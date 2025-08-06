УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11099 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Запорізької області
712 28

У США, Європи та G7 є всі важелі, щоб припинення вогню справді настало негайно, - Зеленський

Зеленський закликав до тиску на Кремль для припинення вогню

Президент Володимир Зеленський прокоментував удар РФ по базі відпочинку у Запорізькому районі.

Про це глава держави повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Дванадцять людей травмовані. Станом на зараз відомо, на жаль, про двох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Військового сенсу в цьому ударі – нуль. Лише жорстокість, щоб залякати.

Також уночі – підлі удари по електромережах на Дніпровщині, скид із безпілотника по людях у Херсоні, атака на газову станцію в Новосільському на Одещині. Сотні сімей лишили без газу. І це був свідомий удар по нашій підготовці до опалювального сезону, абсолютно цинічний, як і кожен російський удар по енергетиці. Харківщина, Донеччина – били по приватних будинках людей", - розповів він.

За словами Зеленського, щиро прагнути закінчити війну Кремль буде лише відчувши належний тиск.

"І саме зараз дуже важливо посилювати всі важелі в арсеналі США, Європи та "сімки", щоб припинення вогню справді настало негайно. Україна бачить політичну волю, цінує зусилля наших партнерів, Америки та всіх, хто допомагає. І ми розраховуємо на потрібні рішення", - підсумував він.

Також дивіться: Щоб Росія пішла на мир, у неї мають закінчитись гроші на війну, працюємо заради цього, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24973) обстріл (30224) росія (67050)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
в тебе зенама мразота був час підготувась до повномосштабного вторгнення, але ти будував шатли та дороги
показати весь коментар
06.08.2025 10:05 Відповісти
+4
Ніякого геть Ішака, нарід 73% має наїстися "какой разніци" від свого вибору у 2019 році.
показати весь коментар
06.08.2025 10:07 Відповісти
+3
Геть безтолкового ішака!
показати весь коментар
06.08.2025 10:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Геть безтолкового ішака!
показати весь коментар
06.08.2025 10:04 Відповісти
Ніякого геть Ішака, нарід 73% має наїстися "какой разніци" від свого вибору у 2019 році.
показати весь коментар
06.08.2025 10:07 Відповісти
зеленський сам обрався в президенти? Ось таки гниди як ти і входили до 73% дегенератів, від явки на вибори 2019 року, які обрали клоуна керувати Україною,а тепер волають про неіснуючі 73%.
показати весь коментар
06.08.2025 10:40 Відповісти
в тебе зенама мразота був час підготувась до повномосштабного вторгнення, але ти будував шатли та дороги
показати весь коментар
06.08.2025 10:05 Відповісти
Насправді, це так. Аби Європа чи США захотіли - раша неагйно б припинила свою війну.
Важелів є багато. І всі вони дієві.
Але такий сценарій - Україну принесено у жерству.
показати весь коментар
06.08.2025 10:06 Відповісти
Є багато: це ж які? Назвіть хоча б три.
показати весь коментар
06.08.2025 10:07 Відповісти
1. Там вчаться і живуть діти багатьох можновладців. Шантаж виселенням і єкспропріацією їхніх статків.
Незаконно? А ля гер ком а ля гер. Було б бажання.

2. Абсолютні і дієві санкції. Санкції до своїх виробників, якщо їхні вироби "вигулькнуть" у раші.

3. Погроза розірвати дип. стосунки з Індією, якщо вона буде шебуршитися з рашкою.

4. Ментально рашка дуже прив"язана до Франції. Втім, Франція до рашки теж. А тому санкції Франції до рашки повинні бути більш драконячі. Перевірка рашкованських агентів, якими Європа кишить.
показати весь коментар
06.08.2025 10:12 Відповісти
***** на то *****.
показати весь коментар
06.08.2025 10:23 Відповісти
Керує війною ніяке не *****.
показати весь коментар
06.08.2025 10:23 Відповісти
А ерефією?
показати весь коментар
06.08.2025 10:28 Відповісти
І ерефією.
показати весь коментар
06.08.2025 10:45 Відповісти
Хочаб не тримати за руки Україну, щоб та не била по НПЗ Раші
показати весь коментар
06.08.2025 10:31 Відповісти
Так, як Україна сама собі в"язала руки - то ще треба постаратися.
Роками !!!!!! позбавлялася від армії. Єдина у світі. Роками нарід те мовчки ковтав і толерував.
А зараз стоїть голенька перед розстрілом.
А була серед НАЙСИЛЬНІШЕ озброєних мілітарно. А стала гола.
показати весь коментар
06.08.2025 10:47 Відповісти
Хочу заперечити, не можу
показати весь коментар
06.08.2025 10:54 Відповісти
Вова,негайно означає 20% території тютю(
показати весь коментар
06.08.2025 10:07 Відповісти
З часом цей відсоток збільшується. Сирський добре з цим порається
показати весь коментар
06.08.2025 10:35 Відповісти
Кожен удар по Україні коментує? Відголоси кварталу 95. А не коментує ударів по параші? Українське )(уйло.
показати весь коментар
06.08.2025 10:08 Відповісти
Я обещал Вальоде 50 дней, но потом сказал 10, поэтому у него осталось еще 40 и потом две недели, но только две, не больше. Он мне нравится, хороший парень, но иногда наоборот. Мелани, третий раз за день борщ, это слишком. Венс следующий президент. Мы будем смотреть, что получится. За окном Пашинян с Алиевым с пакетом, потом допишу как сделать Америку великой…
показати весь коментар
06.08.2025 10:08 Відповісти
Нарід 73% мав всі важелі припинення вогню у 2019 році, коли Голобородько це обіцяв і знайшов причину, що війна йде тому, що на ній наживаєтьсяґ Порошенко, вона йому вигідна і нарід розвішивши вха в це повірив, вибрав брехуна. А сьогодні це мають зробити США, Європа та G7???
показати весь коментар
06.08.2025 10:11 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2025 10:12 Відповісти
СЛУГА БЕНІ
Одягнувши вишиванку
Та відзнявши нам відос,
До «ОП» заходить зранку
Слуга Бені - малорос.

З папірця читати буде,
Який є він патріот.
Без суфлера все забуде,
Як звичайний ідіот.

Він про Беню зачитає,
Що нарешті посадив.
Думає нарід не знає,
Хто його тут породив.

Куди ділися мільярди,
Які Беня в нас украв?
Проспівав наріду байки,
Справу СБУ віддав.

Бо для Бені то копійка,
Решту з Вовою ділив?
За відос Володі двійка,
Хоч в суді це відбілив.

А народ розвісив вуха,
Чув від Вови, що бажав.
І брехню велику слухав,
Що йому Вован втирав…

03.09.2023
Анатолій Березенський
показати весь коментар
06.08.2025 10:31 Відповісти
знову про шашлики?
на такій спеці?
цікаво!
у сша європі та г7 ******* так шашлики, як любить їх гундосий малорос зе!владімір?
показати весь коментар
06.08.2025 10:21 Відповісти
Зе-дурачьок, що ти будеш робити, коли припиниться вогонь?!
показати весь коментар
06.08.2025 10:29 Відповісти
а що має Зеленський? сумне обличчя, щоб давали грошей, бо 5-6 ефективних менеджерів навчилися розподіляти та освоювати фінансові потоки швидше ніє ЄЦБ та ФРС друкують
показати весь коментар
06.08.2025 10:40 Відповісти
 
 