Атака РФ на Київ 31 липня: Загинула родина Ламехових зі Слов’янська - чоловік, вагітна дружина та 2-річний син. ФОТО

Унаслідок комбінованого удару РФ по Києву 31 липня загинул молода родина зі Слов'янська - 23-річні Микита і Софія Ламехові (жінка була вагітна) та їхній 2-річний син Лев.

Про це повідомили у Cлов'янській міській військово-цивільній адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

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"У Києві загинула молода родина зі Слов'янська. Трагедія сталася під час масованої російської атаки 31 липня. Нічний ворожий удар по дев'ятиповерхівці у Святошинському районі столиці забрав життя 31 людини, у тому числі п'ятьох дітей. У зруйнованому під'їзді мешкала родина наших земляків: 23-річних Микити та Софії Ламехових, їх 2-річного сина Лева та ще ненародженої дитини. Софія була вагітною", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Микита та Софія виїхали зі Слов'янська до Києва влітку 2022 року. Вони народилися в Слов'янську в 2002 році. Після евакуації до Києва у 2022-му молоді люди одружилися. У тому ж році на світ з'явився їхній син. Софія була в декреті, Микита працював охоронцем в магазині мережі АТБ.

Родина знімала квартиру на 5 поверсі багатоповерхівки. Ракета влучила саме в їхній під'їзд. Тіла загиблих знайшли під завалами лише через добу.

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Повідомляється, що сім’ю поховають у рідному Слов’янську. У Софії залишились батьки, три молодших брати, дві бабусі. У Микити – мама, тато, бабуся та молодша сестра.

Нагадаємо, вночі 31 липня ворог атакував Київ ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.