Замена "пикселя" на "мультикам": из-за внезапного заказа есть риск срыва поставок, - ФРУ
Отечественные производители ткани смогут качественно изготовить "мультикам" для ВСУ не раньше марта 2026 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении гендиректора Федерации работодателей Украины Руслана Ильичева к министру обороны Денису Шмыгалю и исполнительному директору ГОТ Андрею Созанскому.
11 июня 2025 года Минобороны утвердило техническую спецификацию на ткани, введя новый маскировочный рисунок мультикам.
В ФРУ отметили, что предприятия, которые входят в состав Комитета легкой промышленности оборонных закупок при Федерации имеют мощности и опыт выполнения контрактов для нужд ВСУ. На весь 2025 год был осуществлен заказ тканей с "пикселем".
Однако внезапный заказ изделий с "мультикамом" создает существенные риски срыва поставок, отметил Ильичев.
Так, в ФРУ рассказали о причинах таких рисков:
- новых тканей нет в наличии у широкого круга производителей продукции для Минобороны;
- новая ткань требует технологического переоснащения производства, в частности речь идет о настройке оборудования, проведении лабораторных испытаний и адаптации конструкции изделий;
- поставщики не имеют в наличии достаточного количества ткани. Разработка испытания, согласование образцов и изготовление тканей занимает не менее 150 дней. На 1 квартал 2026 года, в случае заказа, успеет прийти только импортное сырье (которое уже отработано). Отечественные производители ткани смогут качественно ее изготовить не раньше марта 2026 года;
- установленные ДОТ сроки поставки физически невозможно выполнить без настройки логистических связей по новой ткани или нарушения технологических процессов.
Минобороны и ГОТ просят созвать совместное рабочее совещание с участием представителей Министерства обороны Украины, Государственного оператора тыла и Федерации работодателей Украины для обсуждения реалистичных сроков поставки с учетом новых требований.
Также там призвали установить переходный период для внедрения измененной ткани в производство - не менее 6 месяцев с момента утверждения технической спецификации.
"Подчеркиваем, что непредсказуемое введение новых требований без переходного периода несет реальные риски срыва текущих тендеров, несвоевременного обеспечения подразделений необходимым вещевым имуществом, дискриминации украинских производителей и фактического преференциального допуска импортной продукции. Это создает дополнительную угрозу обороноспособности государства. Федерация работодателей Украины подтверждает готовность производителей оперативно адаптироваться к новым условиям, но исключительно при условии соблюдения принципов предсказуемости, сотрудничества и ответственности сторон", - подытожили в ФРУ.
Подробнее о переходе с "пикселя" на "мультикам" читайте в материале Цензор.НЕТ.
О боже,це так заплановано.
Замовлена партія пікселю,гроші переразовані і вже розійшлися.
То є шанс тихенько списати цю партію як зіпсовану...Подумаєг,якийсь десяток мільйонів...захід ще дасть...
Це схема така ж,як і яйця в літрах...
Не збоя, ракети, БПЛА? Пікселль? Серйозно?
Пліснявий розпил бабла в три зміни.