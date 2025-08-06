У США, Європи та G7 є всі важелі, щоб припинення вогню справді настало негайно, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував удар РФ по базі відпочинку у Запорізькому районі.

Про це глава держави повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Дванадцять людей травмовані. Станом на зараз відомо, на жаль, про двох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Військового сенсу в цьому ударі – нуль. Лише жорстокість, щоб залякати.



Також уночі – підлі удари по електромережах на Дніпровщині, скид із безпілотника по людях у Херсоні, атака на газову станцію в Новосільському на Одещині. Сотні сімей лишили без газу. І це був свідомий удар по нашій підготовці до опалювального сезону, абсолютно цинічний, як і кожен російський удар по енергетиці. Харківщина, Донеччина – били по приватних будинках людей", - розповів він.

За словами Зеленського, щиро прагнути закінчити війну Кремль буде лише відчувши належний тиск.

"І саме зараз дуже важливо посилювати всі важелі в арсеналі США, Європи та "сімки", щоб припинення вогню справді настало негайно. Україна бачить політичну волю, цінує зусилля наших партнерів, Америки та всіх, хто допомагає. І ми розраховуємо на потрібні рішення", - підсумував він.

Також дивіться: Щоб Росія пішла на мир, у неї мають закінчитись гроші на війну, працюємо заради цього, - Зеленський. ВIДЕО