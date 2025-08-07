Фон дер Ляйен о разговоре с Зеленским: обсудили шаги на пути к мирному соглашению с РФ

РУС
В четверг, 7 августа, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом она сообщила в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Разговаривала с президентом Зеленским о событиях последних дней. Мы обсудили следующие шаги на пути к заключению мирного соглашения и будущего членства Украины в Европейском Союзе, а также ее восстановления", - отметила фон дер Ляйен.

"Позиция Европы четкая: мы полностью поддерживаем Украину. Мы и далее будем играть активную роль, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Также читайте: Павел допустил возвращение к бизнесу с РФ, "как когда-то в прошлом": Предпосылкой является мир в Украине

Ранее в Европейской комиссии заявили, что в настоящее время рано говорить о возможном участии представителей Евросоюза в предстоящих переговорах лидеров США, России и Украины.

обговорили ми куйню, а вона грошей не кощтує. Життя українського народу теж не вартує цента
07.08.2025 17:16 Ответить
схоже Зеля набрид всім своїми візитами
і тепер займається телефонним тероризмом📞📞📞
07.08.2025 17:20 Ответить
зєлічка переказав, своїми словами останні, надписи які він прочитав в очку *****.
07.08.2025 17:20 Ответить
і ти, Брут...
07.08.2025 17:23 Ответить
Чому Народ України не знає нічого про деталі "майбутньої мирної угоди"?
07.08.2025 17:26 Ответить
Та уже ж написали. Отдавайте Путе всё, что он у вас откусил, а он за это пообещает вас больше не трогать. А мы мощно не признаем за ним оккупированные территории. И на карте будем их украинскими писать. Короче, потужная перемога.
07.08.2025 17:38 Ответить
Ідіть ви накуй зі своєю угодою з людоїдами. Все ніяк не дождуться щоб скоріше знову лизатися з рашистами які вбивали, гвалтували і відрізали голови
07.08.2025 17:39 Ответить
Європа і США бачать з яким ентузіазмом українці йдуть захищати свою землю, що аж вищать, як у мікроавтобуси затягують, і розуміють що нести збитки їм і в буй не впилося.
07.08.2025 18:16 Ответить
Договоримось по середині, як в Омані !
07.08.2025 19:03 Ответить
 
 