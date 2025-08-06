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Новости Обстрелы Запорожской области
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У США, Европы и G7 есть все рычаги, чтобы прекращение огня действительно наступило немедленно, - Зеленский

Зеленский призвал к давлению на Кремль для прекращения огня

Президент Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ по базе отдыха в Запорожском районе.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Двенадцать человек травмированы. По состоянию на сейчас известно, к сожалению, о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким. Военного смысла в этом ударе - ноль. Только жестокость, чтобы запугать.

Также ночью - подлые удары по электросетям на Днепровщине, сброс с беспилотника по людям в Херсоне, атака на газовую станцию в Новосельском Одесской области. Сотни семей оставили без газа. И это был сознательный удар по нашей подготовке к отопительному сезону, абсолютно циничный, как и каждый российский удар по энергетике. Харьковщина, Донетчина - били по частным домам людей", - рассказал он.

По словам Зеленского, искренне стремиться закончить войну Кремль будет только почувствовав должное давление.

"И именно сейчас очень важно усиливать все рычаги в арсенале США, Европы и "семерки", чтобы прекращение огня действительно наступило немедленно. Украина видит политическую волю, ценит усилия наших партнеров, Америки и всех, кто помогает. И мы рассчитываем на нужные решения", - подытожил он.

Также смотрите: Чтобы Россия пошла на мир, у нее должны закончиться деньги на войну, работаем ради этого, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (21443) обстрел (28900) россия (96798)


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Топ комментарии
+4
в тебе зенама мразота був час підготувась до повномосштабного вторгнення, але ти будував шатли та дороги
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06.08.2025 10:05 Ответить
+4
Ніякого геть Ішака, нарід 73% має наїстися "какой разніци" від свого вибору у 2019 році.
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06.08.2025 10:07 Ответить
+3
Геть безтолкового ішака!
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06.08.2025 10:04 Ответить
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Геть безтолкового ішака!
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06.08.2025 10:04 Ответить
Ніякого геть Ішака, нарід 73% має наїстися "какой разніци" від свого вибору у 2019 році.
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06.08.2025 10:07 Ответить
зеленський сам обрався в президенти? Ось таки гниди як ти і входили до 73% дегенератів, від явки на вибори 2019 року, які обрали клоуна керувати Україною,а тепер волають про неіснуючі 73%.
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06.08.2025 10:40 Ответить
Тобто 73% українців - суцільні дегенерати??? СБУ!!! Тут відверта зрада по 111-й!!!
"Публічний наклеп на українську націю"
"Розпалювання внутріполітичної ворожнечі"
"Поширення брехні про неіснуючі "73%" населення"
___________
Тут на кругленький термін набереться
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06.08.2025 10:52 Ответить
в тебе зенама мразота був час підготувась до повномосштабного вторгнення, але ти будував шатли та дороги
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06.08.2025 10:05 Ответить
Насправді, це так. Аби Європа чи США захотіли - раша неагйно б припинила свою війну.
Важелів є багато. І всі вони дієві.
Але такий сценарій - Україну принесено у жерству.
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06.08.2025 10:06 Ответить
Є багато: це ж які? Назвіть хоча б три.
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06.08.2025 10:07 Ответить
1. Там вчаться і живуть діти багатьох можновладців. Шантаж виселенням і єкспропріацією їхніх статків.
Незаконно? А ля гер ком а ля гер. Було б бажання.

2. Абсолютні і дієві санкції. Санкції до своїх виробників, якщо їхні вироби "вигулькнуть" у раші.

3. Погроза розірвати дип. стосунки з Індією, якщо вона буде шебуршитися з рашкою.

4. Ментально рашка дуже прив"язана до Франції. Втім, Франція до рашки теж. А тому санкції Франції до рашки повинні бути більш драконячі. Перевірка рашкованських агентів, якими Європа кишить.
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06.08.2025 10:12 Ответить
***** на то *****.
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06.08.2025 10:23 Ответить
Керує війною ніяке не *****.
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06.08.2025 10:23 Ответить
А ерефією?
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06.08.2025 10:28 Ответить
І ерефією.
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06.08.2025 10:45 Ответить
Хочаб не тримати за руки Україну, щоб та не била по НПЗ Раші
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06.08.2025 10:31 Ответить
Так, як Україна сама собі в"язала руки - то ще треба постаратися.
Роками !!!!!! позбавлялася від армії. Єдина у світі. Роками нарід те мовчки ковтав і толерував.
А зараз стоїть голенька перед розстрілом.
А була серед НАЙСИЛЬНІШЕ озброєних мілітарно. А стала гола.
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06.08.2025 10:47 Ответить
Хочу заперечити, не можу
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06.08.2025 10:54 Ответить
Вова,негайно означає 20% території тютю(
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06.08.2025 10:07 Ответить
З часом цей відсоток збільшується. Сирський добре з цим порається
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06.08.2025 10:35 Ответить
Кожен удар по Україні коментує? Відголоси кварталу 95. А не коментує ударів по параші? Українське )(уйло.
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06.08.2025 10:08 Ответить
Я обещал Вальоде 50 дней, но потом сказал 10, поэтому у него осталось еще 40 и потом две недели, но только две, не больше. Он мне нравится, хороший парень, но иногда наоборот. Мелани, третий раз за день борщ, это слишком. Венс следующий президент. Мы будем смотреть, что получится. За окном Пашинян с Алиевым с пакетом, потом допишу как сделать Америку великой…
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06.08.2025 10:08 Ответить
Нарід 73% мав всі важелі припинення вогню у 2019 році, коли Голобородько це обіцяв і знайшов причину, що війна йде тому, що на ній наживаєтьсяґ Порошенко, вона йому вигідна і нарід розвішивши вха в це повірив, вибрав брехуна. А сьогодні це мають зробити США, Європа та G7???
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06.08.2025 10:11 Ответить
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06.08.2025 10:12 Ответить
СЛУГА БЕНІ
Одягнувши вишиванку
Та відзнявши нам відос,
До «ОП» заходить зранку
Слуга Бені - малорос.

З папірця читати буде,
Який є він патріот.
Без суфлера все забуде,
Як звичайний ідіот.

Він про Беню зачитає,
Що нарешті посадив.
Думає нарід не знає,
Хто його тут породив.

Куди ділися мільярди,
Які Беня в нас украв?
Проспівав наріду байки,
Справу СБУ віддав.

Бо для Бені то копійка,
Решту з Вовою ділив?
За відос Володі двійка,
Хоч в суді це відбілив.

А народ розвісив вуха,
Чув від Вови, що бажав.
І брехню велику слухав,
Що йому Вован втирав…

03.09.2023
Анатолій Березенський
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06.08.2025 10:31 Ответить
знову про шашлики?
на такій спеці?
цікаво!
у сша європі та г7 ******* так шашлики, як любить їх гундосий малорос зе!владімір?
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06.08.2025 10:21 Ответить
Зе-дурачьок, що ти будеш робити, коли припиниться вогонь?!
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06.08.2025 10:29 Ответить
а що має Зеленський? сумне обличчя, щоб давали грошей, бо 5-6 ефективних менеджерів навчилися розподіляти та освоювати фінансові потоки швидше ніє ЄЦБ та ФРС друкують
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06.08.2025 10:40 Ответить
 
 