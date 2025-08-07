Фон дер Ляйен о разговоре с Зеленским: обсудили шаги на пути к мирному соглашению с РФ

В четверг, 7 августа, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом она сообщила в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Разговаривала с президентом Зеленским о событиях последних дней. Мы обсудили следующие шаги на пути к заключению мирного соглашения и будущего членства Украины в Европейском Союзе, а также ее восстановления", - отметила фон дер Ляйен.

"Позиция Европы четкая: мы полностью поддерживаем Украину. Мы и далее будем играть активную роль, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Ранее в Европейской комиссии заявили, что в настоящее время рано говорить о возможном участии представителей Евросоюза в предстоящих переговорах лидеров США, России и Украины.