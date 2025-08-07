УКР
Фон дер Ляєн про розмову із Зеленським: обговорили кроки на шляху до мирної угоди з РФ

Фон дер Ляєн і Зеленський провели розмову 7 серпня

У четвер, 7 серпня, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це вона повідомила у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Розмовляла з президентом Зеленським про події останніх днів. Ми обговорили наступні кроки на шляху до укладення мирної угоди й майбутнього членства України в Європейському Союзі, а також її відбудови", - зазначила фон дер Ляєн. 

"Позиція Європи є чіткою: ми повністю підтримуємо Україну. Ми й надалі відіграватимемо активну роль, щоби забезпечити справедливий і тривалий мир", - наголосила президентка Єврокомісії.

Читайте також: Фон дер Ляєн та Кошта про ухвалення закону щодо НАБУ та САП: Боротьба з корупцією має тривати

Раніше в Європейській комісії заявили, що на даний час зарано говорити про можливу участь представників Євросоюзу в майбутніх переговорах лідерів США, Росії й України.

обговорили ми куйню, а вона грошей не кощтує. Життя українського народу теж не вартує цента
показати весь коментар
07.08.2025 17:16 Відповісти
схоже Зеля набрид всім своїми візитами
і тепер займається телефонним тероризмом📞📞📞
показати весь коментар
07.08.2025 17:20 Відповісти
зєлічка переказав, своїми словами останні, надписи які він прочитав в очку *****.
показати весь коментар
07.08.2025 17:20 Відповісти
і ти, Брут...
показати весь коментар
07.08.2025 17:23 Відповісти
Чому Народ України не знає нічого про деталі "майбутньої мирної угоди"?
показати весь коментар
07.08.2025 17:26 Відповісти
Та уже ж написали. Отдавайте Путе всё, что он у вас откусил, а он за это пообещает вас больше не трогать. А мы мощно не признаем за ним оккупированные территории. И на карте будем их украинскими писать. Короче, потужная перемога.
показати весь коментар
07.08.2025 17:38 Відповісти
Ідіть ви накуй зі своєю угодою з людоїдами. Все ніяк не дождуться щоб скоріше знову лизатися з рашистами які вбивали, гвалтували і відрізали голови
показати весь коментар
07.08.2025 17:39 Відповісти
Європа і США бачать з яким ентузіазмом українці йдуть захищати свою землю, що аж вищать, як у мікроавтобуси затягують, і розуміють що нести збитки їм і в буй не впилося.
показати весь коментар
07.08.2025 18:16 Відповісти
 
 