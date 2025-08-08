Замена "пикселя" на "мультикам": из-за внезапного заказа есть риск срыва поставок, - ФРУ

Отечественные производители ткани смогут качественно изготовить "мультикам" для ВСУ не раньше марта 2026 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении гендиректора Федерации работодателей Украины Руслана Ильичева к министру обороны Денису Шмыгалю и исполнительному директору ГОТ Андрею Созанскому.

11 июня 2025 года Минобороны утвердило техническую спецификацию на ткани, введя новый маскировочный рисунок мультикам.

В ФРУ отметили, что предприятия, которые входят в состав Комитета легкой промышленности оборонных закупок при Федерации имеют мощности и опыт выполнения контрактов для нужд ВСУ. На весь 2025 год был осуществлен заказ тканей с "пикселем".

Однако внезапный заказ изделий с "мультикамом" создает существенные риски срыва поставок, отметил Ильичев.

Так, в ФРУ рассказали о причинах таких рисков:

новых тканей нет в наличии у широкого круга производителей продукции для Минобороны;

новая ткань требует технологического переоснащения производства, в частности речь идет о настройке оборудования, проведении лабораторных испытаний и адаптации конструкции изделий;

поставщики не имеют в наличии достаточного количества ткани. Разработка испытания, согласование образцов и изготовление тканей занимает не менее 150 дней. На 1 квартал 2026 года, в случае заказа, успеет прийти только импортное сырье (которое уже отработано). Отечественные производители ткани смогут качественно ее изготовить не раньше марта 2026 года;

установленные ДОТ сроки поставки физически невозможно выполнить без настройки логистических связей по новой ткани или нарушения технологических процессов.

Минобороны и ГОТ просят созвать совместное рабочее совещание с участием представителей Министерства обороны Украины, Государственного оператора тыла и Федерации работодателей Украины для обсуждения реалистичных сроков поставки с учетом новых требований.

Также там призвали установить переходный период для внедрения измененной ткани в производство - не менее 6 месяцев с момента утверждения технической спецификации.

"Подчеркиваем, что непредсказуемое введение новых требований без переходного периода несет реальные риски срыва текущих тендеров, несвоевременного обеспечения подразделений необходимым вещевым имуществом, дискриминации украинских производителей и фактического преференциального допуска импортной продукции. Это создает дополнительную угрозу обороноспособности государства. Федерация работодателей Украины подтверждает готовность производителей оперативно адаптироваться к новым условиям, но исключительно при условии соблюдения принципов предсказуемости, сотрудничества и ответственности сторон", - подытожили в ФРУ.

