Пентагон розглядає можливість повернення зброї, призначеної для України, назад до арсеналів США, - CNN

Міністерство оборони США отримує можливість повернути певну зброю та обладнання, призначене для України, до американських запасів. Це кардинальна зміна, яка може призвести до того, що мільярди доларів, раніше виділені для Києва, будуть спрямовані на поповнення вичерпних запасів Штатів.

Про це пише CNN із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовники ознайомилися зі службовою запискою керівника політичного відділу Пентагону.

Ця службова записка додає ще більше невизначеності до картини статусу постачань американської зброї до України напередодні можливої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним наступного тижня, зазначає телеканал.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна отримає перші поставки зброї в рамках PURL від НАТО вже за кілька тижнів

Попри те що Трамп схвалив план продажу американської зброї Україні через НАТО, у Пентагоні залишаються глибокі побоювання щодо озброєння Києва у боротьбі з Росією коштом запасів США. Це особливо стосується дуже затребуваних товарів, які залишаються в дефіциті, таких як ракети-перехоплювачі, системи протиповітряної оборони та артилерійські боєприпаси.

Минулого місяця міністр оборони Піт Гегсет призупинив постачання великої партії зброї до України. Тоді він діяв відповідно до записки Пентагону, написаного заступником міністра оборони з питань політики Елбріджем Колбі, відомим скептиком щодо озброєння України, пише телеканал.

Незабаром після того, як про призупинення стало відомо, Трамп скасував рішення Гегсета і пообіцяв продовжувати постачання оборонної зброї в Україну, яка майже щодня зазнає атак з боку Росії. Трамп також оголосив про угоду з НАТО про надання Україні додаткової зброї на суму в мільярди доларів, виготовленої США, але оплаченої європейськими союзниками.

Читайте також: США схвалили продаж послуг з обслуговування гаубиць M777 на понад $200 млн для України, - Reuters

Однак службова записка Колбі залишається чинною і містить раніше не оприлюднене положення, яке дозволяє Пентагону перенаправляти зброю назад до американських арсеналів. Йдеться про озброєння, виготовлене спеціально для України в межах програми, що фінансується Конгресом, відомої як Ініціатива сприяння безпеці України.

Хоча джерела CNN повідомляють, що поки не було випадків перенаправлення зброї, цей захід може позбавити Україну американських матеріалів на мільярди доларів, які, як очікується, буде поставлено найближчими місяцями та роками.

Це також підриває мету USAI –– програми, яка існує вже майже 10 років і створена Конгресом із конкретною метою: виділяти Пентагону кошти на закупівлю зброї для України безпосередньо в американських оборонних підприємств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми хочемо й надалі стояти пліч-о-пліч з Україною, - Держдеп США

Однак джерела CNN повідомляють, що невідомо, чи зброя, вироблена за ці кошти, в кінцевому підсумку потрапить до України відповідно до нової політики Пентагону.

Пентагон відмовився коментувати цю інформацію.