С начала суток на фронте произошло 113 боевых столкновений, - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 113 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба.

Российские обстрелы Украины

Сегодня российские войска нанесли два ракетных и 87 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 119 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 1 531 дрон-камикадзе и осуществили 3 108 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили 10 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 17 авиационных ударов, сбросив 34 управляемые бомбы, а также совершил 263 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 16 - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска и Фиголевки.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызово. Украинские защитники остановили три вражеские атаки.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские захватчики 19 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Ольговка, Новый Мир, Глущенково, Торское, Серебрянка, Григорьевка, Колодязи и в сторону Чернещины, Среднего, Шандриголово. Бои не утихают в четырех локациях.

Два штурмовых действия войск противника отразили украинские защитники на Северском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районе Григорьевки и в направлении Северска.

Одну вражескую атаку отразили наши защитники в районе Часова Яра на Краматорском направлении.

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На Торецком направлении россияне семь раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Силы обороны остановили все вражеские атаки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 28 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Бойковка, Суворово, Новоэкономичное, Миролюбовка, Николаевка, Родинское, Сухецкое, Луч, Молодецкое, Лисовка, Зверево, Удачное, Новоукраинка, Алексеевка и в направлении Новопавловки. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 97 оккупантов, из них 65 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили два автомобиля, 10 БпЛА, одну антенну управления БпЛА; повреждены три орудия и одна антенна связи врага.

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Боевые действия на юге

На Новопавловском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Шевченко, Темировка и в направлении Ивановки, Новоивановки. Бои продолжаются в четырех локациях.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении агрессор дважды атаковал позиции наших защитников в районе Степного и Плавней.

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На Приднепровском направлении украинские воины отразили одну атаку оккупантов. Ольговка подверглась удару неуправляемыми авиационными ракетами. На остальных направлениях - без особых изменений.

Сегодня стоит отметить воинов 426-го отдельного батальона беспилотных систем, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.