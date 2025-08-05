Від початку доби на фронті відбулось 113 боєзіткнень, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 113 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу.

Російські обстріли України

Сьогодні російські війська завдали двох ракетних та 87 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 119 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1 531 дрон-камікадзе та здійснили 3 108 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Бойові дії на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 10 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 17 авіаційних ударів, скинувши 34 керовані бомби, а також здійснив 263 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 16 — із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове. Українські захисники зупинили три ворожі атаки.

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Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку російські загарбники 19 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Ольгівка, Новий Мир, Глущенкове, Торське, Серебрянка, Григорівка, Колодязі та у бік Чернещини, Середнього, Шандриголового. Бої не вщухають у чотирьох локаціях.

Дві штурмові дії військ противника відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районі Григорівки та в напрямку Сіверська.

Одну ворожу атаку відбили наші оборонці в районі Часового Яру на Краматорському напрямку.

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На Торецькому напрямку росіяни сім разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 28 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Бойківка, Суворове, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Сухецьке, Промінь, Молодецьке, Лисівка, Звірове, Удачне, Новоукраїнка, Олексіївка та в напрямку Новопавлівки. Досі тривають три боєзіткнення.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 97 окупантів, із них 65 — безповоротно. Також українські воїни знищили два автомобілі, 10 БпЛА, одну антену керування БпЛА; пошкоджено три гармати та одну антену зв’язку ворога.

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Бойові дії на Півдні

На Новопавлівському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Піддубне, Воскресенка, Шевченко, Темирівка та в напрямку Іванівки, Новоіванівки. Бої тривають у чотирьох локаціях.

На Гуляйпільському напрямку супротивник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку агресор двічі атакував позиції наших захисників у районі Степового та Плавнів.

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На Придніпровському напрямку українські воїни відбили одну атаку окупантів. Ольгівка зазнала удару некерованими авіаційними ракетами. На решті напрямків — без особливих змін.

Сьогодні варто відзначити воїнів 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.