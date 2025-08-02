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Новости Фото Потери Украины Обстрелы Киева
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Атака РФ на Киев 31 июля: погибла семья Ламеховых из Славянска – муж, беременная жена и 2-летний сын. ФОТО

В результате комбинированного удара РФ по Киеву 31 июля погибла молодая семья из Славянска - 23-летние Никита и София Ламеховы (женщина была беременна) и их 2-летний сын Лев.

Об этом сообщили в Славянской городской военно-гражданской администрации, передает Цензор.НЕТ.

В Киеве погибла семья Ламеховых из Славянска

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"В Киеве погибла молодая семья из Славянска. Трагедия произошла во время массированной российской атаки 31 июля. Ночной вражеский удар по девятиэтажке в Святошинском районе столицы унес жизни 31 человека, в том числе пятерых детей. В разрушенном подъезде жила семья наших земляков: 23-летних Никиты и Софии Ламеховых, их 2-летнего сына Льва и еще нерожденного ребенка. София была беременной", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Никита и София выехали из Славянска в Киев летом 2022 года. Они родились в Славянске в 2002 году. После эвакуации в Киев в 2022-м молодые люди поженились. В том же году на свет появился их сын. София была в декрете, Никита работал охранником в магазине сети АТБ.

Семья снимала квартиру на 5 этаже многоэтажки. Ракета попала именно в их подъезд. Тела погибших нашли под завалами только через сутки.

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Сообщается, что семью похоронят в родном Славянске. У Софии остались родители, три младших брата, две бабушки. У Никиты - мама, папа, бабушка и младшая сестра.

Напомним, ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

Автор: 

Киев (25969) жертвы (2145) Донецкая область (10377) Воздушные атаки на Киев (855) Краматорский район (532) Славянск (2637)


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Топ комментарии
+13
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02.08.2025 19:01 Ответить
+9
Тут коммент из двадцати трёх матерных слов. Модер забанит, потому сами додумайте, у вас может выйти и больше
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02.08.2025 18:54 Ответить
+8
Не в сросії.
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02.08.2025 18:44 Ответить
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Господи !!! 😤😢 ...прийми цю родину,і дай можливості народитися знову ...не в Україні !!!
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02.08.2025 18:37 Ответить
Не в сросії.
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02.08.2025 18:44 Ответить
Як що к Господу звертайтесь.то хоть пам'ятайте .що Він каже-людина народжується на Землю лиш раз.Та не небо пройдуть лише ті.хто прийняв Його при житті.покаявся за гріхи.змінив життя. (.Це пишу для живих.щоб пам'ятали.що всі предстанем пред Ним. ) .А загиблим-вічна пам'ять та співчуття близьким....
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02.08.2025 19:37 Ответить
я вірю шо людина народжується стільки раз ,скільки хоче отримати досвід та зміцнити свою енергетику для світу ,шоб сіяти добро і можливо врятувати Землю...право народжуватися мають ті хто не зрадив добро ,Земля вме чує і розуміє , сьогодні темні сили взяли верх ,але і темрява від перенасичення , стає світом ...ми всі , енергія матерії ...
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02.08.2025 20:09 Ответить
Який жах...
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02.08.2025 18:43 Ответить
Тут коммент из двадцати трёх матерных слов. Модер забанит, потому сами додумайте, у вас может выйти и больше
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02.08.2025 18:54 Ответить
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02.08.2025 19:01 Ответить
вивозьте дітей хто може. Діти не можуть самостійно приймати такі рішення. На батьках повна відповідальність, з огляду на ситуацію. Немає гарантії, що наступного разу загинете не ви.
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02.08.2025 19:11 Ответить
"... хотя поржем !!!" 73%.
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02.08.2025 19:12 Ответить
А вони за це опудало і не могли навіть фізично голосувати.
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02.08.2025 19:22 Ответить
Точно! Їм було лише 16-17 років , коли дурнуваті "шарікови73%" проголосував за Веселого ШВОНДЄРА по-факту накрили Путлу Поганому обідній стіл та поклали на нього Україну.
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02.08.2025 19:37 Ответить
Мирон не доречний тут ваш коментар - у спам.
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02.08.2025 19:43 Ответить
а шо такоє? причинно-наслідковий звʼязок не взмозі вловити? теж за гундосе чмо голосував?
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02.08.2025 20:29 Ответить
Моя мама вижила у другу свiтову. Коли вiйна почалася iй було чотири роки. Лiнiю фронта переходила з матiр'ю двiчi на сумщиnи. Пережила окупацiю сумщини в 22-му, мiсто було практично знищене б/д. Ще жива. Батько також вижив у ВВ2, йому не було i рока. Вся сiм'я загинула вiд авiа ударiв, вирiс без батькiв, в дет-домi. А тут так, бац...
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02.08.2025 20:04 Ответить
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02.08.2025 20:46 Ответить
 
 