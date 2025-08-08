РУС
Новости помощь Украине от США
6 443 38

Пентагон рассматривает возможность возврата оружия, предназначенного для Украины, обратно в арсеналы США, - CNN

США могут оставить себе оружие, предназначенное для Украины

Министерство обороны США получает возможность вернуть определенное оружие и оборудование, предназначенное для Украины, в американские запасы. Это кардинальное изменение, которое может привести к тому, что миллиарды долларов, ранее выделенные для Киева, будут направлены на пополнение исчерпаемых запасов Штатов.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники ознакомились со служебной запиской руководителя политического отдела Пентагона.

Эта служебная записка добавляет еще больше неопределенности к картине статуса поставок американского оружия в Украину накануне возможной встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе, отмечает телеканал.

Несмотря на то, что Трамп одобрил план продажи американского оружия Украине через НАТО, в Пентагоне остаются глубокие опасения относительно вооружения Киева в борьбе с Россией за счет запасов США. Это особенно касается очень востребованных товаров, которые остаются в дефиците, таких как ракеты-перехватчики, системы противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы.

В прошлом месяце министр обороны Пит Хегсет приостановил поставки крупной партии оружия в Украину. Тогда он действовал в соответствии с запиской Пентагона, написанной заместителем министра обороны по вопросам политики Элбриджем Колби, известным скептиком в отношении вооружения Украины, пишет телеканал.

Вскоре после того, как о приостановке стало известно, Трамп отменил решение Хегсета и пообещал продолжать поставки оборонительного оружия в Украину, которая почти ежедневно подвергается атакам со стороны России. Трамп также объявил о соглашении с НАТО о предоставлении Украине дополнительного оружия на сумму в миллиарды долларов, изготовленного США, но оплаченного европейскими союзниками.

Однако служебная записка Колби остается действующей и содержит ранее не обнародованное положение, которое позволяет Пентагону перенаправлять оружие обратно в американские арсеналы. Речь идет о вооружении, изготовленном специально для Украины в рамках программы, финансируемой Конгрессом, известной как Инициатива содействия безопасности Украины.

Хотя источники CNN сообщают, что пока не было случаев перенаправления оружия, эта мера может лишить Украину американских материалов на миллиарды долларов, которые, как ожидается, будут поставлены в ближайшие месяцы и годы.

Это также подрывает цель USAI - программы, которая существует уже почти 10 лет и создана Конгрессом с конкретной целью: выделять Пентагону средства на закупку оружия для Украины непосредственно у американских оборонных предприятий.

Однако источники CNN сообщают, что неизвестно, попадет ли оружие, произведенное за эти средства, в конечном итоге в Украину в соответствии с новой политикой Пентагона.

Пентагон отказался комментировать эту информацию.

Топ комментарии
+29
Та вже б написали чесно, що США і Трампу треба примусити Україну виконати всі умови Путіна. І тихо здохнути.
08.08.2025 15:16 Ответить
+23
3,14дор з клюшкою Віткофф добазарився з 3,14дором ****** Кабаєвим?
08.08.2025 15:16 Ответить
+23
Ось і всі ультиматуми ружого п.дора плішивому п.дарові.
08.08.2025 15:18 Ответить
3,14дор з клюшкою Віткофф добазарився з 3,14дором ****** Кабаєвим?
08.08.2025 15:16 Ответить
Ось і всі ультиматуми ружого п.дора плішивому п.дарові.
08.08.2025 15:18 Ответить
пробачте але не підори а педофіли. а далі по тексту
08.08.2025 17:00 Ответить
Та вже б написали чесно, що США і Трампу треба примусити Україну виконати всі умови Путіна. І тихо здохнути.
08.08.2025 15:16 Ответить
100% - маленька вперта Україна не дає "великим" спокійно "всёпарешать" ...
08.08.2025 15:28 Ответить
Так Зеленський вже згодився з цим !
08.08.2025 16:39 Ответить
Не дивує! Добре хоч Рюріку Двіжухіну не передали. Поки що...
08.08.2025 15:17 Ответить
"службова записка Колбі залишається чинною і містить раніше не оприлюднене положення, яке дозволяє Пентагону перенаправляти зброю назад до американських арсеналів" Якась службова записка ДОЗВОЛЯЄ !!!! Анекдот. Як Трамп і конгрес вирішать, так і буде.
08.08.2025 15:20 Ответить
Гексет вже мінумум 3 рази зупиняв постачання зброї Україні без згоди Трампа і Конгреса...
08.08.2025 15:24 Ответить
Без згоди. Ми повірили.
08.08.2025 15:39 Ответить
Може Держдепу краще почати повернення зброї від талібів, з Афганістану? Там є що повертати на склади Пентагону. Чи таліби - друзі путлєра, їх трофеї не можна чіпати?
08.08.2025 16:16 Ответить
In Trump we trust
08.08.2025 15:22 Ответить
Коли починається такий " спітч" треба чекати якусь ...уйню від гексета і його команди!!! Довбограї!!!
08.08.2025 15:23 Ответить
2 чи то некомпетентні мерзоти чи то кацапські агенти Колбі і Гессет весь час напагаються вставляти Україні палки в колеса...
08.08.2025 15:23 Ответить
Щоб та зброя по п'ятикутнику врізала!
08.08.2025 15:23 Ответить
маятник заїбав
08.08.2025 15:25 Ответить
Ходимо по колу як вівці
08.08.2025 15:26 Ответить
Вже всі побачили ефективність агента краснова ,який дав рашиському виродку шанс реабілітуватись, ну убив сотні тисяч українців ,зруйнував сотні міст і сіл ,вигнав мільйони людей з своїх домівок що тут такого ?разом з тим урівняв жертву і агресора ,а де ті обіцяні санкції ? не буде ніяких санкцій, це типовий балабол ,тому вірити Трампу себе не поважати.
08.08.2025 15:31 Ответить
куйло передав через агента віткофффа "трамбона" "посиль".Війну я не закінчу.спочатку Ви закінчіть допомагати Україні .щоб я міг її скоріше окупувати.тоді швидше закінчиться війна
08.08.2025 15:35 Ответить
Як же всяким...забирать Україну ні не не людей в територію тут і кацапи всіх націй і америкоси і жидва і мадяри і корейці з Китаєм. Охочих багато
08.08.2025 15:38 Ответить
От вам і санкції і мирна угода, і мирний план який ***** насцяв Тампону в вуха. Тампон не те що не дасть Україні зброї а і забере те що давав Байден. А навіщо вам зброя якщо у вас буде угода. Ще й Європі заборонить поставляти зброю Україні щоб не провокувати *****. Ось вам і ваші казочки що в разі підписання так званої угоди Україна зможе посилювати свою обороноздатність. Насправді Україна через рік буде гола і боса зустрічати вдесятеро сильнішу армію рашистів.
08.08.2025 15:39 Ответить
Потужна угода про копалини і попередня потужна безпекова угода демонструють свою "ефективність"
08.08.2025 15:44 Ответить
Головне що копалини віддали.
08.08.2025 16:42 Ответить
Що це як не війна трампа проти нас… Він із задоволенням послав би сам Томагавки на наші голови. Які домовленості можуть бути з ворогом? Він ще страшніший ніж відкритий ворог і ще підліший.
08.08.2025 15:45 Ответить
Три диктатори зустрічаються у вересні в Китаї. Після цього вже критись ніхто з них не буде. Тріада диктаторів приготувала смертельний план для всього цивілізованого світу.
08.08.2025 15:47 Ответить
Повний ******* - це Пентагон - чи шарашкина контора?
08.08.2025 15:50 Ответить
Яка сволота ці трампони-краснови разом з гегсетами і іншими венсами-рубіо. Америка вмерла. Прийшло якесь управління віткофів -мулерів.
08.08.2025 15:58 Ответить
Таке враження що Америка сама збирається воювати з рашею.
08.08.2025 16:05 Ответить
Ні, Таке! враження, що вони такіж підари, як і орки.
08.08.2025 16:08 Ответить
Україна запізно то зрозуміла, треба було то зрозуміти до того як відмовлятись від атомної зброї.
08.08.2025 16:14 Ответить
08.08.2025 16:19 Ответить
Продолжайте бить по Нпз, нах слушать каких-то трампов. Америка продала Европе для Украины на 1 миллиард за пол года. Зеленые дали все ресурсы. Не понятно кто худший агрессор.
Трамп трындит о 350 млрд. Помощи. Идиот полный! Пусть ответит за свой базар, где 350 миллиардов!
08.08.2025 16:18 Ответить
Не питання! Яз з ракетами і літаками нам також тоді треба повернути
Бо інакше якось гнилувато виходить.
08.08.2025 16:20 Ответить
З Афганістану спочатку поверніть.
08.08.2025 16:33 Ответить
Кожного дня вигадують щось нове тільки би припинити,або взагалі забрати допомогу...навіть проплачену Євросоюзом...
08.08.2025 16:41 Ответить
Погралися зі зброєю, баста ! Повертайте зараз назад !
08.08.2025 16:58 Ответить
Піндоси рідкісні мразоти!!!
08.08.2025 17:15 Ответить
 
 