РУС
Замена пикселя на мультикам
2 184 28

Замена "пикселя" на "мультикам": из-за внезапного заказа есть риск срыва поставок, - ФРУ

Переход от пикселя к мультикам Какая проблема у производителей

Отечественные производители ткани смогут качественно изготовить "мультикам" для ВСУ не раньше марта 2026 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении гендиректора Федерации работодателей Украины Руслана Ильичева к министру обороны Денису Шмыгалю и исполнительному директору ГОТ Андрею Созанскому.

11 июня 2025 года Минобороны утвердило техническую спецификацию на ткани, введя новый маскировочный рисунок мультикам.

В ФРУ отметили, что предприятия, которые входят в состав Комитета легкой промышленности оборонных закупок при Федерации имеют мощности и опыт выполнения контрактов для нужд ВСУ. На весь 2025 год был осуществлен заказ тканей с "пикселем".

Читайте также: В июле кодифицировано 50 новых боеприпасов, все - украинского производства, - Минобороны

Однако внезапный заказ изделий с "мультикамом" создает существенные риски срыва поставок, отметил Ильичев.

Так, в ФРУ рассказали о причинах таких рисков:

  • новых тканей нет в наличии у широкого круга производителей продукции для Минобороны;
  • новая ткань требует технологического переоснащения производства, в частности речь идет о настройке оборудования, проведении лабораторных испытаний и адаптации конструкции изделий;
  • поставщики не имеют в наличии достаточного количества ткани. Разработка испытания, согласование образцов и изготовление тканей занимает не менее 150 дней. На 1 квартал 2026 года, в случае заказа, успеет прийти только импортное сырье (которое уже отработано). Отечественные производители ткани смогут качественно ее изготовить не раньше марта 2026 года;
  • установленные ДОТ сроки поставки физически невозможно выполнить без настройки логистических связей по новой ткани или нарушения технологических процессов.

Также читайте: Система DELTA будет внедрена на всех уровнях Сил обороны, - Шмыгаль

Минобороны и ГОТ просят созвать совместное рабочее совещание с участием представителей Министерства обороны Украины, Государственного оператора тыла и Федерации работодателей Украины для обсуждения реалистичных сроков поставки с учетом новых требований.

Также там призвали установить переходный период для внедрения измененной ткани в производство - не менее 6 месяцев с момента утверждения технической спецификации.

"Подчеркиваем, что непредсказуемое введение новых требований без переходного периода несет реальные риски срыва текущих тендеров, несвоевременного обеспечения подразделений необходимым вещевым имуществом, дискриминации украинских производителей и фактического преференциального допуска импортной продукции. Это создает дополнительную угрозу обороноспособности государства. Федерация работодателей Украины подтверждает готовность производителей оперативно адаптироваться к новым условиям, но исключительно при условии соблюдения принципов предсказуемости, сотрудничества и ответственности сторон", - подытожили в ФРУ.

Подробнее о переходе с "пикселя" на "мультикам" читайте в материале Цензор.НЕТ.

Читайте также: ГОТ инициировал закупку исключительно импортной военной формы, без допуска украинских производителей, - Кисилевский

Автор: 

Минобороны (9531) Федерация работодателей (57) ВСУ (6830) Шмыгаль Денис (2806) Государственный оператор тыла (68)


Топ комментарии
+11
Зепід@ри вирішили поставки китайського мульлайна.
08.08.2025 10:29 Ответить
08.08.2025 10:29 Ответить
+8
Що це взагалі за маячня? Яка різниця для бойової роботи між пікселем та мультікамом? Пахне конченим схематозом. Як же вони заїбали...
08.08.2025 10:51 Ответить
08.08.2025 10:51 Ответить
+6
Зате немає ризику для чергового розкрадання.
08.08.2025 10:32 Ответить
08.08.2025 10:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
08.08.2025 10:28 Ответить
Зепід@ри вирішили поставки китайського мульлайна.
08.08.2025 10:29 Ответить
08.08.2025 10:29 Ответить
Я вам открою Америку. У зелени и пиксель тоже начал идти из Китая. Дерьмо еще то.
08.08.2025 11:13 Ответить
08.08.2025 11:13 Ответить
Зате немає ризику для чергового розкрадання.
08.08.2025 10:32 Ответить
08.08.2025 10:32 Ответить
Прикиньте, скільки вони на свої фірми бабла вивели через підствамні тендери..там, мабудь, умови взагалі були такі - що вигравали або одноднівки, або ті - які можна легко збанкрутувати..
08.08.2025 11:01 Ответить
08.08.2025 11:01 Ответить
Заміна "пікселю" на "мультикам": через раптове замовлення є ризик зриву поставок, - це знову якась диверсія від козиря, яку він хоче повісити на Шмигаля, чи ефект турборежиму досвідчених потужних фотографів і тамадів.
08.08.2025 10:41 Ответить
08.08.2025 10:41 Ответить
Tema9
О боже,це так заплановано.
Замовлена партія пікселю,гроші переразовані і вже розійшлися.
То є шанс тихенько списати цю партію як зіпсовану...Подумаєг,якийсь десяток мільйонів...захід ще дасть...
Це схема така ж,як і яйця в літрах...
08.08.2025 10:57 Ответить
08.08.2025 10:57 Ответить
Та я й не сумніваюсь що гниди щось затівають. За 3,5 років вони отримали чималий досвід мародерства і саботажу.
08.08.2025 11:54 Ответить
08.08.2025 11:54 Ответить
Поверьте, свои заранее были в теме и уже подготовились.
08.08.2025 11:15 Ответить
08.08.2025 11:15 Ответить
"я князь, что хочу то и ворочу"...
08.08.2025 10:46 Ответить
08.08.2025 10:46 Ответить
Потужні менеджери
08.08.2025 10:49 Ответить
08.08.2025 10:49 Ответить
«Потужні» з опу через корисних заробітчан з урядового кварталу, які заради запису у трудовій, і Україну продадуть, бо ж,«люди, ну дуже просять, прямо волають з окопів??», і не на таке, можуть підти!!
08.08.2025 10:49 Ответить
08.08.2025 10:49 Ответить
Що це взагалі за маячня? Яка різниця для бойової роботи між пікселем та мультікамом? Пахне конченим схематозом. Як же вони заїбали...
08.08.2025 10:51 Ответить
08.08.2025 10:51 Ответить
Л
08.08.2025 10:51 Ответить
08.08.2025 10:51 Ответить
Якщо склад тканини не " 65% віскоза / 25% пара-арамід / 10% нейлон рип-стоп" FR, то це буде лайно , а не тканина. А такого складу не буде 100%.
08.08.2025 10:53 Ответить
08.08.2025 10:53 Ответить
Хотелось бы верить, что вопрос в деньгах и качестве ткани и изделий!
08.08.2025 10:53 Ответить
08.08.2025 10:53 Ответить
Заміна пікселю, це саме необхідне для армії, для перемоги?
Не збоя, ракети, БПЛА? Пікселль? Серйозно?
Пліснявий розпил бабла в три зміни.
08.08.2025 10:59 Ответить
08.08.2025 10:59 Ответить
Я щось таке і очікував. Зелені мразі не можуть зупинитись в розкраданні навіть у критичний для країни час...
08.08.2025 11:03 Ответить
08.08.2025 11:03 Ответить
Та зараз же саме час для прібарахлітся, на крові українців та їх дітей. Тому у зелених і істерики,як чують про закінчення війни.
08.08.2025 11:25 Ответить
08.08.2025 11:25 Ответить
Все по плану в Потужного! Зброї нема, дронів,нема, тепер щей захисники голими босими лишаться!
08.08.2025 11:06 Ответить
08.08.2025 11:06 Ответить
Яка різниця в технології пошиву трусів з одної тканини тільки іншого кольору? Те саме і з малюнком на уніформі. То до чого ці стенання про необхідність заміни обладнання та тех процесів.
08.08.2025 11:09 Ответить
08.08.2025 11:09 Ответить
У зелених довбрйобів геть усе через жопу. Вже навіть не дивно.
08.08.2025 11:23 Ответить
08.08.2025 11:23 Ответить
Накуя, скільки це коштуватиме державі, та ще й ризик зриву, мабуть хтось хоче нагріти руки!
08.08.2025 11:30 Ответить
08.08.2025 11:30 Ответить
А консультант мабуть Рєзніков, доречі, чого він і досі не відповів
08.08.2025 11:33 Ответить
08.08.2025 11:33 Ответить
а ты дурачёк постепенно подменяй, не надо прямо через месяц, но ты же предатель
08.08.2025 11:46 Ответить
08.08.2025 11:46 Ответить
Ніби все для блага, безпеки... Але головне для ВКРАСТИ...
08.08.2025 12:14 Ответить
08.08.2025 12:14 Ответить
Шмигаль знає як с издити 6 років мародерства не пройшли даром, у рижого свого хазяїна нехай мародерить гнида
08.08.2025 12:29 Ответить
08.08.2025 12:29 Ответить
 
 