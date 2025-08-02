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Новини Фото Втрати України Обстріли Києва
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Атака РФ на Київ 31 липня: Загинула родина Ламехових зі Слов’янська - чоловік, вагітна дружина та 2-річний син. ФОТО

Унаслідок комбінованого удару РФ по Києву 31 липня загинул молода родина зі Слов'янська - 23-річні Микита і Софія Ламехові (жінка була вагітна) та їхній 2-річний син Лев.

Про це повідомили у Cлов'янській міській військово-цивільній адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

У Києві загинула родина Ламехових зі Слов’янська

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"У Києві загинула молода родина зі Слов'янська. Трагедія сталася під час масованої російської атаки 31 липня. Нічний ворожий удар по дев'ятиповерхівці у Святошинському районі столиці забрав життя 31 людини, у тому числі п'ятьох дітей. У зруйнованому під'їзді мешкала родина наших земляків: 23-річних Микити та Софії Ламехових, їх 2-річного сина Лева та ще ненародженої дитини. Софія була вагітною", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Микита та Софія виїхали зі Слов'янська до Києва влітку 2022 року. Вони народилися в Слов'янську в 2002 році. Після евакуації до Києва у 2022-му молоді люди одружилися. У тому ж році на світ з'явився їхній син. Софія була в декреті, Микита працював охоронцем в магазині мережі АТБ.

Родина знімала квартиру на 5 поверсі багатоповерхівки. Ракета влучила саме в їхній під'їзд. Тіла загиблих знайшли під завалами лише через добу.

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Повідомляється, що сім’ю поховають у рідному Слов’янську. У Софії залишились батьки, три молодших брати, дві бабусі. У Микити – мама, тато, бабуся та молодша сестра.

Нагадаємо, вночі 31 липня ворог атакував Київ ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

Автор: 

Київ (19987) жертви (1866) Донецька область (9193) Повітряні атаки на Київ (912) Краматорський район (538) Слов’янськ (663)


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Топ коментарі
+7
Тут коммент из двадцати трёх матерных слов. Модер забанит, потому сами додумайте, у вас может выйти и больше
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02.08.2025 18:54 Відповісти
+6
Який жах...
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02.08.2025 18:43 Відповісти
+6
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02.08.2025 19:01 Відповісти
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Господи !!! 😤😢 ...прийми цю родину,і дай можливості народитися знову ...не в Україні !!!
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02.08.2025 18:37 Відповісти
Не в сросії.
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02.08.2025 18:44 Відповісти
Як що к Господу звертайтесь.то хоть пам'ятайте .що Він каже-людина народжується на Землю лиш раз.Та не небо пройдуть лише ті.хто прийняв Його при житті.покаявся за гріхи.змінив життя. (.Це пишу для живих.щоб пам'ятали.що всі предстанем пред Ним. ) .А загиблим-вічна пам'ять та співчуття близьким....
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02.08.2025 19:37 Відповісти
я вірю шо людина народжується стільки раз ,скільки хоче отримати досвід та зміцнити свою енергетику для світу ,шоб сіяти добро і можливо врятувати Землю...право народжуватися мають ті хто не зрадив добро ,Земля вме чує і розуміє , сьогодні темні сили взяли верх ,але і темрява від перенасичення , стає світом ...ми всі , енергія матерії ...
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02.08.2025 20:09 Відповісти
Який жах...
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02.08.2025 18:43 Відповісти
Тут коммент из двадцати трёх матерных слов. Модер забанит, потому сами додумайте, у вас может выйти и больше
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02.08.2025 18:54 Відповісти
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02.08.2025 19:01 Відповісти
вивозьте дітей хто може. Діти не можуть самостійно приймати такі рішення. На батьках повна відповідальність, з огляду на ситуацію. Немає гарантії, що наступного разу загинете не ви.
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02.08.2025 19:11 Відповісти
"... хотя поржем !!!" 73%.
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02.08.2025 19:12 Відповісти
А вони за це опудало і не могли навіть фізично голосувати.
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02.08.2025 19:22 Відповісти
Точно! Їм було лише 16-17 років , коли дурнуваті "шарікови73%" проголосував за Веселого ШВОНДЄРА по-факту накрили Путлу Поганому обідній стіл та поклали на нього Україну.
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02.08.2025 19:37 Відповісти
Мирон не доречний тут ваш коментар - у спам.
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02.08.2025 19:43 Відповісти
Моя мама вижила у другу свiтову. Коли вiйна почалася iй було чотири роки. Лiнiю фронта переходила з матiр'ю двiчi на сумщиnи. Пережила окупацiю сумщини в 22-му, мiсто було практично знищене б/д. Ще жива. Батько також вижив у ВВ2, йому не було i рока. Вся сiм'я загинула вiд авiа ударiв, вирiс без батькiв, в дет-домi. А тут так, бац...
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02.08.2025 20:04 Відповісти
 
 