У США, Европы и G7 есть все рычаги, чтобы прекращение огня действительно наступило немедленно, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ по базе отдыха в Запорожском районе.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Двенадцать человек травмированы. По состоянию на сейчас известно, к сожалению, о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким. Военного смысла в этом ударе - ноль. Только жестокость, чтобы запугать.



Также ночью - подлые удары по электросетям на Днепровщине, сброс с беспилотника по людям в Херсоне, атака на газовую станцию в Новосельском Одесской области. Сотни семей оставили без газа. И это был сознательный удар по нашей подготовке к отопительному сезону, абсолютно циничный, как и каждый российский удар по энергетике. Харьковщина, Донетчина - били по частным домам людей", - рассказал он.

По словам Зеленского, искренне стремиться закончить войну Кремль будет только почувствовав должное давление.

"И именно сейчас очень важно усиливать все рычаги в арсенале США, Европы и "семерки", чтобы прекращение огня действительно наступило немедленно. Украина видит политическую волю, ценит усилия наших партнеров, Америки и всех, кто помогает. И мы рассчитываем на нужные решения", - подытожил он.

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