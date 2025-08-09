Отказ Зеленского от предложения "обмена территориями" может разозлить Трампа, - NYT
Резкий отказ президента Украины Владимира Зеленского от предложения Дональда Трампа, о том, что мирное соглашение между Украиной и Россией может включать "определенный обмен территориями", может разозлить главу Белого Дома.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет NYT.
Издание отмечает, что Трамп сделал мирное соглашение между Украиной и Россией одной из своих главных целей внешней политики, даже если это означает принятие условий, невыгодных для Киева. В прошлом Трамп критиковал Украину за то, что она цепляется за то, что он называл настойчивыми требованиями о прекращении огня, и за то, что она "не готова к миру".
"Мы собираемся вернуть часть, а часть обменять. Произойдет определенный обмен территориями на благо обеих сторон", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.
Позиция Зеленского отражает распространенное в Украине мнение против сдачи территорий для прекращения войны. Недавний опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, показал, что чуть более половины украинцев считают, что "ни при каких обстоятельствах" страна не должна уступать землю, "даже если это продлит войну и угрожает сохранению независимости".
Однако поддержка земельных уступок выросла после неудачного контрнаступления Украины в 2023 году, который подчеркнул ее неспособность вернуть значительную территорию. Согласно опросу, около 38 процентов населения считают, что уступка земли сейчас приемлема, по сравнению с лишь 10 процентами около двух лет назад.
Однако предложение Трампа, которое не уточнило, какие именно территории можно обменять, задело некоторых украинцев за живое.
Отклоняя предложение Трампа, Зеленский сослался на Конституцию Украины, которая гласит, что украинская территория является неделимой и неприкосновенной.
"Ответ на территориальный вопрос Украины уже есть в Конституции Украины. Никто не отступит от этого и никто не сможет", - сказал господин Зеленский.
Зеленский заявил, что Украина "готова вместе с президентом Трампом и всеми нашими партнерами работать над настоящим и, что самое важное, длительным миром - миром, который не распадется из-за желания Москвы".
хто небудь може пояснити?? .чому нема простого списку територій???
Чи знову таємно арахамія підпише,поки верховний міндіч трясе іплом в телевізорі, аж порошок з ніздрі сипеться...
СивохуСибігу під суворим наглядом Єрмака
Як страшно відмовити мавпі з помаранчевою пикою)))
трапа своїж респи ********** якщо не продаватиме зброю яку виготовляють на заводах респів.
Арабйо вбивало мирняк, гвалтувало жінок, напало на Ізраїль першим. Українці нічого подібного не робили і все одно злоїбуча свинопарашка до нас приперлась.
Україну Путіна за премію миру Нобеля для Трампу?
дайте ему перед разговором с Зеленским таблетку....
сцит назвать вещи своими именами? предлагает нам, отдать росии Донецкую, Луганскую области и Крым, за "якобы" прекращение огня. Даже, *****, не за окончание войны, а за прекращение огня, то есть НИ-ЧЕ-ГО.
відтінківднів рудого» вже забули. Пуйло вже не лютить Трампа, а невгамовна ослаблена Україна може розлютити діда і санкцї можна впаяти без зайвих погроз і вагань.
Денонсація угоди про копалини.
Денонсація боргових забов'язань перед МВФ та Світовим Банком. Всіх.
В нас тепер нація має зникнути щоб не розлютити старого кретина?
звісно, припущення існують але це вже матеріал, швидше, для наукової праці з психіатрії чи юриспруденції, кримінального права.. чи, навіть, усе разом..
ото ідіоти понаобирали презів пообидва боки глобуса..
