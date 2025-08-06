У США, Европы и G7 есть все рычаги, чтобы прекращение огня действительно наступило немедленно, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ по базе отдыха в Запорожском районе.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Двенадцать человек травмированы. По состоянию на сейчас известно, к сожалению, о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким. Военного смысла в этом ударе - ноль. Только жестокость, чтобы запугать.
Также ночью - подлые удары по электросетям на Днепровщине, сброс с беспилотника по людям в Херсоне, атака на газовую станцию в Новосельском Одесской области. Сотни семей оставили без газа. И это был сознательный удар по нашей подготовке к отопительному сезону, абсолютно циничный, как и каждый российский удар по энергетике. Харьковщина, Донетчина - били по частным домам людей", - рассказал он.
По словам Зеленского, искренне стремиться закончить войну Кремль будет только почувствовав должное давление.
"И именно сейчас очень важно усиливать все рычаги в арсенале США, Европы и "семерки", чтобы прекращение огня действительно наступило немедленно. Украина видит политическую волю, ценит усилия наших партнеров, Америки и всех, кто помогает. И мы рассчитываем на нужные решения", - подытожил он.
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Тут на кругленький термін набереться
Важелів є багато. І всі вони дієві.
Але такий сценарій - Україну принесено у жерству.
Незаконно? А ля гер ком а ля гер. Було б бажання.
2. Абсолютні і дієві санкції. Санкції до своїх виробників, якщо їхні вироби "вигулькнуть" у раші.
3. Погроза розірвати дип. стосунки з Індією, якщо вона буде шебуршитися з рашкою.
4. Ментально рашка дуже прив"язана до Франції. Втім, Франція до рашки теж. А тому санкції Франції до рашки повинні бути більш драконячі. Перевірка рашкованських агентів, якими Європа кишить.
Роками !!!!!! позбавлялася від армії. Єдина у світі. Роками нарід те мовчки ковтав і толерував.
А зараз стоїть голенька перед розстрілом.
А була серед НАЙСИЛЬНІШЕ озброєних мілітарно. А стала гола.
Одягнувши вишиванку
Та відзнявши нам відос,
До «ОП» заходить зранку
Слуга Бені - малорос.
З папірця читати буде,
Який є він патріот.
Без суфлера все забуде,
Як звичайний ідіот.
Він про Беню зачитає,
Що нарешті посадив.
Думає нарід не знає,
Хто його тут породив.
Куди ділися мільярди,
Які Беня в нас украв?
Проспівав наріду байки,
Справу СБУ віддав.
Бо для Бені то копійка,
Решту з Вовою ділив?
За відос Володі двійка,
Хоч в суді це відбілив.
А народ розвісив вуха,
Чув від Вови, що бажав.
І брехню велику слухав,
Що йому Вован втирав…
03.09.2023
Анатолій Березенський
на такій спеці?
цікаво!
у сша європі та г7 ******* так шашлики, як любить їх гундосий малорос зе!владімір?