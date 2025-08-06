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Удар РФ по Киеву 31 июля: число жертв возросло до 32, в больнице умер мужчина
В больнице умер мужчина, который получил ранение шеи во время обстрела Киева войсками 31 июля.
Об этом сообщил глава КГВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Вместе россияне своими дронами и ракетами убили 32 человека только в последний обстрел. К сожалению, последствия атаки мы продолжаем фиксировать задолго после самого события. И такая ситуация - после каждой тяжелой ночи.
Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
Напомним, ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.
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Поділля16
показать весь комментарий06.08.2025 09:51 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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