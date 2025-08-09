Відмова Зеленського від пропозиції про "обмін територіями" може розлютити Трампа, - NYT

Різка відмова президента України Володимира Зеленського від пропозиції Дональда Трампа, про те, що мирна угода між Україною та Росією може включати "певний обмін територіями", може розлютити очільника Білого Дому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NYT.

Видання зазначає, що Трамп зробив мирну угоду між Україною та Росією однією зі своїх головних цілей зовнішньої політики, навіть якщо це означає прийняття умов, невигідних для Києва. У минулому Трамп критикував Україну за те, що вона чіпляється за те, що він називав наполегливими вимогами щодо припинення вогню, та за те, що вона "не готова до миру".

"Ми збираємося повернути частину, а частину обміняти. Відбудеться певний обмін територіями на благо обох сторін", – сказав Трамп під час заходу в Білому домі.

Позиція Зеленського відображає поширену в Україні думку проти здачі територій для припинення війни. Нещодавнє опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології, показало, що трохи понад половину українців вважають, що "за жодних обставин" країна не повинна поступатися землею, "навіть якщо це продовжить війну та загрожує збереженню незалежності ".

Однак підтримка земельних поступок зросла після невдалого контрнаступу України у 2023 році, який підкреслив її нездатність повернути значну територію. Згідно з опитуванням, близько 38 відсотків населення вважають, що поступка землі зараз прийнятна, порівняно з лише 10 відсотками близько двох років тому.

Однак пропозиція Трампа, яка не уточнила, які саме території можна обміняти, зачепила деяких українців за живе.

Відхиляючи пропозицію Трампа, Зеленський послався на Конституцію України, яка говорить, що українська територія є неподільною та недоторканною.

"Відповідь на територіальне питання України вже є в Конституції України. Ніхто не відступить від цього і ніхто не зможе", – сказав пан Зеленський.

Зеленський заявив, що Україна "готова разом з президентом Трампом та всіма нашими партнерами працювати над справжнім і, що найважливіше, тривалим миром — миром, який не розпадеться через бажання Москви".

