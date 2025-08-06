925 человек эвакуировали за пять дней из микрорайона Корабел в Херсоне

По состоянию на вечер среды, 6 августа, из микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировали 925 человек, в том числе 56 детей и 106 маломобильных лиц.

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаем вывозить людей из микрорайона Корабел. За сегодня по состоянию на 18:00 из опасной зоны был эвакуирован 171 человек. Из них - 7 детей и 21 маломобильный человек. Всего за пять дней службами ГВА, волонтерами, спасателями и полицейскими эвакуированы с Острова 925 человек, в том числе 56 детей и 106 маломобильных граждан", - рассказал чиновник.

Он добавил, что эвакуация продолжается, всем оказывается помощь с оформлением статуса ВПЛ и временным жильем со всеми условиями для длительного пребывания.

Удар по мосту в микрорайон Корабел

Напомним, 2 августа, около шести вечера российская армия атаковала из авиации Херсон. В результате атак поврежден автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел, из-за чего затруднена логистика.

В Силах обороны юга отметили, что россияне пытаются изолировать микрорайон Корабел в Херсоне.

Читайте также: В результате российских атак без электроснабжения остался район Корабел в Херсоне