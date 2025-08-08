Пентагон розглядає можливість повернення зброї, призначеної для України, назад до арсеналів США, - CNN
Міністерство оборони США отримує можливість повернути певну зброю та обладнання, призначене для України, до американських запасів. Це кардинальна зміна, яка може призвести до того, що мільярди доларів, раніше виділені для Києва, будуть спрямовані на поповнення вичерпних запасів Штатів.
Про це пише CNN із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Співрозмовники ознайомилися зі службовою запискою керівника політичного відділу Пентагону.
Ця службова записка додає ще більше невизначеності до картини статусу постачань американської зброї до України напередодні можливої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним наступного тижня, зазначає телеканал.
Попри те що Трамп схвалив план продажу американської зброї Україні через НАТО, у Пентагоні залишаються глибокі побоювання щодо озброєння Києва у боротьбі з Росією коштом запасів США. Це особливо стосується дуже затребуваних товарів, які залишаються в дефіциті, таких як ракети-перехоплювачі, системи протиповітряної оборони та артилерійські боєприпаси.
Минулого місяця міністр оборони Піт Гегсет призупинив постачання великої партії зброї до України. Тоді він діяв відповідно до записки Пентагону, написаного заступником міністра оборони з питань політики Елбріджем Колбі, відомим скептиком щодо озброєння України, пише телеканал.
Незабаром після того, як про призупинення стало відомо, Трамп скасував рішення Гегсета і пообіцяв продовжувати постачання оборонної зброї в Україну, яка майже щодня зазнає атак з боку Росії. Трамп також оголосив про угоду з НАТО про надання Україні додаткової зброї на суму в мільярди доларів, виготовленої США, але оплаченої європейськими союзниками.
Однак службова записка Колбі залишається чинною і містить раніше не оприлюднене положення, яке дозволяє Пентагону перенаправляти зброю назад до американських арсеналів. Йдеться про озброєння, виготовлене спеціально для України в межах програми, що фінансується Конгресом, відомої як Ініціатива сприяння безпеці України.
Хоча джерела CNN повідомляють, що поки не було випадків перенаправлення зброї, цей захід може позбавити Україну американських матеріалів на мільярди доларів, які, як очікується, буде поставлено найближчими місяцями та роками.
Це також підриває мету USAI –– програми, яка існує вже майже 10 років і створена Конгресом із конкретною метою: виділяти Пентагону кошти на закупівлю зброї для України безпосередньо в американських оборонних підприємств.
Однак джерела CNN повідомляють, що невідомо, чи зброя, вироблена за ці кошти, в кінцевому підсумку потрапить до України відповідно до нової політики Пентагону.
Пентагон відмовився коментувати цю інформацію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Трамп трындит о 350 млрд. Помощи. Идиот полный! Пусть ответит за свой базар, где 350 миллиардов!
Бо інакше якось гнилувато виходить.