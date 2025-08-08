Совместное оборонное производство, поддержка украинцев и вступление Украины в ЕС: Зеленский провел беседу с Туском
Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Об этом Зеленский сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Многое успели обсудить: и нашу работу ради мира, совместное оборонное производство, поддержку украинцев и переговорный процесс относительно членства Украины в Евросоюзе", - говорится в сообщении.
Также Зеленский проинформировал польского премьера о разговоре с президентом США Дональдом Трампом и европейскими коллегами.
"Обсудили имеющиеся дипломатические возможности и договорились, что будем координироваться и работать ради общих европейских интересов. Украина, Польша, другие европейские нации одинаково нуждаются в сильных основах своей безопасности и независимости. Надежный мир нужен всем. И я благодарен за готовность помогать на этом пути", - добавил президент.
Кроме того, стороны говорили о некоторых нормативных изменениях в Польше, которые затронули украинских студентов, украинских абитуриентов. Зеленский отметил, что во время такой войны сложности для детей, для студентов особенно болезненно воспринимаются. Он попросил Туска рассмотреть эту ситуацию и помочь украинской молодежи.
"Обсудили и ситуацию с переговорным процессом о членстве Украины в Евросоюзе. Мы с Дональдом согласились, что первый переговорный кластер для Украины и Молдовы должен быть открыт одновременно. Украина и Молдова вместе начинали этот путь и должны так же двигаться по нему дальше", - подытожил Зеленский.
А тим часом українська влада нічого не робить, і сама де-факто відмовляється втручатись в ситуацію дискримінації юридичних осіб України.
Державний департамент США оголосили про безпрецедентну винагороду у $50 млн за інформацію, яка приведе до арешту Ніколаса Мадуро, - генеральний прокурор США Пем Бонді.
а чого ген прокурор України не обʼявить нагороду за арешт хутина ?
Після зустрічі з ****** та виконання його вимог тільки вступ у СРСР.
А всі кращі перспективи ЗЄ вже просрав.