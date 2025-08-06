Україна отримає перші поставки зброї в рамках PURL від НАТО вже за кілька тижнів

Перші поставки американської зброї через ініціативу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) мають надійти в Україну вже найближчими тижнями.

Про це повідомив представник НАТО на умовах анонімності, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Ініціатива PURL передбачає постачання Україні озброєння, виготовленого у США, за кошти країн-членів НАТО. Перші два пакети допомоги були профінансовані Нідерландами (4 серпня), а також Данією, Фінляндією та Швецією (5 серпня).

За словами представника Альянсу, пакети допомоги формуються оперативно і на регулярній основі. Очікується, що незабаром оголосять нових учасників ініціативи.

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Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Президент США Дональд Трамп підтвердив намір просувати угоду із союзниками по НАТО щодо закупівлі ними американської зброї з метою, зокрема, передачі військової допомоги Україні.

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