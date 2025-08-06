У США, Європи та G7 є всі важелі, щоб припинення вогню справді настало негайно, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський прокоментував удар РФ по базі відпочинку у Запорізькому районі.
Про це глава держави повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Дванадцять людей травмовані. Станом на зараз відомо, на жаль, про двох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Військового сенсу в цьому ударі – нуль. Лише жорстокість, щоб залякати.
Також уночі – підлі удари по електромережах на Дніпровщині, скид із безпілотника по людях у Херсоні, атака на газову станцію в Новосільському на Одещині. Сотні сімей лишили без газу. І це був свідомий удар по нашій підготовці до опалювального сезону, абсолютно цинічний, як і кожен російський удар по енергетиці. Харківщина, Донеччина – били по приватних будинках людей", - розповів він.
За словами Зеленського, щиро прагнути закінчити війну Кремль буде лише відчувши належний тиск.
"І саме зараз дуже важливо посилювати всі важелі в арсеналі США, Європи та "сімки", щоб припинення вогню справді настало негайно. Україна бачить політичну волю, цінує зусилля наших партнерів, Америки та всіх, хто допомагає. І ми розраховуємо на потрібні рішення", - підсумував він.
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Важелів є багато. І всі вони дієві.
Але такий сценарій - Україну принесено у жерству.
Незаконно? А ля гер ком а ля гер. Було б бажання.
2. Абсолютні і дієві санкції. Санкції до своїх виробників, якщо їхні вироби "вигулькнуть" у раші.
3. Погроза розірвати дип. стосунки з Індією, якщо вона буде шебуршитися з рашкою.
4. Ментально рашка дуже прив"язана до Франції. Втім, Франція до рашки теж. А тому санкції Франції до рашки повинні бути більш драконячі. Перевірка рашкованських агентів, якими Європа кишить.
Роками !!!!!! позбавлялася від армії. Єдина у світі. Роками нарід те мовчки ковтав і толерував.
А зараз стоїть голенька перед розстрілом.
А була серед НАЙСИЛЬНІШЕ озброєних мілітарно. А стала гола.
Одягнувши вишиванку
Та відзнявши нам відос,
До «ОП» заходить зранку
Слуга Бені - малорос.
З папірця читати буде,
Який є він патріот.
Без суфлера все забуде,
Як звичайний ідіот.
Він про Беню зачитає,
Що нарешті посадив.
Думає нарід не знає,
Хто його тут породив.
Куди ділися мільярди,
Які Беня в нас украв?
Проспівав наріду байки,
Справу СБУ віддав.
Бо для Бені то копійка,
Решту з Вовою ділив?
За відос Володі двійка,
Хоч в суді це відбілив.
А народ розвісив вуха,
Чув від Вови, що бажав.
І брехню велику слухав,
Що йому Вован втирав…
03.09.2023
Анатолій Березенський
на такій спеці?
цікаво!
у сша європі та г7 ******* так шашлики, як любить їх гундосий малорос зе!владімір?