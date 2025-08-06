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Новини Китайські найманці в армії РФ
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Пекін відповів на заяву Зеленського про китайських найманців на Вовчанському напрямку

Найманці з Китаю воюють за РФ Пекін відповів Зеленському

У Пекіні відповіли на заяву президента України Зеленського про участь у боях на боці РФ у Харківській області найманців з Китаю.

Про це заявили в офісі речника МЗС КНР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Журналісти попросили Пекін прокоментувати заяву Володимира Зеленського про фіксацію участі найманців із кількох країн, зокрема й з Китаю, у боях на Вовчанському напрямку.

"Уряд Китаю опублікував численні попередження щодо безпеки, закликаючи китайських громадян триматися подалі від зон збройних конфліктів в інших країнах та уникати будь-якої участі в таких конфліктах, особливо участі у військових операціях будь-якої сторони", - відповіли там.

У МЗС КНР вкотре заявили, що позиція Китаю щодо війни в Україні залишається "послідовною та чіткою".

"Ми прагнемо сприяти мирним переговорам та якнайшвидшому припиненню вогню", - підсумували там.

Також читайте: Зеленський заслухав доповідь Малюка: Погодив деякі операції

Автор: 

Зеленський Володимир (24973) Китай (4798) найманці рф (2070)


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Топ коментарі
+11
Заспокойся! Китайська Народна Республіка не несе відповідальності за своїх придурків, які, "купившись" на обіцянки "быстрава зарабатка", в приватному порядку, поперлися воювать... Наші громадяни , ще в більших кількостях, так само ідуть воювать на боці кацапів...
А нашому "найвеличнішому придурку" варто "закрить хайло" і менше язиком ляпать... Нема доказів причетності до цього, КНР, як держави - нічого "балабанить"... Може виявиться, що ті китайці вже років двадцять, як живуть у Росії... Поліцаї на "криміналі" "прищучили", і змусили підписать контракт... Китай тут, до чого?...
Це не "триньдьож" за кухлем пива - а міжнародна діяльність на рівні глави держави... І за кожне слово тут несе відповідальність вся держава... Тобто, і ми з тобою... Не вистачало нам ще, з Китаєм "посраться"...
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06.08.2025 12:37 Відповісти
+10
"Мизамир" і хоч кіл на голові жовтопиких чеши.
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06.08.2025 12:25 Відповісти
+9
лицемерные желтолицые замировцы открывая рот издают звуки, а руками передают расеи технологии и оборудование для производства оружия
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06.08.2025 12:29 Відповісти
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"Мизамир" і хоч кіл на голові жовтопиких чеши.
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06.08.2025 12:25 Відповісти
Заспокойся! Китайська Народна Республіка не несе відповідальності за своїх придурків, які, "купившись" на обіцянки "быстрава зарабатка", в приватному порядку, поперлися воювать... Наші громадяни , ще в більших кількостях, так само ідуть воювать на боці кацапів...
А нашому "найвеличнішому придурку" варто "закрить хайло" і менше язиком ляпать... Нема доказів причетності до цього, КНР, як держави - нічого "балабанить"... Може виявиться, що ті китайці вже років двадцять, як живуть у Росії... Поліцаї на "криміналі" "прищучили", і змусили підписать контракт... Китай тут, до чого?...
Це не "триньдьож" за кухлем пива - а міжнародна діяльність на рівні глави держави... І за кожне слово тут несе відповідальність вся держава... Тобто, і ми з тобою... Не вистачало нам ще, з Китаєм "посраться"...
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06.08.2025 12:37 Відповісти
Не сци.
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06.08.2025 12:48 Відповісти
Хіба що, тобі на голову...
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06.08.2025 13:24 Відповісти
Діду ти відколи в адвокати китайських підарів записався?
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06.08.2025 13:26 Відповісти
+100500!
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06.08.2025 13:01 Відповісти
лицемерные желтолицые замировцы открывая рот издают звуки, а руками передают расеи технологии и оборудование для производства оружия
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06.08.2025 12:29 Відповісти
Брехливі потвори. А де у відповіді офіційне попередження влади Китаю охочим воювати на боці росії про неминуче покарання і відкриття кримінальних справ? Ніде. То не вішайти лашу на вуха, потвори, і це я про очільників Китаю.
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06.08.2025 12:30 Відповісти
Заявами про китайських найманців зеленський лише вибішує Пекін. Рашка розгорнула рекрутинг в 20-30 країнах, і частка китайців там не велика. Заяви спрямовані лише на створення скандалу і провокує Китай на агресивні дії стосовно України. Саме така стратегія зе покидька. З друзів зробити нейтральних, з нейтральних ворогів. А ворогів надихає на поглиблення конфлікту. Або українці усвідомлять це і усунуть ходячу зе катастрофу від влади, або українців не стане.
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06.08.2025 12:34 Відповісти
То може требу було хоча би посла в Китай назначити? Ти в курсі, що українського посла в Китаї 3 роки не було? Зеленій тварині ніколи було кандидатуру узгодити. В уявленні китайців, Україна це нацистсько-фашистська держава якої не існує, і керує нею наркоман-пісюаність, останнє, до речі, правда. То може треба якось доводити до їх відома, що відбувається насправді? Неначасі?
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06.08.2025 12:41 Відповісти
Все їм відомо що відбувається насправді. В одній упряжці з ***** вони.
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06.08.2025 12:49 Відповісти
Ніхто не зобов'язаний знати про події в Україні і шукати ті новини, які вам хочеться. Ви багато знаєте про події в Секторі Газа, про Сирію, про Афганістан? На чиїй ви там стороні? Чому суніти не можуть помиритися з салафітами? За що перси ненавидять евреїв? ТО чому ви вирішили, що якийсь китаєць із провінції Сунь Куй в Чай має перейматися війною в Україні. Їм насрати від слова зовсім. А зе влада робить все, щоб так і залишалося. І все це на фоні того, що рашка витрачає просто астрономічне бабло на знищення репутації України по всьму Світу. Контр заходів зе влада не вживає взагалі ніяких. Зе шапіто, як і ви, "думають", що всі мають самі розбиратися, хто правий, а хто ні. Ніхто вам нічого не должен, якщо ви досі це не зрозуміли.
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06.08.2025 12:58 Відповісти
Ми ведемо мову про керівництво КПК( комуністичної партії), чи ви про пересічного китайця?
Бо перші все знають. А другі нічого в КНР не вирішують. По зовнішній політиці то однозначно нічого. Не мають ніякого впливу.
І думаю вам це відомо.
То ***** так тупо маніпулювати?
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06.08.2025 13:01 Відповісти
З чого ви взяли,що керівництво КПК все знає? Інформацію про Україну вони отримують лише від росіян. В КПК сидать звичайні люди, як правило 80% з них ідіоти (середній показник по Землі), що їм кацапи сказали, в те вони і вірять. Працювати треба, доводити до відома посольства, вимагати зустрічей, нарад, а не гавкати з підворотні у своїх відосіках про якогось там полоненого китайця спійманого на Донбасі.
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06.08.2025 13:09 Відповісти
Ви краще розкажіть з чого ви взяли що якийсь китаєць з провінції Сунь Куй має відношення до керівництва КНР. Про те що в України є інструменти для донесення до того китайця якоїсь інфи через офіційні канали можете не розповідати, буде дуже тупо і нагло.
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06.08.2025 13:20 Відповісти
Хотіли призначити Ілащук Олесю, але вона відмовилася, бо не володіє язиком по-китайськи.
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06.08.2025 13:23 Відповісти
Хуцпа стала основою української політики.Хуцпа у перекладі з івриту це надзухвалість,хамство що має паралізувати опонента (я не всі якості цього явища перерахував).Річ у тім,що "паралізований" опонент все таки приходить до тями і лізе з кулаками до хуцпаря.Прикол в тому,що хуцпаря на той час вже близько нема а дістають ті,хто були поруч...
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06.08.2025 12:35 Відповісти
Може, треба було дивитись кого у президенти обирати в 2019-му році?
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06.08.2025 13:06 Відповісти
Не факт що найманців)
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06.08.2025 12:35 Відповісти
Китайські товарищи ,нам взагалі не товарищи,тому що вони дуже і дуже хитрі товарищи.Торгують з пашею товарами подвійного призначення,роблять розумне обличчя,включають дурня,"вони за мир".
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06.08.2025 13:01 Відповісти
 
 