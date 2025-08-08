Совместное оборонное производство, поддержка украинцев и вступление Украины в ЕС: Зеленский провел беседу с Туском

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Об этом Зеленский сообщил в телеграме.

"Многое успели обсудить: и нашу работу ради мира, совместное оборонное производство, поддержку украинцев и переговорный процесс относительно членства Украины в Евросоюзе", - говорится в сообщении.

Также Зеленский проинформировал польского премьера о разговоре с президентом США Дональдом Трампом и европейскими коллегами.

"Обсудили имеющиеся дипломатические возможности и договорились, что будем координироваться и работать ради общих европейских интересов. Украина, Польша, другие европейские нации одинаково нуждаются в сильных основах своей безопасности и независимости. Надежный мир нужен всем. И я благодарен за готовность помогать на этом пути", - добавил президент.

Кроме того, стороны говорили о некоторых нормативных изменениях в Польше, которые затронули украинских студентов, украинских абитуриентов. Зеленский отметил, что во время такой войны сложности для детей, для студентов особенно болезненно воспринимаются. Он попросил Туска рассмотреть эту ситуацию и помочь украинской молодежи.



"Обсудили и ситуацию с переговорным процессом о членстве Украины в Евросоюзе. Мы с Дональдом согласились, что первый переговорный кластер для Украины и Молдовы должен быть открыт одновременно. Украина и Молдова вместе начинали этот путь и должны так же двигаться по нему дальше", - подытожил Зеленский.

