Спільне оборонне виробництво, підтримка українців та вступ України до ЄС: Зеленський провів розмову із Туском

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Про це Зеленський повідомив у телеграмі

"Багато встигли обговорити: і нашу роботу заради миру, спільне оборонне виробництво, підтримку українців і переговорний процес щодо членства України у Євросоюзі", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський поінформував польського прем’єра про розмову з президентом США Дональдом Трампом та європейськими колегами.

"Обговорили наявні дипломатичні можливості та домовилися, що будемо координуватись і працювати заради спільних європейських інтересів. Україна, Польща, інші європейські нації однаково потребують сильних основ своєї безпеки та незалежності. Надійний мир потрібен усім. І я вдячний за готовність допомагати на цьому шляху", - додав президент.

Крім того, сторони говорили про деякі нормативні зміни в Польщі, що зачепили українських студентів, українських абітурієнтів. Зеленський зауважив, що у час такої війни складнощі для дітей, для студентів особливо болісно сприймаються. Він попросив Туска розглянути цю ситуацію й допомогти українській молоді.



"Обговорили й ситуацію з переговорним процесом про членство України у Євросоюзі. Ми з Дональдом погодилися, що перший переговорний кластер для України та Молдови має бути відкритий одночасно. Україна та Молдова разом починали цей шлях і мають так само рухатися ним далі", - підсумував Зеленський.

