Вследствие российских атак без электроснабжения остался район Корабел в Херсоне
В Херсоне в результате российских атак микрорайон Корабел остался без электроснабжения. Специалисты не могут начать ремонт из-за повторных обстрелов.
Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Ярослав Шанько, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате вражеских атак микрорайон Корабел остался без электроснабжения. Из-за угрозы обстрелов специалисты не могут оперативно провести ремонтные работы. Сейчас работаем над поиском решения по решению проблемы. Однако, невозможно спрогнозировать сроки ликвидации аварийной ситуации, учитывая ситуацию с безопасностью", - рассказал чиновник.
Он призвал жителей микрорайона Остров эвакуироваться в безопасные районы.
"Организована помощь с выездом и временным поселением. Не подвергайте себя опасности. Вместе - выстоим", - добавил Шанько.
Удар по мосту в микрорайон Корабел
Напомним, 2 августа, около шести вечера российская армия атаковала из авиации Херсон. В результате атак поврежден автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел, из-за чего затруднена логистика.
В Силах обороны юга отметили, что россияне пытаются изолировать микрорайон Корабел в Херсоне.
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