Фон дер Ляєн про розмову із Зеленським: обговорили кроки на шляху до мирної угоди з РФ

У четвер, 7 серпня, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це вона повідомила у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Розмовляла з президентом Зеленським про події останніх днів. Ми обговорили наступні кроки на шляху до укладення мирної угоди й майбутнього членства України в Європейському Союзі, а також її відбудови", - зазначила фон дер Ляєн.

"Позиція Європи є чіткою: ми повністю підтримуємо Україну. Ми й надалі відіграватимемо активну роль, щоби забезпечити справедливий і тривалий мир", - наголосила президентка Єврокомісії.

Раніше в Європейській комісії заявили, що на даний час зарано говорити про можливу участь представників Євросоюзу в майбутніх переговорах лідерів США, Росії й України.