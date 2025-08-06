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Новини допомога Україні від США Постачання зброї Україні
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Україна отримає перші поставки зброї в рамках PURL від НАТО вже за кілька тижнів

сша,україна

Перші поставки американської зброї через ініціативу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) мають надійти в Україну вже найближчими тижнями.

Про це повідомив представник НАТО на умовах анонімності, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Ініціатива PURL передбачає постачання Україні озброєння, виготовленого у США, за кошти країн-членів НАТО. Перші два пакети допомоги були профінансовані Нідерландами (4 серпня), а також Данією, Фінляндією та Швецією (5 серпня).

За словами представника Альянсу, пакети допомоги формуються оперативно і на регулярній основі. Очікується, що незабаром оголосять нових учасників ініціативи.

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Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Президент США Дональд Трамп підтвердив намір просувати угоду із союзниками по НАТО щодо закупівлі ними американської зброї з метою, зокрема, передачі військової допомоги Україні.

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НАТО (6708) зброя (7672) війна в Україні (5579)


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"Найближчі тижні" треба ще пережити.
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06.08.2025 17:30 Відповісти
Зброя для ЗСУ з цього фонду PURL (NATO Prioritised Ukraine Requirements List), звичайно, буде. Але в дуже і дуже обрізаному об'ємі, порівняно з "байденівським" періодом.
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06.08.2025 17:33 Відповісти
Країни починають переходить на "фінський формат" - щоб ніякі Трампи, та "фіци" з "орбанами", під ногами не плутались...
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06.08.2025 17:39 Відповісти
Дайте вгадаю, за 2 - 3 ?😂😂😂
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06.08.2025 17:34 Відповісти
Загалом США планують продати країнам НАТО озброєння на суму близько 10 мільярдів доларів для подальшої передачі Україні.
І це ще Трамп не озвірів
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06.08.2025 17:45 Відповісти
Те, що планують продати - ще не означає, що бабла в тому фонді вистачить для того, щоб купити.
Тм більше, продавець завжди намагається продати по максимальній ціні. А при Байдену, наприклад, зброя надходила в Україну по залишковій вартості, з врахуванням зносу та морального старіння, тобто, після відокремлення амортизаційних витрат.
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06.08.2025 18:14 Відповісти
То, десь до Різдва, мають підійти!!! Шмигаль з Свириденко, пильнують за цим, згідно кругової безвідповідальності, за Регламентом КМУ ??
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06.08.2025 18:22 Відповісти
 
 