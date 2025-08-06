Пекін відповів на заяву Зеленського про китайських найманців на Вовчанському напрямку
У Пекіні відповіли на заяву президента України Зеленського про участь у боях на боці РФ у Харківській області найманців з Китаю.
Про це заявили в офісі речника МЗС КНР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Журналісти попросили Пекін прокоментувати заяву Володимира Зеленського про фіксацію участі найманців із кількох країн, зокрема й з Китаю, у боях на Вовчанському напрямку.
"Уряд Китаю опублікував численні попередження щодо безпеки, закликаючи китайських громадян триматися подалі від зон збройних конфліктів в інших країнах та уникати будь-якої участі в таких конфліктах, особливо участі у військових операціях будь-якої сторони", - відповіли там.
У МЗС КНР вкотре заявили, що позиція Китаю щодо війни в Україні залишається "послідовною та чіткою".
"Ми прагнемо сприяти мирним переговорам та якнайшвидшому припиненню вогню", - підсумували там.
Будь ласка, зачекайте...
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А нашому "найвеличнішому придурку" варто "закрить хайло" і менше язиком ляпать... Нема доказів причетності до цього, КНР, як держави - нічого "балабанить"... Може виявиться, що ті китайці вже років двадцять, як живуть у Росії... Поліцаї на "криміналі" "прищучили", і змусили підписать контракт... Китай тут, до чого?...
Це не "триньдьож" за кухлем пива - а міжнародна діяльність на рівні глави держави... І за кожне слово тут несе відповідальність вся держава... Тобто, і ми з тобою... Не вистачало нам ще, з Китаєм "посраться"...
Бо перші все знають. А другі нічого в КНР не вирішують. По зовнішній політиці то однозначно нічого. Не мають ніякого впливу.
І думаю вам це відомо.
То ***** так тупо маніпулювати?