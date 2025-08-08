УКР
Пентагон розглядає можливість повернення зброї, призначеної для України, назад до арсеналів США, - CNN

США можуть залишити собі зброю призначену для України

Міністерство оборони США отримує можливість повернути певну зброю та обладнання, призначене для України, до американських запасів. Це кардинальна зміна, яка може призвести до того, що мільярди доларів, раніше виділені для Києва, будуть спрямовані на поповнення вичерпних запасів Штатів.

Про це пише CNN із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовники ознайомилися зі службовою запискою керівника політичного відділу Пентагону.

Ця службова записка додає ще більше невизначеності до картини статусу постачань американської зброї до України напередодні можливої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним наступного тижня, зазначає телеканал.

Попри те що Трамп схвалив план продажу американської зброї Україні через НАТО, у Пентагоні залишаються глибокі побоювання щодо озброєння Києва у боротьбі з Росією коштом запасів США. Це особливо стосується дуже затребуваних товарів, які залишаються в дефіциті, таких як ракети-перехоплювачі, системи протиповітряної оборони та артилерійські боєприпаси.

Минулого місяця міністр оборони Піт Гегсет призупинив постачання великої партії зброї до України. Тоді він діяв відповідно до записки Пентагону, написаного заступником міністра оборони з питань політики Елбріджем Колбі, відомим скептиком щодо озброєння України, пише телеканал. 

Незабаром після того, як про призупинення стало відомо, Трамп скасував рішення Гегсета і пообіцяв продовжувати постачання оборонної зброї в Україну, яка майже щодня зазнає атак з боку Росії. Трамп також оголосив про угоду з НАТО про надання Україні додаткової зброї на суму в мільярди доларів, виготовленої США, але оплаченої європейськими союзниками.

Однак службова записка Колбі залишається чинною і містить раніше не оприлюднене положення, яке дозволяє Пентагону перенаправляти зброю назад до американських арсеналів. Йдеться про озброєння, виготовлене спеціально для України в межах програми, що фінансується Конгресом, відомої як Ініціатива сприяння безпеці України.

Хоча джерела CNN повідомляють, що поки не було випадків перенаправлення зброї, цей захід може позбавити Україну американських матеріалів на мільярди доларів, які, як очікується, буде поставлено найближчими місяцями та роками.

Це також підриває мету USAI –– програми, яка існує вже майже 10 років і створена Конгресом із конкретною метою: виділяти Пентагону кошти на закупівлю зброї для України безпосередньо в американських оборонних підприємств.

Однак джерела CNN повідомляють, що невідомо, чи зброя, вироблена за ці кошти, в кінцевому підсумку потрапить до України відповідно до нової політики Пентагону.

Пентагон відмовився коментувати цю інформацію.

+20
3,14дор з клюшкою Віткофф добазарився з 3,14дором ****** Кабаєвим?
показати весь коментар
08.08.2025 15:16 Відповісти
+20
Та вже б написали чесно, що США і Трампу треба примусити Україну виконати всі умови Путіна. І тихо здохнути.
показати весь коментар
08.08.2025 15:16 Відповісти
+18
Ось і всі ультиматуми ружого п.дора плішивому п.дарові.
показати весь коментар
08.08.2025 15:18 Відповісти
08.08.2025 15:16 Відповісти
08.08.2025 15:18 Відповісти
08.08.2025 15:16 Відповісти
100% - маленька вперта Україна не дає "великим" спокійно "всёпарешать" ...
показати весь коментар
08.08.2025 15:28 Відповісти
Не дивує! Добре хоч Рюріку Двіжухіну не передали. Поки що...
показати весь коментар
08.08.2025 15:17 Відповісти
"службова записка Колбі залишається чинною і містить раніше не оприлюднене положення, яке дозволяє Пентагону перенаправляти зброю назад до американських арсеналів" Якась службова записка ДОЗВОЛЯЄ !!!! Анекдот. Як Трамп і конгрес вирішать, так і буде.
показати весь коментар
08.08.2025 15:20 Відповісти
Гексет вже мінумум 3 рази зупиняв постачання зброї Україні без згоди Трампа і Конгреса...
показати весь коментар
08.08.2025 15:24 Відповісти
Без згоди. Ми повірили.
показати весь коментар
08.08.2025 15:39 Відповісти
Може Держдепу краще почати повернення зброї від талібів, з Афганістану? Там є що повертати на склади Пентагону. Чи таліби - друзі путлєра, їх трофеї не можна чіпати?
показати весь коментар
08.08.2025 16:16 Відповісти
In Trump we trust
показати весь коментар
08.08.2025 15:22 Відповісти
Коли починається такий " спітч" треба чекати якусь ...уйню від гексета і його команди!!! Довбограї!!!
показати весь коментар
08.08.2025 15:23 Відповісти
2 чи то некомпетентні мерзоти чи то кацапські агенти Колбі і Гессет весь час напагаються вставляти Україні палки в колеса...
показати весь коментар
08.08.2025 15:23 Відповісти
Щоб та зброя по п'ятикутнику врізала!
показати весь коментар
08.08.2025 15:23 Відповісти
маятник заїбав
показати весь коментар
08.08.2025 15:25 Відповісти
Ходимо по колу як вівці
показати весь коментар
08.08.2025 15:26 Відповісти
Вже всі побачили ефективність агента краснова ,який дав рашиському виродку шанс реабілітуватись, ну убив сотні тисяч українців ,зруйнував сотні міст і сіл ,вигнав мільйони людей з своїх домівок що тут такого ?разом з тим урівняв жертву і агресора ,а де ті обіцяні санкції ? не буде ніяких санкцій, це типовий балабол ,тому вірити Трампу себе не поважати.
показати весь коментар
08.08.2025 15:31 Відповісти
куйло передав через агента віткофффа "трамбона" "посиль".Війну я не закінчу.спочатку Ви закінчіть допомагати Україні .щоб я міг її скоріше окупувати.тоді швидше закінчиться війна
показати весь коментар
08.08.2025 15:35 Відповісти
Як же всяким...забирать Україну ні не не людей в територію тут і кацапи всіх націй і америкоси і жидва і мадяри і корейці з Китаєм. Охочих багато
показати весь коментар
08.08.2025 15:38 Відповісти
От вам і санкції і мирна угода, і мирний план який ***** насцяв Тампону в вуха. Тампон не те що не дасть Україні зброї а і забере те що давав Байден. А навіщо вам зброя якщо у вас буде угода. Ще й Європі заборонить поставляти зброю Україні щоб не провокувати *****. Ось вам і ваші казочки що в разі підписання так званої угоди Україна зможе посилювати свою обороноздатність. Насправді Україна через рік буде гола і боса зустрічати вдесятеро сильнішу армію рашистів.
показати весь коментар
08.08.2025 15:39 Відповісти
Потужна угода про копалини і попередня потужна безпекова угода демонструють свою "ефективність"
показати весь коментар
08.08.2025 15:44 Відповісти
Що це як не війна трампа проти нас… Він із задоволенням послав би сам Томагавки на наші голови. Які домовленості можуть бути з ворогом? Він ще страшніший ніж відкритий ворог і ще підліший.
показати весь коментар
08.08.2025 15:45 Відповісти
Три диктатори зустрічаються у вересні в Китаї. Після цього вже критись ніхто з них не буде. Тріада диктаторів приготувала смертельний план для всього цивілізованого світу.
показати весь коментар
08.08.2025 15:47 Відповісти
Повний ******* - це Пентагон - чи шарашкина контора?
показати весь коментар
08.08.2025 15:50 Відповісти
Яка сволота ці трампони-краснови разом з гегсетами і іншими венсами-рубіо. Америка вмерла. Прийшло якесь управління віткофів -мулерів.
показати весь коментар
08.08.2025 15:58 Відповісти
Таке враження що Америка сама збирається воювати з рашею.
показати весь коментар
08.08.2025 16:05 Відповісти
Ні, Таке! враження, що вони такіж підари, як і орки.
показати весь коментар
08.08.2025 16:08 Відповісти
Україна запізно то зрозуміла, треба було то зрозуміти до того як відмовлятись від атомної зброї.
показати весь коментар
08.08.2025 16:14 Відповісти
показати весь коментар
08.08.2025 16:19 Відповісти
Продолжайте бить по Нпз, нах слушать каких-то трампов. Америка продала Европе для Украины на 1 миллиард за пол года. Зеленые дали все ресурсы. Не понятно кто худший агрессор.
Трамп трындит о 350 млрд. Помощи. Идиот полный! Пусть ответит за свой базар, где 350 миллиардов!
показати весь коментар
08.08.2025 16:18 Відповісти
Не питання! Яз з ракетами і літаками нам також тоді треба повернути
Бо інакше якось гнилувато виходить.
показати весь коментар
08.08.2025 16:20 Відповісти
З Афганістану спочатку поверніть.
показати весь коментар
08.08.2025 16:33 Відповісти
 
 