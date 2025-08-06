Внаслідок російських атак без електропостачання залишився район Корабел у Херсоні

У Херсоні внаслідок російських атак мікрорайон Корабел залишився без електропостачання. Фахівці не можуть розпочати ремонт через повторні обстріли.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Ярослав Шанько, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожих атак мікрорайон Корабел залишився без електропостачання. Через загрозу обстрілів фахівці не можуть оперативно провести ремонтні роботи. Наразі працюємо над пошуком рішення щодо вирішення проблеми. Однак, неможливо спрогнозувати терміни ліквідації аварійною ситуації, враховуючи безпекову ситуацію", - розповів посадовець.

Він закликав мешканців мікрорайону Острів евакуюватися в безпечні райони.

"Організована допомога з виїздом та тимчасовим поселенням. Не наражайте себе на небезпеку. Разом – вистоїмо", - додав Шанько.

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Удар по мосту до мікрорайону Корабел

Нагадаємо, 2 серпня, близько шостої вечора російська армія атакувала з авіації Херсон. Унаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел, через що ускладнено логістику.

У Силах оборони півдня наголосили, що росіяни намагаються ізолювати мікрорайон Корабел у Херсоні.

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