Атака РФ на Киев 31 июля: погибла семья Ламеховых из Славянска – муж, беременная жена и 2-летний сын. ФОТО

В результате комбинированного удара РФ по Киеву 31 июля погибла молодая семья из Славянска - 23-летние Никита и София Ламеховы (женщина была беременна) и их 2-летний сын Лев.

Об этом сообщили в Славянской городской военно-гражданской администрации, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Киеву: погиб врач-невролог Роман Москаленко. ФОТО

"В Киеве погибла молодая семья из Славянска. Трагедия произошла во время массированной российской атаки 31 июля. Ночной вражеский удар по девятиэтажке в Святошинском районе столицы унес жизни 31 человека, в том числе пятерых детей. В разрушенном подъезде жила семья наших земляков: 23-летних Никиты и Софии Ламеховых, их 2-летнего сына Льва и еще нерожденного ребенка. София была беременной", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Никита и София выехали из Славянска в Киев летом 2022 года. Они родились в Славянске в 2002 году. После эвакуации в Киев в 2022-м молодые люди поженились. В том же году на свет появился их сын. София была в декрете, Никита работал охранником в магазине сети АТБ.

Семья снимала квартиру на 5 этаже многоэтажки. Ракета попала именно в их подъезд. Тела погибших нашли под завалами только через сутки.

Читайте: Удар рашистов по Киеву 31 июля: погибла воспитательница лицея Наталья Гаевая, двое ее сыновей и брат

Сообщается, что семью похоронят в родном Славянске. У Софии остались родители, три младших брата, две бабушки. У Никиты - мама, папа, бабушка и младшая сестра.

Напомним, ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.