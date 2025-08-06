РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10686 посетителей онлайн
Новости Китайские наемники в армии РФ
5 161 23

Пекин ответил на заявление Зеленского о китайских наемниках на Волчанском направлении

Наемники из Китая воюют за РФ Пекин ответил Зеленскому

В Пекине ответили на заявление президента Украины Зеленского об участии в боях на стороне РФ в Харьковской области наемников из Китая.

Об этом заявили в офисе спикера МИД КНР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Журналисты попросили Пекин прокомментировать заявление Владимира Зеленского о фиксации участия наемников из нескольких стран, в том числе - и из Китая, в боях на Волчанском направлении.

"Правительство Китая опубликовало многочисленные предупреждения о безопасности, призывая китайских граждан держаться подальше от зон вооруженных конфликтов в других странах и избегать любого участия в таких конфликтах, особенно участия в военных операциях любой стороны", - ответили там.

В МИД КНР в очередной раз заявили, что позиция Китая относительно войны в Украине остается "последовательной и четкой".

"Мы стремимся способствовать мирным переговорам и скорейшему прекращению огня", - подытожили там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китайские "добровольцы" в российской армии могут быть представителями спецслужб, - глава СВР Иващенко

Автор: 

Зеленский Владимир (21443) Китай (3114) наемники рф (2097)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
Заспокойся! Китайська Народна Республіка не несе відповідальності за своїх придурків, які, "купившись" на обіцянки "быстрава зарабатка", в приватному порядку, поперлися воювать... Наші громадяни , ще в більших кількостях, так само ідуть воювать на боці кацапів...
А нашому "найвеличнішому придурку" варто "закрить хайло" і менше язиком ляпать... Нема доказів причетності до цього, КНР, як держави - нічого "балабанить"... Може виявиться, що ті китайці вже років двадцять, як живуть у Росії... Поліцаї на "криміналі" "прищучили", і змусили підписать контракт... Китай тут, до чого?...
Це не "триньдьож" за кухлем пива - а міжнародна діяльність на рівні глави держави... І за кожне слово тут несе відповідальність вся держава... Тобто, і ми з тобою... Не вистачало нам ще, з Китаєм "посраться"...
показать весь комментарий
06.08.2025 12:37 Ответить
+10
"Мизамир" і хоч кіл на голові жовтопиких чеши.
показать весь комментарий
06.08.2025 12:25 Ответить
+9
лицемерные желтолицые замировцы открывая рот издают звуки, а руками передают расеи технологии и оборудование для производства оружия
показать весь комментарий
06.08.2025 12:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Мизамир" і хоч кіл на голові жовтопиких чеши.
показать весь комментарий
06.08.2025 12:25 Ответить
Заспокойся! Китайська Народна Республіка не несе відповідальності за своїх придурків, які, "купившись" на обіцянки "быстрава зарабатка", в приватному порядку, поперлися воювать... Наші громадяни , ще в більших кількостях, так само ідуть воювать на боці кацапів...
А нашому "найвеличнішому придурку" варто "закрить хайло" і менше язиком ляпать... Нема доказів причетності до цього, КНР, як держави - нічого "балабанить"... Може виявиться, що ті китайці вже років двадцять, як живуть у Росії... Поліцаї на "криміналі" "прищучили", і змусили підписать контракт... Китай тут, до чого?...
Це не "триньдьож" за кухлем пива - а міжнародна діяльність на рівні глави держави... І за кожне слово тут несе відповідальність вся держава... Тобто, і ми з тобою... Не вистачало нам ще, з Китаєм "посраться"...
показать весь комментарий
06.08.2025 12:37 Ответить
Не сци.
показать весь комментарий
06.08.2025 12:48 Ответить
Хіба що, тобі на голову...
показать весь комментарий
06.08.2025 13:24 Ответить
Діду ти відколи в адвокати китайських підарів записався?
показать весь комментарий
06.08.2025 13:26 Ответить
+100500!
показать весь комментарий
06.08.2025 13:01 Ответить
лицемерные желтолицые замировцы открывая рот издают звуки, а руками передают расеи технологии и оборудование для производства оружия
показать весь комментарий
06.08.2025 12:29 Ответить
Брехливі потвори. А де у відповіді офіційне попередження влади Китаю охочим воювати на боці росії про неминуче покарання і відкриття кримінальних справ? Ніде. То не вішайти лашу на вуха, потвори, і це я про очільників Китаю.
показать весь комментарий
06.08.2025 12:30 Ответить
Заявами про китайських найманців зеленський лише вибішує Пекін. Рашка розгорнула рекрутинг в 20-30 країнах, і частка китайців там не велика. Заяви спрямовані лише на створення скандалу і провокує Китай на агресивні дії стосовно України. Саме така стратегія зе покидька. З друзів зробити нейтральних, з нейтральних ворогів. А ворогів надихає на поглиблення конфлікту. Або українці усвідомлять це і усунуть ходячу зе катастрофу від влади, або українців не стане.
показать весь комментарий
06.08.2025 12:34 Ответить
То може требу було хоча би посла в Китай назначити? Ти в курсі, що українського посла в Китаї 3 роки не було? Зеленій тварині ніколи було кандидатуру узгодити. В уявленні китайців, Україна це нацистсько-фашистська держава якої не існує, і керує нею наркоман-пісюаність, останнє, до речі, правда. То може треба якось доводити до їх відома, що відбувається насправді? Неначасі?
показать весь комментарий
06.08.2025 12:41 Ответить
Все їм відомо що відбувається насправді. В одній упряжці з ***** вони.
показать весь комментарий
06.08.2025 12:49 Ответить
Ніхто не зобов'язаний знати про події в Україні і шукати ті новини, які вам хочеться. Ви багато знаєте про події в Секторі Газа, про Сирію, про Афганістан? На чиїй ви там стороні? Чому суніти не можуть помиритися з салафітами? За що перси ненавидять евреїв? ТО чому ви вирішили, що якийсь китаєць із провінції Сунь Куй в Чай має перейматися війною в Україні. Їм насрати від слова зовсім. А зе влада робить все, щоб так і залишалося. І все це на фоні того, що рашка витрачає просто астрономічне бабло на знищення репутації України по всьму Світу. Контр заходів зе влада не вживає взагалі ніяких. Зе шапіто, як і ви, "думають", що всі мають самі розбиратися, хто правий, а хто ні. Ніхто вам нічого не должен, якщо ви досі це не зрозуміли.
показать весь комментарий
06.08.2025 12:58 Ответить
Ми ведемо мову про керівництво КПК( комуністичної партії), чи ви про пересічного китайця?
Бо перші все знають. А другі нічого в КНР не вирішують. По зовнішній політиці то однозначно нічого. Не мають ніякого впливу.
І думаю вам це відомо.
То ***** так тупо маніпулювати?
показать весь комментарий
06.08.2025 13:01 Ответить
З чого ви взяли,що керівництво КПК все знає? Інформацію про Україну вони отримують лише від росіян. В КПК сидать звичайні люди, як правило 80% з них ідіоти (середній показник по Землі), що їм кацапи сказали, в те вони і вірять. Працювати треба, доводити до відома посольства, вимагати зустрічей, нарад, а не гавкати з підворотні у своїх відосіках про якогось там полоненого китайця спійманого на Донбасі.
показать весь комментарий
06.08.2025 13:09 Ответить
Ви краще розкажіть з чого ви взяли що якийсь китаєць з провінції Сунь Куй має відношення до керівництва КНР. Про те що в України є інструменти для донесення до того китайця якоїсь інфи через офіційні канали можете не розповідати, буде дуже тупо і нагло.
показать весь комментарий
06.08.2025 13:20 Ответить
Хотіли призначити Ілащук Олесю, але вона відмовилася, бо не володіє язиком по-китайськи.
показать весь комментарий
06.08.2025 13:23 Ответить
во-во. рекрутинг. яка нормальна країна дозволить такий рекрутинг у себе в країні, щоб воювати за країну-агресора? в китайському інформаційному просторі жорстка цензура. як тільки почалися ті качелі із тарифами Чуба, то в китайських соцмережах, на новинних порталах як тільки з'являлися новини про те, що американці ввежуть тарифи проти Китаю, то такі новини вмить модерувались і блокувались комуняцькою владою... а з іншої сторони, там спокійно гуляє по інтернету кацапський рекрутинг на війну. і ніхто його не блокує. а мали би блокувати якби і справді ті комуняки були нейтральними. тож не потрібно тут іллюзій стосовно тих комуняк про те, що вони типу нейтральні, бо то є неправда.
показать весь комментарий
06.08.2025 13:31 Ответить
Хуцпа стала основою української політики.Хуцпа у перекладі з івриту це надзухвалість,хамство що має паралізувати опонента (я не всі якості цього явища перерахував).Річ у тім,що "паралізований" опонент все таки приходить до тями і лізе з кулаками до хуцпаря.Прикол в тому,що хуцпаря на той час вже близько нема а дістають ті,хто були поруч...
показать весь комментарий
06.08.2025 12:35 Ответить
Може, треба було дивитись кого у президенти обирати в 2019-му році?
показать весь комментарий
06.08.2025 13:06 Ответить
Не факт що найманців)
показать весь комментарий
06.08.2025 12:35 Ответить
Китайські товарищи ,нам взагалі не товарищи,тому що вони дуже і дуже хитрі товарищи.Торгують з пашею товарами подвійного призначення,роблять розумне обличчя,включають дурня,"вони за мир".
показать весь комментарий
06.08.2025 13:01 Ответить
 
 