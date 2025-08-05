Рязанський НПЗ майже вдвічі скоротив свої переробні потужності після атаки українських дронів, - Reuters

Рязанський нафтопереробний завод, що належить нафтовій компанії "Роснефть", скоротив близько половини своїх переробних потужностей після атаки українських безпілотників, що сталася минулого тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на три джерела в нафтопереробній галузі.

З 2 серпня на підприємстві зупинено дві установки первинної переробки нафти – КДУ-3 потужністю 8 600 тонн на добу та КДУ-4 потужністю 11 400 тонн на добу.

Наразі продовжує працювати лише установка КДУ-6 із добовою потужністю 23 200 тонн, що становить близько 48% від загальної переробної потужності заводу.

"Рязанський нафтопереробний завод, що належить нафтовій компанії ‘Роснефть’, зупинив близько половини своїх переробних потужностей з 2 серпня після атаки українських безпілотників минулого тижня", – йдеться в повідомленні.

За даними галузевих джерел, минулого року Рязанський НПЗ переробив 13,1 млн тонн нафти, виробивши 2,3 млн тонн автомобільних бензинів, 3,4 млн тонн дизельного палива, 4,2 млн тонн мазуту та 1,0 млн тонн авіаційного керосину.

Дивіться також: Російська блогерка зняла відео на тлі нафтобази, яка палала після атаки дронів: її оштрафували. ВIДЕО

Також з 2 серпня було зупинено Новокуйбишевський НПЗ "Роснефти", який постраждав від атак безпілотників.

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня Сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях РФ, що задіяні у забезпеченні збройної агресії проти нашої держави. Атака стала відповіддю на нещодавні терористичні обстріли Росією українських міст, вбивство та поранення цивільних мешканців. Було уражено Рязанський та Новокуйбешивський НПЗ і базу пально-мастильних матеріалів "Анна нафтопродукт".