Украина получит первые поставки оружия в рамках PURL от НАТО уже через несколько недель
Первые поставки американского оружия через инициативу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) должны поступить в Украину уже в ближайшие недели.
Об этом сообщил представитель НАТО на условиях анонимности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Инициатива PURL предусматривает поставки Украине вооружения, изготовленного в США, за средства стран-членов НАТО. Первые два пакета помощи были профинансированы Нидерландами (4 августа), а также Данией, Финляндией и Швецией (5 августа).
По словам представителя Альянса, пакеты помощи формируются оперативно и на регулярной основе. Ожидается, что вскоре объявят новых участников инициативы.
Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.
В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.
Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение продвигать соглашение с союзниками по НАТО по закупке ими американского оружия с целью, в частности, передачи военной помощи Украине.
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І це ще Трамп не озвірів
Тм більше, продавець завжди намагається продати по максимальній ціні. А при Байдену, наприклад, зброя надходила в Україну по залишковій вартості, з врахуванням зносу та морального старіння, тобто, після відокремлення амортизаційних витрат.