Путин не озвучил никаких новых условий, он требует капитуляции Украины. Трамп предлагает соглашение, но сам не хочет становиться его гарантом, - Бутусов.

Никаких новых условий перед переговорами с Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин не озвучил.

Об этом пишет в фейсбуке командир взвода 13-й бригады "Хартия" по борьбе с операторами БПЛА противника Юрий Бутусов.

"Условия фактически означают капитуляцию Украины и добровольный отказ от 25% своей территории. Россия это уже неоднократно предлагала", - отмечает он.

Также Бутусов отмечает, что никаких новых условий гарантий выполнения этого соглашения и гарантий безопасности для Украины США не озвучили.

"Ведь Украина уже заключала соглашение с Путиным о мире в 2014-15 годах, и эти соглашения Путин уже нарушил, несмотря на то, что Франция и Германия были гарантами. Трамп предлагает соглашение, но сам не хочет становиться его гарантом. То есть, мир сейчас снова приведет к нарушению его Россией и войне через несколько лет по тому же сценарию", - убежден он.

Также Бутусов отметил, что Путин охотно ведет переговоры с США и Евросоюзом о мире уже 11 лет. Он знает, что западные лидеры меняются, вместе с ними исчезают личные гарантии, личные обязательства. А переговоры России со странами Запада имеют одну цель - раскол единой позиции НАТО в отношении РФ, чтобы не допустить дальнейшего усиления санкций и ограничений.

"Российские войска продолжают интенсивные атаки по всему фронту, враг пытается под прикрытием переговоров о мире полностью захватить украинский Донбасс. Чтобы таким образом предметом переговоров стал не уход Украины с Донбасса, а признание оккупации.

Далее Бутусов делает следующие выводы:

1. Переговоры с Трампом Путин будет затягивать, быстрого решения не будет.

2. Военная операция РФ с целью полного захвата Донбасса будет усиливаться, Донбасс был и остается ключевым театром боевых действий. Украина должна приложить все усилия, чтобы наконец построить на Донбассе современную линию обороны Славянска и Краматорска, немедленно нужно усилить оборону Покровска и Мирнограда.

3. Украина будет иметь сильные позиции на переговорах, только если сможет на несколько месяцев остановить российское наступление. И силы для такой эффективной обороны и уничтожения штурмовых отрядов врага у нас вполне достаточны.

"Это не только мое мнение и вывод, а мнение десятков командиров, с кем я общаюсь. Развертывание боеспособных корпусов нужно именно здесь. Единственной гарантией безопасности Украины на переговорах является боеспособная армия, которая силой оружия остановит врага", - резюмирует Бутусов.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске.