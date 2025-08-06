925 людей евакуювали за п’ять днів з мікрорайону Корабел у Херсоні

Станом на вечір середи, 6 серпня, з мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали 925 людей, зокрема 56 дітей та 106 маломобільних осіб.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо вивозити людей з мікрорайону Корабел. За сьогодні станом на 18:00 з небезпечної зони було евакуйовано 171 людину. З них – 7 діти та 21 маломобільна особа. Загалом за п'ять днів службами МВА, волонтерами, рятувальниками та поліцейськими евакуйовано з Острова 925 людей, зокрема 56 дітей та 106 маломобільних громадян", - розповів посадовець.

Він додав, що евакуація триває, всім надається допомога з оформленням статусу ВПО та тимчасовим житлом з усіма умовами для тривалого перебування.

Удар по мосту до мікрорайону Корабел

Нагадаємо, 2 серпня, близько шостої вечора російська армія атакувала з авіації Херсон. Унаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел, через що ускладнено логістику.

У Силах оборони півдня наголосили, що росіяни намагаються ізолювати мікрорайон Корабел у Херсоні.

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