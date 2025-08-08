УКР
Заміна "пікселя" на "мультикам": через раптове замовлення є ризик зриву поставок, - ФРУ

Перехід від пікселя до мультикаму Яка проблема у виробників

Вітчизняні виробники тканини зможуть якісно виготовити "мультикам" для ЗСУ не раніше березня 2026 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні гендиректора Федерації роботодавців України Руслана Іллічова до міністра оборони Денис Шмигаля та виконавчого директора ДОТ Андрія Созанського.

11 червня 2025 року Міноборони затвердив технічну специфікацію на тканини, запровадивши новий маскувальний рисунок мультикам.

У ФРУ зазначили, що підприємства, які входять до складу Комітету легкої промисловості оборонних закупівель при Федерації мають потужності та досвід виконання контрактів для потреб ЗСУ. На весь 2025 рік було здійснено замовлення тканин із "пікселем".

Читайте також: У липні кодифіковано 50 нових боєприпасів, усі - українського виробництва, - Міноборони

Проте раптове замовлення виробів із "мультикамом" створює суттєві ризики зриву поставок, наголосив Іллічов.

Так, у ФРУ розповіли про причини таких ризиків:

  • Нових тканин немає в наявності у широкого кола виробників продукції для Міноборони;
  • Нова тканина потребує технологічного переоснащення виробництва, зокрема йдеться про налаштування обладнання, проведення лабораторних випробувань та адаптацію конструкції виробів;
  • Постачальники не мають в наявності достатньої кількості тканини. Розробка випробування, погодження зразків та виготовлення тканин займає щонайменше 150 днів. На 1 квартал 2026 року, в разі замовлення, встигне прийти тільки імпортна сировина (яка вже відпрацьована). Вітчизняні виробники тканини зможуть якісно її виготовити не раніше березня 2026 року;
  • Встановлені ДОТ строки поставки фізично неможливо виконати без налаштування логістичних зв'язків щодо нової тканини або порушення технологічних процесів.

Також читайте: Система DELTA буде впроваджена на всіх рівнях Сил оборони, - Шмигаль

Міноборони та ДОТ просять скликати спільну робочу нараду за участю представників Міністерства оборони України, Державного оператора тилу та Федерації роботодавців України для обговорення реалістичних строків поставки з урахуванням нових вимог.

Також там закликали встановити перехідний період для впровадження зміненої тканини у виробництво - не менше 6 місяців із моменту затвердження технічної специфікації.

"Наголошуємо, що непередбачуване запровадження нових вимог без перехідного періоду несе реальні ризики зриву поточних тендерів, невчасного забезпечення підрозділів необхідним речовим майном, дискримінації українських виробників та фактичного преференційного допуску імпортної продукції. Це створює додаткову загрозу обороноздатності держави. Федерація роботодавців України підтверджує готовність виробників оперативно адаптуватися до нових умов, але виключно за умови дотримання принципів передбачуваності, співпраці та відповідальності сторін", - підсумували у ФРУ.

Докладніше про перехід із "пікселю" на "мультикам" читайте у матеріалі Цензор.НЕТ.

Читайте: Із 1 вересня військові ТЦК зобов’язані носити бодікамери та фіксувати перевірку документів на відео, - Шмигаль

Автор: 

Міноборони (7616) Федерація роботодавців (71) ЗСУ (7826) Шмигаль Денис (4762) ДОТ (169)


Топ коментарі
+11
Зепід@ри вирішили поставки китайського мульлайна.
показати весь коментар
08.08.2025 10:29 Відповісти
+8
Що це взагалі за маячня? Яка різниця для бойової роботи між пікселем та мультікамом? Пахне конченим схематозом. Як же вони заїбали...
показати весь коментар
08.08.2025 10:51 Відповісти
+6
Зате немає ризику для чергового розкрадання.
показати весь коментар
08.08.2025 10:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.08.2025 10:28 Відповісти
Зепід@ри вирішили поставки китайського мульлайна.
показати весь коментар
08.08.2025 10:29 Відповісти
Я вам открою Америку. У зелени и пиксель тоже начал идти из Китая. Дерьмо еще то.
показати весь коментар
08.08.2025 11:13 Відповісти
Зате немає ризику для чергового розкрадання.
показати весь коментар
08.08.2025 10:32 Відповісти
Прикиньте, скільки вони на свої фірми бабла вивели через підствамні тендери..там, мабудь, умови взагалі були такі - що вигравали або одноднівки, або ті - які можна легко збанкрутувати..
показати весь коментар
08.08.2025 11:01 Відповісти
Заміна "пікселю" на "мультикам": через раптове замовлення є ризик зриву поставок, - це знову якась диверсія від козиря, яку він хоче повісити на Шмигаля, чи ефект турборежиму досвідчених потужних фотографів і тамадів.
показати весь коментар
08.08.2025 10:41 Відповісти
Tema9
О боже,це так заплановано.
Замовлена партія пікселю,гроші переразовані і вже розійшлися.
То є шанс тихенько списати цю партію як зіпсовану...Подумаєг,якийсь десяток мільйонів...захід ще дасть...
Це схема така ж,як і яйця в літрах...
показати весь коментар
08.08.2025 10:57 Відповісти
Та я й не сумніваюсь що гниди щось затівають. За 3,5 років вони отримали чималий досвід мародерства і саботажу.
показати весь коментар
08.08.2025 11:54 Відповісти
Поверьте, свои заранее были в теме и уже подготовились.
показати весь коментар
08.08.2025 11:15 Відповісти
"я князь, что хочу то и ворочу"...
показати весь коментар
08.08.2025 10:46 Відповісти
Потужні менеджери
показати весь коментар
08.08.2025 10:49 Відповісти
«Потужні» з опу через корисних заробітчан з урядового кварталу, які заради запису у трудовій, і Україну продадуть, бо ж,«люди, ну дуже просять, прямо волають з окопів??», і не на таке, можуть підти!!
показати весь коментар
08.08.2025 10:49 Відповісти
Що це взагалі за маячня? Яка різниця для бойової роботи між пікселем та мультікамом? Пахне конченим схематозом. Як же вони заїбали...
показати весь коментар
08.08.2025 10:51 Відповісти
Л
показати весь коментар
08.08.2025 10:51 Відповісти
Якщо склад тканини не " 65% віскоза / 25% пара-арамід / 10% нейлон рип-стоп" FR, то це буде лайно , а не тканина. А такого складу не буде 100%.
показати весь коментар
08.08.2025 10:53 Відповісти
Хотелось бы верить, что вопрос в деньгах и качестве ткани и изделий!
показати весь коментар
08.08.2025 10:53 Відповісти
Заміна пікселю, це саме необхідне для армії, для перемоги?
Не збоя, ракети, БПЛА? Пікселль? Серйозно?
Пліснявий розпил бабла в три зміни.
показати весь коментар
08.08.2025 10:59 Відповісти
Я щось таке і очікував. Зелені мразі не можуть зупинитись в розкраданні навіть у критичний для країни час...
показати весь коментар
08.08.2025 11:03 Відповісти
Та зараз же саме час для прібарахлітся, на крові українців та їх дітей. Тому у зелених і істерики,як чують про закінчення війни.
показати весь коментар
08.08.2025 11:25 Відповісти
Все по плану в Потужного! Зброї нема, дронів,нема, тепер щей захисники голими босими лишаться!
показати весь коментар
08.08.2025 11:06 Відповісти
Яка різниця в технології пошиву трусів з одної тканини тільки іншого кольору? Те саме і з малюнком на уніформі. То до чого ці стенання про необхідність заміни обладнання та тех процесів.
показати весь коментар
08.08.2025 11:09 Відповісти
У зелених довбрйобів геть усе через жопу. Вже навіть не дивно.
показати весь коментар
08.08.2025 11:23 Відповісти
Накуя, скільки це коштуватиме державі, та ще й ризик зриву, мабуть хтось хоче нагріти руки!
показати весь коментар
08.08.2025 11:30 Відповісти
А консультант мабуть Рєзніков, доречі, чого він і досі не відповів
показати весь коментар
08.08.2025 11:33 Відповісти
а ты дурачёк постепенно подменяй, не надо прямо через месяц, но ты же предатель
показати весь коментар
08.08.2025 11:46 Відповісти
Ніби все для блага, безпеки... Але головне для ВКРАСТИ...
показати весь коментар
08.08.2025 12:14 Відповісти
 
 