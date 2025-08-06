Вследствие российских атак без электроснабжения остался район Корабел в Херсоне

В Херсоне в результате российских атак микрорайон Корабел остался без электроснабжения. Специалисты не могут начать ремонт из-за повторных обстрелов.

Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Ярослав Шанько, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате вражеских атак микрорайон Корабел остался без электроснабжения. Из-за угрозы обстрелов специалисты не могут оперативно провести ремонтные работы. Сейчас работаем над поиском решения по решению проблемы. Однако, невозможно спрогнозировать сроки ликвидации аварийной ситуации, учитывая ситуацию с безопасностью", - рассказал чиновник.

Он призвал жителей микрорайона Остров эвакуироваться в безопасные районы.

"Организована помощь с выездом и временным поселением. Не подвергайте себя опасности. Вместе - выстоим", - добавил Шанько.

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Удар по мосту в микрорайон Корабел

Напомним, 2 августа, около шести вечера российская армия атаковала из авиации Херсон. В результате атак поврежден автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел, из-за чего затруднена логистика.

В Силах обороны юга отметили, что россияне пытаются изолировать микрорайон Корабел в Херсоне.

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