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Новости помощь Украине от США Поставки оружия Украине
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Украина получит первые поставки оружия в рамках PURL от НАТО уже через несколько недель

сша,украина

Первые поставки американского оружия через инициативу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) должны поступить в Украину уже в ближайшие недели.

Об этом сообщил представитель НАТО на условиях анонимности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Инициатива PURL предусматривает поставки Украине вооружения, изготовленного в США, за средства стран-членов НАТО. Первые два пакета помощи были профинансированы Нидерландами (4 августа), а также Данией, Финляндией и Швецией (5 августа).

По словам представителя Альянса, пакеты помощи формируются оперативно и на регулярной основе. Ожидается, что вскоре объявят новых участников инициативы.

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Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение продвигать соглашение с союзниками по НАТО по закупке ими американского оружия с целью, в частности, передачи военной помощи Украине.

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НАТО (10248) оружие (10388) война в Украине (5542)


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"Найближчі тижні" треба ще пережити.
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06.08.2025 17:30 Ответить
Зброя для ЗСУ з цього фонду PURL (NATO Prioritised Ukraine Requirements List), звичайно, буде. Але в дуже і дуже обрізаному об'ємі, порівняно з "байденівським" періодом.
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06.08.2025 17:33 Ответить
Країни починають переходить на "фінський формат" - щоб ніякі Трампи, та "фіци" з "орбанами", під ногами не плутались...
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06.08.2025 17:39 Ответить
Дайте вгадаю, за 2 - 3 ?😂😂😂
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06.08.2025 17:34 Ответить
Загалом США планують продати країнам НАТО озброєння на суму близько 10 мільярдів доларів для подальшої передачі Україні.
І це ще Трамп не озвірів
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06.08.2025 17:45 Ответить
Те, що планують продати - ще не означає, що бабла в тому фонді вистачить для того, щоб купити.
Тм більше, продавець завжди намагається продати по максимальній ціні. А при Байдену, наприклад, зброя надходила в Україну по залишковій вартості, з врахуванням зносу та морального старіння, тобто, після відокремлення амортизаційних витрат.
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06.08.2025 18:14 Ответить
Не переживайте, грошей вистачить. Уже є усвідомлення, що раша є ворогом, а грошей там кури не клюють. Одна Норвегія є фінансовим гігантом у порівнянні з рашою (суверенний фонд - 1,9 трильйона доларів!) )
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06.08.2025 18:56 Ответить
То, десь до Різдва, мають підійти!!! Шмигаль з Свириденко, пильнують за цим, згідно кругової безвідповідальності, за Регламентом КМУ ??
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06.08.2025 18:22 Ответить
 
 