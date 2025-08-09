Путин не озвучил никаких новых условий, он требует капитуляции Украины. Трамп предлагает соглашение, но сам не хочет становиться его гарантом, - Бутусов.
Никаких новых условий перед переговорами с Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин не озвучил.
Об этом пишет в фейсбуке командир взвода 13-й бригады "Хартия" по борьбе с операторами БПЛА противника Юрий Бутусов.
"Условия фактически означают капитуляцию Украины и добровольный отказ от 25% своей территории. Россия это уже неоднократно предлагала", - отмечает он.
Также Бутусов отмечает, что никаких новых условий гарантий выполнения этого соглашения и гарантий безопасности для Украины США не озвучили.
"Ведь Украина уже заключала соглашение с Путиным о мире в 2014-15 годах, и эти соглашения Путин уже нарушил, несмотря на то, что Франция и Германия были гарантами. Трамп предлагает соглашение, но сам не хочет становиться его гарантом. То есть, мир сейчас снова приведет к нарушению его Россией и войне через несколько лет по тому же сценарию", - убежден он.
Также Бутусов отметил, что Путин охотно ведет переговоры с США и Евросоюзом о мире уже 11 лет. Он знает, что западные лидеры меняются, вместе с ними исчезают личные гарантии, личные обязательства. А переговоры России со странами Запада имеют одну цель - раскол единой позиции НАТО в отношении РФ, чтобы не допустить дальнейшего усиления санкций и ограничений.
"Российские войска продолжают интенсивные атаки по всему фронту, враг пытается под прикрытием переговоров о мире полностью захватить украинский Донбасс. Чтобы таким образом предметом переговоров стал не уход Украины с Донбасса, а признание оккупации.
Далее Бутусов делает следующие выводы:
1. Переговоры с Трампом Путин будет затягивать, быстрого решения не будет.
2. Военная операция РФ с целью полного захвата Донбасса будет усиливаться, Донбасс был и остается ключевым театром боевых действий. Украина должна приложить все усилия, чтобы наконец построить на Донбассе современную линию обороны Славянска и Краматорска, немедленно нужно усилить оборону Покровска и Мирнограда.
3. Украина будет иметь сильные позиции на переговорах, только если сможет на несколько месяцев остановить российское наступление. И силы для такой эффективной обороны и уничтожения штурмовых отрядов врага у нас вполне достаточны.
"Это не только мое мнение и вывод, а мнение десятков командиров, с кем я общаюсь. Развертывание боеспособных корпусов нужно именно здесь. Единственной гарантией безопасности Украины на переговорах является боеспособная армия, которая силой оружия остановит врага", - резюмирует Бутусов.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив президенту США Дональду Трампу, що угоду про припинення вогню з Пакистаном було досягнуто виключно шляхом переговорів між військовими обох країн - без американського посередництва".
Щодо вирішення азербайджано-вірменського конфлікту, то тут участь Трампа теж притягнута за вуха.
За останні 4 місяці ворог окупував 1 746 км² території.
Це приблизно як два Києва.
При цьому динаміка збільшується.
Дані з DeepState:
Квітень - 177 км²
Травень - 449 км²
Червень - 556 км²
Липень - 564 км²
- чому ми постійно відступаємо?
- бо солдат не вистачає на фронті
- скільки рашистів, задіяно в Україні?
- 600-700 тисяч
- Скільки налічують Сили Оборони України?
- 1,3 млн. бійців
- Скільки воює на фронті на першій лінії?
- 250 тисяч
- де решта?
- ну логістика - 300 тисяч, на відпочинку (ротації) 250 тисяч.
- де ще півмільйона військових?
- охороняють кордон з Білоруссю, Придністров'ям, західний кордон, в тилу охорона полігонів, складів, інфраструктури, трохи в ТЦК, ітд.
- серед них є військові , які не були на фронті ніколи по ротації?
- є
- Скільки?
- всі ці півмільона
- Чому?
- тиша у відповідь (бо корупція в армії, бо відкупилися від фронту)
Всі цифри з офіційних джерел від офіційних осіб Міноборони, ГУР, Генштабу.
- до 100 тисяч.
Це проблема тупої влади в Україні.
Скільки зелених бібізян від СН воює або загинуло на фронті? НУЛЬ! *****!
А Зєля маладєц:
- рідкоземельні метали - США
- кацапам - Крим, лднр, південь
- собі і своїм пейсатим друзям - млрд.
- українцям - відосікі, хромакей, сцянина, смерть і жебрацтво по світу.
Премію нобеля буратіні!
А нарід, виходить, дійсно мудрий...
Відрефлексуйте ситуацію з 2019, а потім з 2022.
Тому потрібно погоджуватись на зупинку війни, щоб змінити Зеленського на адекватного політика.
Чому Земленський нічього не робить, щоб зупинити транзіт російської нафти?
Це не тільки моя думка та висновок, а думка десятків командирів, з ким я спілкуюсь, - Бутусов.
Значить, висновок такий, що сили для стримування рашистів є, але вищє керівництво арміі на чолі з Сирським не може або не хоче зупиняти рашистів на фронті, бо не вміє добре керувати ЗСУ.
Це, вам, не як тандем, Єрдоган + Алієв!!!
Українці ото не обирали..
Світом керують неспоможні, хворі на весь медичний довідник.
Та західні видання пишуть,що він готовий віддати захоплені,окрім Донбасу і Криму.
Буде видно,що Трамп і його адміністрація зможуть,та із зеленої дипломатії толку ноль.