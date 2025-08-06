Пекин ответил на заявление Зеленского о китайских наемниках на Волчанском направлении

В Пекине ответили на заявление президента Украины Зеленского об участии в боях на стороне РФ в Харьковской области наемников из Китая.

Об этом заявили в офисе спикера МИД КНР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Журналисты попросили Пекин прокомментировать заявление Владимира Зеленского о фиксации участия наемников из нескольких стран, в том числе - и из Китая, в боях на Волчанском направлении.

"Правительство Китая опубликовало многочисленные предупреждения о безопасности, призывая китайских граждан держаться подальше от зон вооруженных конфликтов в других странах и избегать любого участия в таких конфликтах, особенно участия в военных операциях любой стороны", - ответили там.

В МИД КНР в очередной раз заявили, что позиция Китая относительно войны в Украине остается "последовательной и четкой".

"Мы стремимся способствовать мирным переговорам и скорейшему прекращению огня", - подытожили там.

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