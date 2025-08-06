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Удар РФ по Києву 31 липня: кількість жертв зросла до 32, у лікарні помер чоловік
У лікарні помер чоловік, який дістав поранення шиї під час обстрілу Києва російськими військами 31 липня.
Про це повідомив глава КМВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Разом росіяни своїми дронами та ракетами вбили 32 людей лише в останній обстріл. На жаль, наслідки атаки ми продовжуємо фіксувати задовго після самої події. І така ситуація після кожної важкої ночі.
Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вночі 31 липня ворог атакував Київ ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.
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Поділля16
показати весь коментар06.08.2025 09:51 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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