Заявления Трампа о территориях Украины
9 671 179

Отказ Зеленского от предложения "обмена территориями" может разозлить Трампа, - NYT

Встреча Трампа и Зеленского 25 июня

Резкий отказ президента Украины Владимира Зеленского от предложения Дональда Трампа, о том, что мирное соглашение между Украиной и Россией может включать "определенный обмен территориями", может разозлить главу Белого Дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет NYT.

Издание отмечает, что Трамп сделал мирное соглашение между Украиной и Россией одной из своих главных целей внешней политики, даже если это означает принятие условий, невыгодных для Киева. В прошлом Трамп критиковал Украину за то, что она цепляется за то, что он называл настойчивыми требованиями о прекращении огня, и за то, что она "не готова к миру".

"Мы собираемся вернуть часть, а часть обменять. Произойдет определенный обмен территориями на благо обеих сторон", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.

Позиция Зеленского отражает распространенное в Украине мнение против сдачи территорий для прекращения войны. Недавний опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, показал, что чуть более половины украинцев считают, что "ни при каких обстоятельствах" страна не должна уступать землю, "даже если это продлит войну и угрожает сохранению независимости".

Однако поддержка земельных уступок выросла после неудачного контрнаступления Украины в 2023 году, который подчеркнул ее неспособность вернуть значительную территорию. Согласно опросу, около 38 процентов населения считают, что уступка земли сейчас приемлема, по сравнению с лишь 10 процентами около двух лет назад.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп подготовил почву для того, чтобы сдать Украину за ее спиной, - Ослунд

Однако предложение Трампа, которое не уточнило, какие именно территории можно обменять, задело некоторых украинцев за живое.

Отклоняя предложение Трампа, Зеленский сослался на Конституцию Украины, которая гласит, что украинская территория является неделимой и неприкосновенной.

"Ответ на территориальный вопрос Украины уже есть в Конституции Украины. Никто не отступит от этого и никто не сможет", - сказал господин Зеленский.

Зеленский заявил, что Украина "готова вместе с президентом Трампом и всеми нашими партнерами работать над настоящим и, что самое важное, длительным миром - миром, который не распадется из-за желания Москвы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова к миру, но не к капитуляции, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21491) Трамп Дональд (6168)


+31
Трамп іди за крейсером "Москва" !
показать весь комментарий
09.08.2025 11:56
+21
Шрайк Ньюс

▪️Уиткофф летит в Москву и что-то мычит про компромиссы. В том числе про какой-то обмен территориями.

▪️В ответ Путин задвигает ему идею - мы с Донни встретимся и все порешаем. Для начала Украина пусть выведет войска с Донбасса, потом мы временно перестанем стрелять и будем с Трампом вести переговоры. Все будет ок, как-нибудь договоримся, а Зеленский потом подпишет, никуда не денется.

▪️Расчет Путина простой - Трамп клюнет, санкции вводить не будет, процесс пойдет, встретимся, что-то проговорим. Но Зеленский договоренности бортанет, и вот Зеленский снова плохой, а Путин хороший.

▪️Трамп поначалу не особо охотно, но клюет. В разговоре с Зеленским и европейцами он рассказывает только часть беседы Уиткоффа с Путиным, в первую очередь про личную встречу. Поэтому вначале инсайдов в прессе практически не было.

▪️Затем Уиткофф возвращается в Штаты и ездит по мозгам Трампа сильнее. Трамп клюет по полной программе.

▪️В пятницу Уиткофф во время созвона с европейцами вываливает уже полную или почти полную версию, включая требование о выходе Украины из Донецкой области в качестве предварительного условия.

▪️Это уже выливается в СМИ. А потом и Трамп рассказывает про то, что нужно обменять территории, а Зеленскому под этим подписаться.

▪️Сегодня Зеленский публикует пост уже с другой тональностью, пусть все еще и мягкой, мол, Донни, этот план говно.

Напоследок замечу, что предложение Путина - это предложение Путина, Трамп вряд ли его поддержит в таком виде. Похоже, он надеется во время встречи свести требование о выходе ЗСУ с Донбасса к какому-то обмену территориями.

Также еще раз напомню, что сейчас цель Путина - сблизиться с Трампом и поссорить его с Зеленским.

Поэтому суть происходящего не в подробностях, что на что менять. А в том, что Трамп снова попадает под влияние Путина. И это грозит новым витком ******* в наш адрес.
показать весь комментарий
09.08.2025 11:57
+21
Рижий п.дор далеко, а Майдан Незалежності близько. А розлютиться рижий так і що? Нібито він колись був другом України?
показать весь комментарий
09.08.2025 12:01
Трамб може самостійно вирішити проблему свого розлючення: атдай пінє Аляску.
показать весь комментарий
09.08.2025 12:07
Вже не одна о×уївша нікчема зламала свої зуби об Україну. Винятків не буде ані для ботоксних опаришів, ані для припухлих нарцисів з деменцією.
показать весь комментарий
09.08.2025 12:08
хочеться в це вірити ...Дай Боже !!!
показать весь комментарий
09.08.2025 12:14
Віра дуже зміцнюється, коли допомогаеш ЗСУ.
показать весь комментарий
09.08.2025 12:20
Ми збираємося повернути частину, а частину обміняти Джерело: https://censor.net/ua/n3567835

хто небудь може пояснити?? .чому нема простого списку територій???
Чи знову таємно арахамія підпише,поки верховний міндіч трясе іплом в телевізорі, аж порошок з ніздрі сипеться...
показать весь комментарий
09.08.2025 12:10
Це тромб. Воно мутне народилося, мутне й помре.
показать весь комментарий
09.08.2025 12:15
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп підготував ґрунт для того, щоб здати Україну за її спиною, - Ослунд
показать весь комментарий
09.08.2025 12:11
да пошел он на...... !!!(((
показать весь комментарий
09.08.2025 12:12
Розлютит - він вже ногами січе
показать весь комментарий
09.08.2025 12:12
Тут дуже потрібна робота кваліфікованих досвідчених дипломатів, а наш Бубочка знову вилізе без перекладачів зі своєю мужньою борідкою та у зеленій піжамі. І знову отримає відмову від постачання американської зброї та будь-якої допомоги взагалі. Усіх наших дипломатів найвеличніший загнав в загон. Видно лише одного-єдиного недолугого Сивоху Сибігу під суворим наглядом Єрмака
показать весь комментарий
09.08.2025 12:13
Йой!
Як страшно відмовити мавпі з помаранчевою пикою)))
трапа своїж респи ********** якщо не продаватиме зброю яку виготовляють на заводах респів.
показать весь комментарий
09.08.2025 12:15
Народ одностайний, пішов ти нахер, ковбой сраний.
показать весь комментарий
09.08.2025 12:17
А згода - розлютить людей в Україні. Хай Трамп Аляску обміняє, якщо йому кортить мінятися територіями
показать весь комментарий
09.08.2025 12:19
Висітиме, не Трамп з прутнем, на стовпі, а та особа в Україні, яка погодиться на зраду!!
показать весь комментарий
09.08.2025 13:35
по перше на що трамп повинен міняти аляску ??? по друге чи ***** окупував якусь територію сша щоб щось на щось міняти ??? і третє відкрий гугл і уважно прочитай історію АЛЯСКИ
показать весь комментарий
09.08.2025 13:40
Нехай Трамп обміняє Донбас на Луізіану, Крим на Техас. Ми будемо згодні, Європа, гадаю, теж підтримає
показать весь комментарий
09.08.2025 12:21
Не продаватиме зброю?Відмовиться від розробки рідкоземельних ?Обісре костюм Зеленського?)))
показать весь комментарий
09.08.2025 12:21
ЗМІ Трамполіна ось вже два дні розхитують Зеленського і Україну!! Деякі політики в ЄС почали ще раніше розповідати про те що території це не дуже страшно віддати...
показать весь комментарий
09.08.2025 12:21
Ну то нехай патлатий барига чужими територіями сяде в таз з льодом.
показать весь комментарий
09.08.2025 12:21
Питання не тільки в Зеленськом .. Таку ж саму думку має весь український народ ! Так що трампу з куйлом прийдеться піти за крейсером масква !
показать весь комментарий
09.08.2025 12:22
А тим часом, в укрнеті почалися зелені балачки про те, що "а нафіга нам той бандицький Донбас, а нам і без Криму добре" і т.д.
показать весь комментарий
09.08.2025 12:23
дайте посилання ... Вибачте але в наш час довіри , особливо ботам , комментаторам та політикам, немає )
показать весь комментарий
09.08.2025 12:27
жИноче ім(')я?
показать весь комментарий
09.08.2025 12:38
запЯм(')Атай?
показать весь комментарий
09.08.2025 12:52
Ти голова поїдь не Донбас і поспілкуйся з місцевими, з тим покоління котре пів життя під росіюшкою і вже промите...З місцевою ватою. А то сидиш в тилу, да шоколадному лижеш.
показать весь комментарий
09.08.2025 14:07
Нехай хоч всереться.
показать весь комментарий
09.08.2025 12:26
З терористами не домовляються, терористів знищують !!!
показать весь комментарий
09.08.2025 12:27
Классный обмен)) А что на что меняем? А где адские санкции обещанные ******** трампоном?) надеюсь после очередных типа переговоров Украина будет и с США воевать. Что там союзнички, Ленд Лиз для кацапов будет? Просто ********* какой-то. Пришел тип в твою 3х комнатную квартиру, дал всем ******** и занял одну из комнат, приехали менты и говорят, ну давайте обмен, отдайте ему пол квартиры и живите себе дальше, а мы себе медальку повесим. Просто жесть какая-то
показать весь комментарий
09.08.2025 12:29
Ну так ничего нового за последних 400+лет)
показать весь комментарий
09.08.2025 12:40
Іди ти ***** чорт підгерманський з такими копійчаними маніпуляціями, ок? В арабів є десятки країн де вони можуть жити, в українців - тільки Україна.
Арабйо вбивало мирняк, гвалтувало жінок, напало на Ізраїль першим. Українці нічого подібного не робили і все одно злоїбуча свинопарашка до нас приперлась.
показать весь комментарий
09.08.2025 13:20
Ну якщо вже так сильно розлютиться то нехай сяде на пляшку "Советского ігрістого...")
показать весь комментарий
09.08.2025 12:34
Трамп на гачку у куйла 100% ! Десь він його все таки підловим за пікантним моментом .. Погано закінче й трамп й кремлівский маніак ! А Україна є і буде !
показать весь комментарий
09.08.2025 12:34
ГАЗ !

.
показать весь комментарий
09.08.2025 14:06 Ответить
провал трампа в Україні вдарить по рейтингу респів

в добрий путь, руда потворо !

.
показать весь комментарий
09.08.2025 12:35 Ответить
Тобі рейтинг респів дорожче власної країни (якшо ти з України звісно ) ?
показать весь комментарий
09.08.2025 12:40 Ответить
доля України в значній мірі (не абсолютно) залежить від думки виборців в США, насамперед респів.

.
показать весь комментарий
09.08.2025 14:07 Ответить
Po mojemu za tebia nikto nemozet resat,sto tebe delat.Na pregovorax dolzna bit i Ukraina.
показать весь комментарий
09.08.2025 12:36 Ответить
іди ти на хй.москалю гівняний.
показать весь комментарий
09.08.2025 13:11 Ответить
Как сказали бы интеллигентные люди нам ПОХ кто там рассердится .
показать весь комментарий
09.08.2025 12:38 Ответить
Рыжий павиан может заблокировать продажу оружия.
показать весь комментарий
09.08.2025 12:38 Ответить
Так уступить Трамп Путіну Україну, як у в Мюнхені38 чемберлени -"миротворці" поступилися Чехословаччиною Гітлеру ?

Україну Путіна за премію миру Нобеля для Трампу?

**********************************************************

https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak/posts/pfbid024kwN5C3scuGxbGPsvtDd3mybGRCTUumy4PuxcrMvrTMG7qB92Sq365ttVt51YX9ol?__cft__[0]=AZX8SPZUuwpzV9JTaZrhOCCezGjE5rDjit_DMduyE9zlPo7b11w9EvdCBFHutERVJQt8LUy_L8u8HEjHkojUhk3HrkesKhzTYuXCRadFwMEMWr34kJJKeGHP7qk4J4X-TYtUJsW98Q3bYRo3kMX9KoiDFan5NMGAnU-p5UMqj3Sokg9yZk2S_HkJ1ifH3bNF-NU&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/share/p/1CXCgh3Pqa/

https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak/posts/pfbid023otw93fTisp3WWLVC8NoiWAXptNHfgLduyzidVprQAcWYbXReHwetyLvcQoQGbD4l?__cft__[0]=AZX8SPZUuwpzV9JTaZrhOCCezGjE5rDjit_DMduyE9zlPo7b11w9EvdCBFHutERVJQt8LUy_L8u8HEjHkojUhk3HrkesKhzTYuXCRadFwMEMWr34kJJKeGHP7qk4J4X-TYtUJsW98Q3bYRo3kMX9KoiDFan5NMGAnU-p5UMqj3Sokg9yZk2S_HkJ1ifH3bNF-NU&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/share/p/1C8yLHAsWy/
показать весь комментарий
09.08.2025 12:38 Ответить
@може розлютити Трампа@
дайте ему перед разговором с Зеленским таблетку....
показать весь комментарий
09.08.2025 12:38 Ответить
Трамп вирішив , що він і путін прєзідєнти міра…Україна єдина і неподільна! Пуй вам обом за комір!
показать весь комментарий
09.08.2025 12:42 Ответить
Украина должна предлагать правила перемирия. И точка. А не всякие . Нечего на этой войне исправлять свой обосранный имидж. СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
09.08.2025 12:48 Ответить
Украине навязывают перемирие, вместо того, чтоб завалить оружием как рашку заваливает кндр снарядами
показать весь комментарий
09.08.2025 14:01 Ответить
обмен НАШИМИ территориями?
сцит назвать вещи своими именами? предлагает нам, отдать росии Донецкую, Луганскую области и Крым, за "якобы" прекращение огня. Даже, *****, не за окончание войны, а за прекращение огня, то есть НИ-ЧЕ-ГО.
показать весь комментарий
09.08.2025 12:49 Ответить
Це тобі бійці з передової сказали?
показать весь комментарий
09.08.2025 12:52 Ответить
Звідки ти це висрало, ухилятина тупа? Ти в окопі соцопитування провів і там всі згодні віддати все що ******* побажає?
показать весь комментарий
09.08.2025 13:23 Ответить
Звідки ти знаєш, що робться в окопах? Ти ж в розтягнутих треніках на дивані яйця чухаєш. )
показать весь комментарий
09.08.2025 13:25 Ответить
Tramp dolzen bit skazat stob kacapi viveli svoji vojska s Ukraini,a po drugomu sankciji sto i obecal.Takoj dolzen bil bit razgovor
показать весь комментарий
09.08.2025 12:53 Ответить
Про санкції та «50 відтінків днів рудого» вже забули. Пуйло вже не лютить Трампа, а невгамовна ослаблена Україна може розлютити діда і санкцї можна впаяти без зайвих погроз і вагань.
показать весь комментарий
09.08.2025 12:59 Ответить
Він вже проти нас ввів мита, він ніколи не був за Україну. І якщо його не ця зустріч "розлютить" то щось інше і менш вагоміше.
показать весь комментарий
09.08.2025 13:04 Ответить
Є таке, що розлютить його ще більше.
Денонсація угоди про копалини.
Денонсація боргових забов'язань перед МВФ та Світовим Банком. Всіх.
показать весь комментарий
09.08.2025 13:09 Ответить
цікава тенденція у світі керівницьтва , агресивні дебіли на дебілах ,доводять свої народи майже до зубажіння , та до національної дегродації , а потм ці народи, самі знищюють , якась кучка світових аферістів, задумала знищення половини людства , і вірять шо вони Боги ...
показать весь комментарий
09.08.2025 13:24 Ответить
Та шліть Трампа на юх з його пропозиціями, оскільки купка диванно-потужних патріотів готова язиками воювати до перемоги і кордонів 91р. Демографія, економіка, мотивація населення все в жорсткому мінусі, при владі "патріоти" власного збагачення, країна животіє за рахунок "партнерів" і ця допомога тільки скорочується, але незламні патріоти готові спалити решту країни і населення тільки щоб показати всім свою потужність та незламність.Не хоче приймати жорстоку реальність -ваше право , але відкрийте кордони і випустіть адекватних людей, які власне житття цінують більше за давно продану землю та абстрактні державні символи.
показать весь комментарий
09.08.2025 13:33 Ответить
Скільки коштує опіум для народу? Долар за пост, чи вже дорожче?
показать весь комментарий
09.08.2025 13:34 Ответить
До сраки цей бабникі і підсудний! Він своєю дурістю і нарцисизмом розлютив вже пів світу. Що він може зробити, накласти мита? Озброєння і так припинив. Оголосити війну? Ну ідіот і придурок в одному флаконі і є ідіот і придурок.
показать весь комментарий
09.08.2025 13:36 Ответить
І?????????????????????????

В нас тепер нація має зникнути щоб не розлютити старого кретина?
показать весь комментарий
09.08.2025 13:46 Ответить
та ти шо!? хай вб"ється фейсом об тейбл
показать весь комментарий
09.08.2025 13:49 Ответить
Та якось на того трампа -
..
показать весь комментарий
09.08.2025 13:51 Ответить
"..Відбудеться обмін територіями на благо обох сторін..", тобто,все що робить Трамп, є закручене так,що при будь-яких обставинах інтереси кацапів мають бути враховані.Мені думається,що для цього альтернативно обдарованого, Україна не є жертвою агресії, а кацапія-агресором.В очах цього монголоїда,українці є вбивцями москалів і все,а *****-це хороший хлопець, якій зовсім не хоче воювати,це погані українці його до цього змушують. Ми, українці, для нього є бабуїни,а москаль-вища раса,яка народжена правити світом разом з американцями.Він нас за людей немає, тому на всіх своїх переговорах з *****м,він ставе єдині умови: просторий вольєр,дворазове харчування і щоб шкіру не зіпсути, не дуже бити і щиро дивується,чому ці бабуїни українці на такі розкішні умови утримання не погоджуються.
показать весь комментарий
09.08.2025 13:52 Ответить
важко зрозуміти навіщо Трумп виставляє себе конченим дебілом..
звісно, припущення існують але це вже матеріал, швидше, для наукової праці з психіатрії чи юриспруденції, кримінального права.. чи, навіть, усе разом..
ото ідіоти понаобирали презів пообидва боки глобуса..
показать весь комментарий
09.08.2025 13:54 Ответить
тупо подивись фото його і ***** в Хельсінкі.
і це неважко
показать весь комментарий
09.08.2025 14:00 Ответить
8 серпня обіцялися санкції - проїхали - Трамп це просто балабол, він його люті Україна багато не втратить
показать весь комментарий
09.08.2025 14:00 Ответить
Якщо все розгортатиметься для нас дуже ****** (наразі, без подробиць) вілізе який-небудь опзжешний дебіл (наприклад, мертвечук, або такий самий, або всі бойки та рабіновичі) і спробує розгойдати ситуацію проти зелі серед того електорату, хто почекуни та "стомлені". Можливо, навіть до проплачених протестів та вимог відставки. Гадаю, так може статися але нам усім треба буде опиратися цим спробам.
показать весь комментарий
09.08.2025 14:07 Ответить
Розлючену собаку--привязують ланцюгом.
показать весь комментарий
09.08.2025 14:09 Ответить
Ексцитам нехай п'є і лоперамід , так зможе змиритися з відмовою.
показать весь комментарий
09.08.2025 14:15 Ответить
Страница 2 из 2
 
 