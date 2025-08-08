Пентагон рассматривает возможность возврата оружия, предназначенного для Украины, обратно в арсеналы США, - CNN

Министерство обороны США получает возможность вернуть определенное оружие и оборудование, предназначенное для Украины, в американские запасы. Это кардинальное изменение, которое может привести к тому, что миллиарды долларов, ранее выделенные для Киева, будут направлены на пополнение исчерпаемых запасов Штатов.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники ознакомились со служебной запиской руководителя политического отдела Пентагона.

Эта служебная записка добавляет еще больше неопределенности к картине статуса поставок американского оружия в Украину накануне возможной встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе, отмечает телеканал.

Несмотря на то, что Трамп одобрил план продажи американского оружия Украине через НАТО, в Пентагоне остаются глубокие опасения относительно вооружения Киева в борьбе с Россией за счет запасов США. Это особенно касается очень востребованных товаров, которые остаются в дефиците, таких как ракеты-перехватчики, системы противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы.

В прошлом месяце министр обороны Пит Хегсет приостановил поставки крупной партии оружия в Украину. Тогда он действовал в соответствии с запиской Пентагона, написанной заместителем министра обороны по вопросам политики Элбриджем Колби, известным скептиком в отношении вооружения Украины, пишет телеканал.

Вскоре после того, как о приостановке стало известно, Трамп отменил решение Хегсета и пообещал продолжать поставки оборонительного оружия в Украину, которая почти ежедневно подвергается атакам со стороны России. Трамп также объявил о соглашении с НАТО о предоставлении Украине дополнительного оружия на сумму в миллиарды долларов, изготовленного США, но оплаченного европейскими союзниками.

Однако служебная записка Колби остается действующей и содержит ранее не обнародованное положение, которое позволяет Пентагону перенаправлять оружие обратно в американские арсеналы. Речь идет о вооружении, изготовленном специально для Украины в рамках программы, финансируемой Конгрессом, известной как Инициатива содействия безопасности Украины.

Хотя источники CNN сообщают, что пока не было случаев перенаправления оружия, эта мера может лишить Украину американских материалов на миллиарды долларов, которые, как ожидается, будут поставлены в ближайшие месяцы и годы.

Это также подрывает цель USAI - программы, которая существует уже почти 10 лет и создана Конгрессом с конкретной целью: выделять Пентагону средства на закупку оружия для Украины непосредственно у американских оборонных предприятий.

Однако источники CNN сообщают, что неизвестно, попадет ли оружие, произведенное за эти средства, в конечном итоге в Украину в соответствии с новой политикой Пентагона.

Пентагон отказался комментировать эту информацию.