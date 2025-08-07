На фронті зафіксовано 69 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Лиманському напрямках, - Генштаб

Станом на 16:00 7 сепня загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 69.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Бойові дії на півночі

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Рясне, Миропільське, Тур’я Сумської області; Відродженівське Харківської області. Під авіаударом опинився населений пункт Середина-Буда Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили сім ворожих атак. Авіація загарбників завдала шести ударів, скинувши при цьому 16 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 214 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог атакував двічі у районі Вовчанська, одне боєзіткнення наразі триває.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили шість атак у районах Мирного, Голубівки, Кіндрашівки та Загризового, три боєзіткнення тривають дотепер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни на Покровському напрямку використовують усі наявні засоби проти Сил оборони, - бригада "Рубіж" НГУ

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила 15 атак на позиції українців у районах населених пунктів Зелена Долина, Карпівка, Ямполівка, Колодязі, Торське, а також у бік Серебрянки, Григорівки й Ольгівки. Сім боєзіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку підрозділи росіян чотири рази намагалися просуватися на позиції наших військ у районах Григорівки та Федорівки, два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед у бік Новомаркового і Ступочок. Підрозділи Сил оборони відбили одну атаку, бій триває.

На Торецькому напрямку противник намагається вклинитися в нашу оборону в районі Диліївки, Торецька, Щербинівки та Русиного Яру. Чотири штурмові дії загарбників наші захисники відбили, ще дві атаки тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 24 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Бойківка, Миколаївка, Новоекономічне, Родинське, Сухецьке, Лисівка, Заповідне, Звірове, Котлине, Удачне, Зелений Кут та Горіхове. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 22 атаки.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили дві штурмові дії ворожих військ. Противник намагався просуватися в районах населених пунктів Філії та Товстого.

Читайте також: Ворог продовжує накопичувати сили на Покровському напрямку, не полишає спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію, - ОСУВ "Хортиця"

Бойові дії на півдні

На Оріхівському напрямку українські підрозділи відбили атаку загарбника у бік Новоданилівки.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках супротивник наступальних дій не проводив.