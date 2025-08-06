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Новости Обстрелы Киева
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Удар РФ по Киеву 31 июля: число жертв возросло до 32, в больнице умер мужчина

Обстрел Киева 31 июля 2025 года Возросло количество жертв

В больнице умер мужчина, который получил ранение шеи во время обстрела Киева войсками 31 июля.

Об этом сообщил глава КГВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе россияне своими дронами и ракетами убили 32 человека только в последний обстрел. К сожалению, последствия атаки мы продолжаем фиксировать задолго после самого события. И такая ситуация - после каждой тяжелой ночи.

Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

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Обстрел Киева 31 июля 2025 года Возросло количество жертв

Автор: 

Киев (25978) обстрел (28900) жертвы (2153)


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Кацапи тарористи, кацапи нечиста сила, там зібралося все саме погане, що є на Землі. Їм прощення ніколи не буде - ніколи. Не буде прощення і сьогоднійшній владі, яка замість захисту країни, готувалася до шашликів і біля 500 мільярдів бюджетних грошей закатала в асфальт.
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06.08.2025 09:51 Ответить
 
 