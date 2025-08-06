Пекін відповів на заяву Зеленського про китайських найманців на Вовчанському напрямку

У Пекіні відповіли на заяву президента України Зеленського про участь у боях на боці РФ у Харківській області найманців з Китаю.

Про це заявили в офісі речника МЗС КНР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Журналісти попросили Пекін прокоментувати заяву Володимира Зеленського про фіксацію участі найманців із кількох країн, зокрема й з Китаю, у боях на Вовчанському напрямку.

"Уряд Китаю опублікував численні попередження щодо безпеки, закликаючи китайських громадян триматися подалі від зон збройних конфліктів в інших країнах та уникати будь-якої участі в таких конфліктах, особливо участі у військових операціях будь-якої сторони", - відповіли там.

У МЗС КНР вкотре заявили, що позиція Китаю щодо війни в Україні залишається "послідовною та чіткою".

"Ми прагнемо сприяти мирним переговорам та якнайшвидшому припиненню вогню", - підсумували там.

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