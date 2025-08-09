УКР
7 179 145

Відмова Зеленського від пропозиції про "обмін територіями" може розлютити Трампа, - NYT

Зустріч Трампа та Зеленського 25 червня

Різка відмова президента України Володимира Зеленського від пропозиції Дональда Трампа, про те, що мирна угода між Україною та Росією може включати "певний обмін територіями", може розлютити очільника Білого Дому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NYT.

Видання зазначає, що Трамп зробив мирну угоду між Україною та Росією однією зі своїх головних цілей зовнішньої політики, навіть якщо це означає прийняття умов, невигідних для Києва. У минулому  Трамп критикував Україну за те, що вона чіпляється за те, що він називав наполегливими вимогами щодо припинення вогню, та за те, що вона "не готова до миру".

"Ми збираємося повернути частину, а частину обміняти. Відбудеться певний обмін територіями на благо обох сторін", – сказав Трамп під час заходу в Білому домі.

Позиція Зеленського відображає поширену в Україні думку проти здачі територій для припинення війни. Нещодавнє опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології, показало, що трохи понад половину українців вважають, що "за жодних обставин" країна не повинна поступатися землею, "навіть якщо це продовжить війну та загрожує збереженню незалежності ".

Однак підтримка земельних поступок зросла після невдалого контрнаступу України у 2023 році, який підкреслив її нездатність повернути значну територію. Згідно з опитуванням, близько 38 відсотків населення вважають, що поступка землі зараз прийнятна, порівняно з лише 10 відсотками близько двох років тому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп підготував ґрунт для того, щоб здати Україну за її спиною, - Ослунд

Однак пропозиція Трампа, яка не уточнила, які саме території можна обміняти, зачепила деяких українців за живе.

Відхиляючи пропозицію Трампа, Зеленський послався на Конституцію України, яка говорить, що українська територія є неподільною та недоторканною.

"Відповідь на територіальне питання України вже є в Конституції України. Ніхто не відступить від цього і ніхто не зможе", – сказав пан Зеленський.

Зеленський заявив, що Україна "готова разом з президентом Трампом та всіма нашими партнерами працювати над справжнім і, що найважливіше, тривалим миром — миром, який не розпадеться через бажання Москви".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова до миру, але не до капітуляції, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25022) Трамп Дональд (6676)


Топ коментарі
+27
Трамп іди за крейсером "Москва" !
показати весь коментар
09.08.2025 11:56 Відповісти
+19
Шрайк Ньюс

▪️Уиткофф летит в Москву и что-то мычит про компромиссы. В том числе про какой-то обмен территориями.

▪️В ответ Путин задвигает ему идею - мы с Донни встретимся и все порешаем. Для начала Украина пусть выведет войска с Донбасса, потом мы временно перестанем стрелять и будем с Трампом вести переговоры. Все будет ок, как-нибудь договоримся, а Зеленский потом подпишет, никуда не денется.

▪️Расчет Путина простой - Трамп клюнет, санкции вводить не будет, процесс пойдет, встретимся, что-то проговорим. Но Зеленский договоренности бортанет, и вот Зеленский снова плохой, а Путин хороший.

▪️Трамп поначалу не особо охотно, но клюет. В разговоре с Зеленским и европейцами он рассказывает только часть беседы Уиткоффа с Путиным, в первую очередь про личную встречу. Поэтому вначале инсайдов в прессе практически не было.

▪️Затем Уиткофф возвращается в Штаты и ездит по мозгам Трампа сильнее. Трамп клюет по полной программе.

▪️В пятницу Уиткофф во время созвона с европейцами вываливает уже полную или почти полную версию, включая требование о выходе Украины из Донецкой области в качестве предварительного условия.

▪️Это уже выливается в СМИ. А потом и Трамп рассказывает про то, что нужно обменять территории, а Зеленскому под этим подписаться.

▪️Сегодня Зеленский публикует пост уже с другой тональностью, пусть все еще и мягкой, мол, Донни, этот план говно.

Напоследок замечу, что предложение Путина - это предложение Путина, Трамп вряд ли его поддержит в таком виде. Похоже, он надеется во время встречи свести требование о выходе ЗСУ с Донбасса к какому-то обмену территориями.

Также еще раз напомню, что сейчас цель Путина - сблизиться с Трампом и поссорить его с Зеленским.

Поэтому суть происходящего не в подробностях, что на что менять. А в том, что Трамп снова попадает под влияние Путина. И это грозит новым витком ******* в наш адрес.
показати весь коментар
09.08.2025 11:57 Відповісти
+17
Рижий п.дор далеко, а Майдан Незалежності близько. А розлютиться рижий так і що? Нібито він колись був другом України?
показати весь коментар
09.08.2025 12:01 Відповісти
Народ одностайний, пішов ти нахер, ковбой сраний.
показати весь коментар
09.08.2025 12:17 Відповісти
А згода - розлютить людей в Україні. Хай Трамп Аляску обміняє, якщо йому кортить мінятися територіями
показати весь коментар
09.08.2025 12:19 Відповісти
Нехай Трамп обміняє Донбас на Луізіану, Крим на Техас. Ми будемо згодні, Європа, гадаю, теж підтримає
показати весь коментар
09.08.2025 12:21 Відповісти
Не продаватиме зброю?Відмовиться від розробки рідкоземельних ?Обісре костюм Зеленського?)))
показати весь коментар
09.08.2025 12:21 Відповісти
ЗМІ Трамполіна ось вже два дні розхитують Зеленського і Україну!! Деякі політики в ЄС почали ще раніше розповідати про те що території це не дуже страшно віддати...
показати весь коментар
09.08.2025 12:21 Відповісти
Ну то нехай патлатий барига чужими територіями сяде в таз з льодом.
показати весь коментар
09.08.2025 12:21 Відповісти
Питання не тільки в Зеленськом .. Таку ж саму думку має весь український народ ! Так що трампу з куйлом прийдеться піти за крейсером масква !
показати весь коментар
09.08.2025 12:22 Відповісти
А тим часом, в укрнеті почалися зелені балачки про те, що "а нафіга нам той бандицький Донбас, а нам і без Криму добре" і т.д.
показати весь коментар
09.08.2025 12:23 Відповісти
дайте посилання ... Вибачте але в наш час довіри , особливо ботам , комментаторам та політикам, немає )
показати весь коментар
09.08.2025 12:27 Відповісти
жИноче ім(')я?
показати весь коментар
09.08.2025 12:38 Відповісти
запЯм(')Атай?
показати весь коментар
09.08.2025 12:52 Відповісти
Нехай хоч всереться.
показати весь коментар
09.08.2025 12:26 Відповісти
З терористами не домовляються, терористів знищують !!!
показати весь коментар
09.08.2025 12:27 Відповісти
Классный обмен)) А что на что меняем? А где адские санкции обещанные ******** трампоном?) надеюсь после очередных типа переговоров Украина будет и с США воевать. Что там союзнички, Ленд Лиз для кацапов будет? Просто ********* какой-то. Пришел тип в твою 3х комнатную квартиру, дал всем ******** и занял одну из комнат, приехали менты и говорят, ну давайте обмен, отдайте ему пол квартиры и живите себе дальше, а мы себе медальку повесим. Просто жесть какая-то
показати весь коментар
09.08.2025 12:29 Відповісти
Посмотрите на БВ. Там один в один такой сценарий сейчас на завершающем этапе. Можете в будущее глянуть. Украину ждет та же судьба что и палестинцев. Вы будете частью росиси, а кто не согласен тот будет террористом. У русни это уже прокатано на чеченцах.
показати весь коментар
09.08.2025 12:38 Відповісти
Ну так ничего нового за последних 400+лет)
показати весь коментар
09.08.2025 12:40 Відповісти
Іди ти ***** чорт підгерманський з такими копійчаними маніпуляціями, ок? В арабів є десятки країн де вони можуть жити, в українців - тільки Україна.
Арабйо вбивало мирняк, гвалтувало жінок, напало на Ізраїль першим. Українці нічого подібного не робили і все одно злоїбуча свинопарашка до нас приперлась.
показати весь коментар
09.08.2025 13:20 Відповісти
Ну якщо вже так сильно розлютиться то нехай сяде на пляшку "Советского ігрістого...")
показати весь коментар
09.08.2025 12:34 Відповісти
Трамп на гачку у куйла 100% ! Десь він його все таки підловим за пікантним моментом .. Погано закінче й трамп й кремлівский маніак ! А Україна є і буде !
показати весь коментар
09.08.2025 12:34 Відповісти
провал трампа в Україні вдарить по рейтингу респів

в добрий путь, руда потворо !

.
показати весь коментар
09.08.2025 12:35 Відповісти
Тобі рейтинг респів дорожче власної країни (якшо ти з України звісно ) ?
показати весь коментар
09.08.2025 12:40 Відповісти
Po mojemu za tebia nikto nemozet resat,sto tebe delat.Na pregovorax dolzna bit i Ukraina.
показати весь коментар
09.08.2025 12:36 Відповісти
іди ти на хй.москалю гівняний.
показати весь коментар
09.08.2025 13:11 Відповісти
Как сказали бы интеллигентные люди нам ПОХ кто там рассердится .
показати весь коментар
09.08.2025 12:38 Відповісти
Рыжий павиан может заблокировать продажу оружия.
показати весь коментар
09.08.2025 12:38 Відповісти
Так уступить Трамп Путіну Україну, як у в Мюнхені38 чемберлени -"миротворці" поступилися Чехословаччиною Гітлеру ?

Україну Путіна за премію миру Нобеля для Трампу?

**********************************************************

https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak/posts/pfbid024kwN5C3scuGxbGPsvtDd3mybGRCTUumy4PuxcrMvrTMG7qB92Sq365ttVt51YX9ol?__cft__[0]=AZX8SPZUuwpzV9JTaZrhOCCezGjE5rDjit_DMduyE9zlPo7b11w9EvdCBFHutERVJQt8LUy_L8u8HEjHkojUhk3HrkesKhzTYuXCRadFwMEMWr34kJJKeGHP7qk4J4X-TYtUJsW98Q3bYRo3kMX9KoiDFan5NMGAnU-p5UMqj3Sokg9yZk2S_HkJ1ifH3bNF-NU&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/share/p/1CXCgh3Pqa/

https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak/posts/pfbid023otw93fTisp3WWLVC8NoiWAXptNHfgLduyzidVprQAcWYbXReHwetyLvcQoQGbD4l?__cft__[0]=AZX8SPZUuwpzV9JTaZrhOCCezGjE5rDjit_DMduyE9zlPo7b11w9EvdCBFHutERVJQt8LUy_L8u8HEjHkojUhk3HrkesKhzTYuXCRadFwMEMWr34kJJKeGHP7qk4J4X-TYtUJsW98Q3bYRo3kMX9KoiDFan5NMGAnU-p5UMqj3Sokg9yZk2S_HkJ1ifH3bNF-NU&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/share/p/1C8yLHAsWy/
показати весь коментар
09.08.2025 12:38 Відповісти
@може розлютити Трампа@
дайте ему перед разговором с Зеленским таблетку....
показати весь коментар
09.08.2025 12:38 Відповісти
Трамп вирішив , що він і путін прєзідєнти міра…Україна єдина і неподільна! Пуй вам обом за комір!
показати весь коментар
09.08.2025 12:42 Відповісти
Украина должна предлагать правила перемирия. И точка. А не всякие . Нечего на этой войне исправлять свой обосранный имидж. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
09.08.2025 12:48 Відповісти
обмен НАШИМИ территориями?
сцит назвать вещи своими именами? предлагает нам, отдать росии Донецкую, Луганскую области и Крым, за "якобы" прекращение огня. Даже, *****, не за окончание войны, а за прекращение огня, то есть НИ-ЧЕ-ГО.
показати весь коментар
09.08.2025 12:49 Відповісти
Дивно, але воювати далі хочуть тільки ті, які не воювали, не воюють зараз і ніколи не будуть воювати.
показати весь коментар
09.08.2025 12:50 Відповісти
Це тобі бійці з передової сказали?
показати весь коментар
09.08.2025 12:52 Відповісти
Tramp dolzen bit skazat stob kacapi viveli svoji vojska s Ukraini,a po drugomu sankciji sto i obecal.Takoj dolzen bil bit razgovor
показати весь коментар
09.08.2025 12:53 Відповісти
Про санкції та «50 відтінків днів рудого» вже забули. Пуйло вже не лютить Трампа, а невгамовна ослаблена Україна може розлютити діда і санкцї можна впаяти без зайвих погроз і вагань.
показати весь коментар
09.08.2025 12:59 Відповісти
Він вже проти нас ввів мита, він ніколи не був за Україну. І якщо його не ця зустріч "розлютить" то щось інше і менш вагоміше.
показати весь коментар
09.08.2025 13:04 Відповісти
Є таке, що розлютить його ще більше.
Денонсація угоди про копалини.
Денонсація боргових забов'язань перед МВФ та Світовим Банком. Всіх.
показати весь коментар
09.08.2025 13:09 Відповісти
