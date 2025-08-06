Украина получит первые поставки оружия в рамках PURL от НАТО уже через несколько недель

Первые поставки американского оружия через инициативу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) должны поступить в Украину уже в ближайшие недели.

Об этом сообщил представитель НАТО на условиях анонимности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Инициатива PURL предусматривает поставки Украине вооружения, изготовленного в США, за средства стран-членов НАТО. Первые два пакета помощи были профинансированы Нидерландами (4 августа), а также Данией, Финляндией и Швецией (5 августа).

По словам представителя Альянса, пакеты помощи формируются оперативно и на регулярной основе. Ожидается, что вскоре объявят новых участников инициативы.

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Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение продвигать соглашение с союзниками по НАТО по закупке ими американского оружия с целью, в частности, передачи военной помощи Украине.

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