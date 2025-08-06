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Новини Обстріли Києва
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Удар РФ по Києву 31 липня: кількість жертв зросла до 32, у лікарні помер чоловік

Обстріл Києва 31 липня 2025 року Зросла кількість жертв

У лікарні помер чоловік, який дістав поранення шиї під час обстрілу Києва російськими військами 31 липня.

Про це повідомив глава КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом росіяни своїми дронами та ракетами вбили 32 людей лише в останній обстріл. На жаль, наслідки атаки ми продовжуємо фіксувати задовго після самої події. І така ситуація після кожної важкої ночі.

Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 31 липня ворог атакував Київ ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

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Обстріл Києва 31 липня 2025 року Зросла кількість жертв

Автор: 

Київ (19998) обстріл (30224) жертви (1873)


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Кацапи тарористи, кацапи нечиста сила, там зібралося все саме погане, що є на Землі. Їм прощення ніколи не буде - ніколи. Не буде прощення і сьогоднійшній владі, яка замість захисту країни, готувалася до шашликів і біля 500 мільярдів бюджетних грошей закатала в асфальт.
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06.08.2025 09:51 Відповісти
 
 