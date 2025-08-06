Пекин ответил на заявление Зеленского о китайских наемниках на Волчанском направлении
В Пекине ответили на заявление президента Украины Зеленского об участии в боях на стороне РФ в Харьковской области наемников из Китая.
Об этом заявили в офисе спикера МИД КНР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Журналисты попросили Пекин прокомментировать заявление Владимира Зеленского о фиксации участия наемников из нескольких стран, в том числе - и из Китая, в боях на Волчанском направлении.
"Правительство Китая опубликовало многочисленные предупреждения о безопасности, призывая китайских граждан держаться подальше от зон вооруженных конфликтов в других странах и избегать любого участия в таких конфликтах, особенно участия в военных операциях любой стороны", - ответили там.
В МИД КНР в очередной раз заявили, что позиция Китая относительно войны в Украине остается "последовательной и четкой".
"Мы стремимся способствовать мирным переговорам и скорейшему прекращению огня", - подытожили там.
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А нашому "найвеличнішому придурку" варто "закрить хайло" і менше язиком ляпать... Нема доказів причетності до цього, КНР, як держави - нічого "балабанить"... Може виявиться, що ті китайці вже років двадцять, як живуть у Росії... Поліцаї на "криміналі" "прищучили", і змусили підписать контракт... Китай тут, до чого?...
Це не "триньдьож" за кухлем пива - а міжнародна діяльність на рівні глави держави... І за кожне слово тут несе відповідальність вся держава... Тобто, і ми з тобою... Не вистачало нам ще, з Китаєм "посраться"...
Бо перші все знають. А другі нічого в КНР не вирішують. По зовнішній політиці то однозначно нічого. Не мають ніякого впливу.
І думаю вам це відомо.
То ***** так тупо маніпулювати?