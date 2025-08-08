Заміна "пікселя" на "мультикам": через раптове замовлення є ризик зриву поставок, - ФРУ

Вітчизняні виробники тканини зможуть якісно виготовити "мультикам" для ЗСУ не раніше березня 2026 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні гендиректора Федерації роботодавців України Руслана Іллічова до міністра оборони Денис Шмигаля та виконавчого директора ДОТ Андрія Созанського.

11 червня 2025 року Міноборони затвердив технічну специфікацію на тканини, запровадивши новий маскувальний рисунок мультикам.

У ФРУ зазначили, що підприємства, які входять до складу Комітету легкої промисловості оборонних закупівель при Федерації мають потужності та досвід виконання контрактів для потреб ЗСУ. На весь 2025 рік було здійснено замовлення тканин із "пікселем".

Читайте також: У липні кодифіковано 50 нових боєприпасів, усі - українського виробництва, - Міноборони

Проте раптове замовлення виробів із "мультикамом" створює суттєві ризики зриву поставок, наголосив Іллічов.

Так, у ФРУ розповіли про причини таких ризиків:

Нових тканин немає в наявності у широкого кола виробників продукції для Міноборони;

Нова тканина потребує технологічного переоснащення виробництва, зокрема йдеться про налаштування обладнання, проведення лабораторних випробувань та адаптацію конструкції виробів;

Постачальники не мають в наявності достатньої кількості тканини. Розробка випробування, погодження зразків та виготовлення тканин займає щонайменше 150 днів. На 1 квартал 2026 року, в разі замовлення, встигне прийти тільки імпортна сировина (яка вже відпрацьована). Вітчизняні виробники тканини зможуть якісно її виготовити не раніше березня 2026 року;

Встановлені ДОТ строки поставки фізично неможливо виконати без налаштування логістичних зв'язків щодо нової тканини або порушення технологічних процесів.

Також читайте: Система DELTA буде впроваджена на всіх рівнях Сил оборони, - Шмигаль

Міноборони та ДОТ просять скликати спільну робочу нараду за участю представників Міністерства оборони України, Державного оператора тилу та Федерації роботодавців України для обговорення реалістичних строків поставки з урахуванням нових вимог.

Також там закликали встановити перехідний період для впровадження зміненої тканини у виробництво - не менше 6 місяців із моменту затвердження технічної специфікації.

"Наголошуємо, що непередбачуване запровадження нових вимог без перехідного періоду несе реальні ризики зриву поточних тендерів, невчасного забезпечення підрозділів необхідним речовим майном, дискримінації українських виробників та фактичного преференційного допуску імпортної продукції. Це створює додаткову загрозу обороноздатності держави. Федерація роботодавців України підтверджує готовність виробників оперативно адаптуватися до нових умов, але виключно за умови дотримання принципів передбачуваності, співпраці та відповідальності сторін", - підсумували у ФРУ.

Докладніше про перехід із "пікселю" на "мультикам" читайте у матеріалі Цензор.НЕТ.

Читайте: Із 1 вересня військові ТЦК зобов’язані носити бодікамери та фіксувати перевірку документів на відео, - Шмигаль