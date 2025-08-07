На фронте зафиксировано 69 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 7 августа общее количество боевых столкновений на фронте составляет 69.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Рясное, Миропольское, Турья Сумской области; Возрожденовское Харьковской области. Под авиаударом оказался населенный пункт Середина-Буда Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отбили семь вражеских атак. Авиация захватчиков нанесла шесть ударов, сбросив при этом 16 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 214 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг атаковал дважды в районе Волчанска, одно боестолкновение пока продолжается.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили шесть атак в районах Мирного, Голубовки, Кондрашовки и Загрызово, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила 15 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Карповка, Ямполевка, Колодязи, Торское, а также в сторону Серебрянки, Григорьевки и Ольговки. Семь боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Сиверском направлении подразделения россиян четыре раза пытались продвигаться на позиции наших войск в районах Григорьевки и Федоровки, два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в сторону Новомарково и Ступочек. Подразделения Сил обороны отбили одну атаку, бой продолжается.

На Торецком направлении противник пытается вклиниться в нашу оборону в районе Дилиевки, Торецка, Щербиновки и Русина Яра. Четыре штурмовые действия захватчиков наши защитники отбили, еще две атаки продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 24 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Бойковка, Николаевка, Новоэкономическое, Родинское, Сухецкое, Лисовка, Заповедное, Зверево, Котлино, Удачное, Зеленый Кут и Орехов. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 22 атаки.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили два штурмовых действия вражеских войск. Противник пытался продвигаться в районах населенных пунктов Филии и Толстого.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении украинские подразделения отбили атаку захватчика в сторону Новоданиловки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил.