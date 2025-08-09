РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8518 посетителей онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина
6 570 78

Путин не озвучил никаких новых условий, он требует капитуляции Украины. Трамп предлагает соглашение, но сам не хочет становиться его гарантом, - Бутусов.

Бутусов о встрече Трампа и Путина

Никаких новых условий перед переговорами с Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин не озвучил.

Об этом пишет в фейсбуке командир взвода 13-й бригады "Хартия" по борьбе с операторами БПЛА противника Юрий Бутусов.

"Условия фактически означают капитуляцию Украины и добровольный отказ от 25% своей территории. Россия это уже неоднократно предлагала", - отмечает он.

Также Бутусов отмечает, что никаких новых условий гарантий выполнения этого соглашения и гарантий безопасности для Украины США не озвучили.

"Ведь Украина уже заключала соглашение с Путиным о мире в 2014-15 годах, и эти соглашения Путин уже нарушил, несмотря на то, что Франция и Германия были гарантами. Трамп предлагает соглашение, но сам не хочет становиться его гарантом. То есть, мир сейчас снова приведет к нарушению его Россией и войне через несколько лет по тому же сценарию", - убежден он.

Также Бутусов отметил, что Путин охотно ведет переговоры с США и Евросоюзом о мире уже 11 лет. Он знает, что западные лидеры меняются, вместе с ними исчезают личные гарантии, личные обязательства. А переговоры России со странами Запада имеют одну цель - раскол единой позиции НАТО в отношении РФ, чтобы не допустить дальнейшего усиления санкций и ограничений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отказ Зеленского от предложения об "обмене территориями" может разозлить Трампа, - NYT

"Российские войска продолжают интенсивные атаки по всему фронту, враг пытается под прикрытием переговоров о мире полностью захватить украинский Донбасс. Чтобы таким образом предметом переговоров стал не уход Украины с Донбасса, а признание оккупации.

Далее Бутусов делает следующие выводы:

1. Переговоры с Трампом Путин будет затягивать, быстрого решения не будет.

2. Военная операция РФ с целью полного захвата Донбасса будет усиливаться, Донбасс был и остается ключевым театром боевых действий. Украина должна приложить все усилия, чтобы наконец построить на Донбассе современную линию обороны Славянска и Краматорска, немедленно нужно усилить оборону Покровска и Мирнограда.

3. Украина будет иметь сильные позиции на переговорах, только если сможет на несколько месяцев остановить российское наступление. И силы для такой эффективной обороны и уничтожения штурмовых отрядов врага у нас вполне достаточны.

"Это не только мое мнение и вывод, а мнение десятков командиров, с кем я общаюсь. Развертывание боеспособных корпусов нужно именно здесь. Единственной гарантией безопасности Украины на переговорах является боеспособная армия, которая силой оружия остановит врага", - резюмирует Бутусов.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске.

Бутусов Юрий (4405) Трамп Дональд (6186)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+19
Трамп хоче бути бенефіціаром оборудки без будь яких зобов'язань.
показать весь комментарий
09.08.2025 16:33 Ответить
+12
Яку угоду пропонує Трамп? - поки він на підтанцовках у путлєра
показать весь комментарий
09.08.2025 16:34 Ответить
+11
Треба частіше повторювати у змі- трамп - гитлер - хутин
показать весь комментарий
09.08.2025 16:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трамп хоче бути бенефіціаром оборудки без будь яких зобов'язань.
показать весь комментарий
09.08.2025 16:33 Ответить
І голубом миру, рятівником світу..
показать весь комментарий
09.08.2025 16:50 Ответить
Світ він вже врятував, однією своєю появою (як Месія).
показать весь комментарий
09.08.2025 16:58 Ответить
🐿👏
показать весь комментарий
09.08.2025 17:20 Ответить
Цей "миротворець" вже примазався до мирного врегулювання двох конфліктів, хоча є нюанси...
"Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив президенту США Дональду Трампу, що угоду про припинення вогню з Пакистаном було досягнуто виключно шляхом переговорів між військовими обох країн - без американського посередництва".
Щодо вирішення азербайджано-вірменського конфлікту, то тут участь Трампа теж притягнута за вуха.
показать весь комментарий
09.08.2025 16:59 Ответить
Написано ж у статті "забов'язань". Навіщо Ви перекручуєте?))))
показать весь комментарий
09.08.2025 17:07 Ответить
Пуйло блефує, бо ситуація в нього хренова в усьому і стрімко погіршується. Для України важливо витримати доти, коли весь світ побачить блеф Пуйла і те, що король лаптєстану голий.
показать весь комментарий
09.08.2025 17:35 Ответить
Пан робить помилку, яка є властивою для так званого "цивілізованого світу". А саме - вимірює спроможності пуйла за критеріями, які прийняті в цьому (цивілізованому) світі. Головним з цих критеріїв для військових дій є "прийнятні втрати" (як і торгівельних оборудок, до речі). Для диктатур такого поняття просто не існує.
показать весь комментарий
09.08.2025 18:41 Ответить
Так , імʼя гитлера разом з Трампом псує їмидж
показать весь комментарий
09.08.2025 16:33 Ответить
Треба частіше повторювати у змі- трамп - гитлер - хутин
показать весь комментарий
09.08.2025 16:35 Ответить
Погано що в нас немає на Заході своєї преси. Давно потрібно вголос порівнювати Трампа з Гітлером і ****** і приводити їхні цитати які всі один в один збігаються. Нажаль, Трамп, ***** і Китай заволоділи всіма інформаційними ресурсами Заходу і диктують всьому світу свою думку. Даже Ізраїль не може пробитися в ефір зі своєю точкою зору що робиться насправді в Газі. А правда така що терористи Гази бісяться з жиру, висипають мішки з продуктами в море і на землю, а в цей час через свої пропагандистські брехливі канали типу Аль Джазіра, розказують що Ізраїль устроїв в Газі настоящий голодомор
показать весь комментарий
09.08.2025 16:56 Ответить
Як діє пропаганда. Сидимо ввечері на площі Султанахмет коло Ай Софії , підходить родина турків і просить поговорити з їх молодшим (10 років) на английський мові. Потренуватися . Розмовляємо , йому все цікаво . І потім він починає говорити про ай яй Яй Ізраїль бяка. Мов як ви відноситесь . Показуємо відео з зруйнованого будинку у Києві. УСІ ЗАМОЛКАЮТЬ . Далі їх пропаганда не має сенсу для них.
показать весь комментарий
09.08.2025 17:08 Ответить
лідор якбутто коксом поперхнувся.
показать весь комментарий
09.08.2025 16:36 Ответить
Ога. Для тих, хто живе в ілюзії, що наступ ворога завершено і у нас все добре:
За останні 4 місяці ворог окупував 1 746 км² території.
Це приблизно як два Києва.
При цьому динаміка збільшується.
Дані з DeepState:
Квітень - 177 км²
Травень - 449 км²
Червень - 556 км²
Липень - 564 км²
показать весь комментарий
09.08.2025 16:44 Ответить
Такий буде результат якщо говорити з ворогом постійно про перемовини.
показать весь комментарий
09.08.2025 16:50 Ответить
В любому випадку на ставках у Зеленського виникає питання до Сирського
- чому ми постійно відступаємо?
- бо солдат не вистачає на фронті
- скільки рашистів, задіяно в Україні?
- 600-700 тисяч
- Скільки налічують Сили Оборони України?
- 1,3 млн. бійців
- Скільки воює на фронті на першій лінії?
- 250 тисяч
- де решта?
- ну логістика - 300 тисяч, на відпочинку (ротації) 250 тисяч.
- де ще півмільйона військових?
- охороняють кордон з Білоруссю, Придністров'ям, західний кордон, в тилу охорона полігонів, складів, інфраструктури, трохи в ТЦК, ітд.
- серед них є військові , які не були на фронті ніколи по ротації?
- є
- Скільки?
- всі ці півмільона
- Чому?
- тиша у відповідь (бо корупція в армії, бо відкупилися від фронту)

Всі цифри з офіційних джерел від офіційних осіб Міноборони, ГУР, Генштабу.
показать весь комментарий
09.08.2025 16:59 Ответить
- Скільки воює на фронті на першій лінії?
- до 100 тисяч.
Це проблема тупої влади в Україні.
Скільки зелених бібізян від СН воює або загинуло на фронті? НУЛЬ! *****!
показать весь комментарий
09.08.2025 17:04 Ответить
Яку угоду пропонує Трамп? - поки він на підтанцовках у путлєра
показать весь комментарий
09.08.2025 16:34 Ответить
Трамп пропонує те за що в 2019 році проголосували 73%-перестать стрелять і сойтісь по срєдінє.
показать весь комментарий
09.08.2025 16:41 Ответить
Він мабуть не був пацаном - мене вчили шо коли якийсь кіпіш - ти повинен захистити слабшого а не добивати його хором
показать весь комментарий
09.08.2025 16:45 Ответить
Знову Трамп винен!
А Зєля маладєц:
- рідкоземельні метали - США
- кацапам - Крим, лднр, південь
- собі і своїм пейсатим друзям - млрд.
- українцям - відосікі, хромакей, сцянина, смерть і жебрацтво по світу.
Премію нобеля буратіні!
А нарід, виходить, дійсно мудрий...
показать весь комментарий
09.08.2025 16:52 Ответить
Я не сказав шо Зеля не винен - коли так Склалося то шо - Україну під ніж? - і Європі це нагуя?
показать весь комментарий
09.08.2025 16:55 Ответить
із Зеленським і Ко жодні хороші варіанти Україні взагалі не світять.
Відрефлексуйте ситуацію з 2019, а потім з 2022.
Тому потрібно погоджуватись на зупинку війни, щоб змінити Зеленського на адекватного політика.
показать весь комментарий
09.08.2025 16:57 Ответить
Все зайшло дуже далеко - путлєр ніяк не може напитися кров"ю українців - хер він спустить все на тормозах - шей Трамп фактично з ним - буде руки викручувати
показать весь комментарий
09.08.2025 17:04 Ответить
Режим зеленського сам спонсорує ***** - гривні не пахнуть за транзіт нафти лукойла який під санкціями в Угорщину... на 7 млрд дол на рік (20 млн. дол на день. - 200 шахедів) отриммує путін на війну від України проти України.
Чому Земленський нічього не робить, щоб зупинити транзіт російської нафти?
показать весь комментарий
09.08.2025 17:12 Ответить
Тому шо поц - але ж ті транзити - нафту газ - ніхто не зупиняв
показать весь комментарий
09.08.2025 17:15 Ответить
Щоб закінчилася війна - треба зовсім небагато знищити фізично Пуйла смердячого болотного. Стерти з лиця Землі. А це можливе тільки, якщо поміняти Вову ********** на когось адекватного, який в свою чергу поміняє ВасюДвамагазина на когось розумнішого і поряднішого.
показать весь комментарий
09.08.2025 17:44 Ответить
Тю, у 80х і дівчата слабших захищали)))
показать весь комментарий
09.08.2025 16:52 Ответить
Дебіл і *****, два лайна на Землі
показать весь комментарий
09.08.2025 16:35 Ответить
Трамп теж не далеко пішов !
показать весь комментарий
09.08.2025 16:52 Ответить
Раніше було - два дебіла, то є сила тепер три..
показать весь комментарий
09.08.2025 17:23 Ответить
Зєля не дебіл. Він ************
показать весь комментарий
09.08.2025 17:58 Ответить
Трампаксу треба піар і нобелька, та ще засоси с "харошім парнєм". І по нобельці час підпирає, і пуйло підганяє, бо в параші фінансова криза таки наближається, як би вони не хорохорилися.
показать весь комментарий
09.08.2025 16:38 Ответить
тампакс ще може отримати від своїх нелегалів, переселенців, мексиканців і т.і.
показать весь комментарий
09.08.2025 16:54 Ответить
Да яка там оборона... Які будівництво украплень. Зараз на всіх українських ресурсах вже всі радіють що Тампон не сьогодні-завтра принесе мир. Це пздц а не народ. ***** не потрібно було йти на Україну війною. Дав би по 100 грн кожному і по пляшці горілки і здали б Україну без пилі у шуму
показать весь комментарий
09.08.2025 16:39 Ответить
Зачекайте, ще все попереду!
показать весь комментарий
09.08.2025 16:51 Ответить
Україна буде мати сильні позиції на перемовинах, тільки якщо зможе на кілька місяців зупинити російський наступ. І сили для такої ефективної оборони і знищення штурмових загонів ворога у нас цілком достатні.
Це не тільки моя думка та висновок, а думка десятків командирів, з ким я спілкуюсь, - Бутусов.

Значить, висновок такий, що сили для стримування рашистів є, але вищє керівництво арміі на чолі з Сирським не може або не хоче зупиняти рашистів на фронті, бо не вміє добре керувати ЗСУ.
показать весь комментарий
09.08.2025 16:42 Ответить
Україна буде мати сильні позиції коли вибере нового президента
показать весь комментарий
09.08.2025 16:55 Ответить
Чим зупини - голою дупою ?
показать весь комментарий
09.08.2025 18:00 Ответить
Сили Оборони України налічують 1,3 млн. військових, - начальник ГУР Міноборони України.
показать весь комментарий
09.08.2025 18:03 Ответить
Юра,це не нам треба розповідати. Це треба розповідати там десь в сраному Держдепі. А там одні довбой@би,яким тільки з кубиками гратися. Я розумію коли кияни два рази вибрали Черновецького мером....Вибрали квартального блазня президентом....Але така могутня, розпіарена,потужна країна з багаторічною системою стримувань та противаг вибирає другий раз президентом ще дебільнішого?!...Ну це пи₴дець.
показать весь комментарий
09.08.2025 16:43 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2025 16:45 Ответить
******-Трамп-ухилянт, на зустрічі, це як у фільмі, трус-бивалий-балбес!!
Це, вам, не як тандем, Єрдоган + Алієв!!!
показать весь комментарий
09.08.2025 16:45 Ответить
4 роки в Україні немає призовної армії! Як тільки при зупиниться бойові дії, пройде процес демобілізації, велика частина підготовлених бійців роз'їдуться і велика частина з них залишиться за кордоном з хорошою роботою і з видом на житло! І от тоді Путін нападе знову...
показать весь комментарий
09.08.2025 16:46 Ответить
Бутусов реально каже те.що на сьогодні...
показать весь комментарий
09.08.2025 16:50 Ответить
Незрозуміло що невлаштовує Українців,чому таке незадоволення та агресія ? Українці самі у 2019 році голосували за того хто обіцяв їм " сойтись гдета по середине" с путіним,ось вам тримайте,що ще ви хочете?
показать весь комментарий
09.08.2025 16:50 Ответить
От нерозумвю..ти кацап, чи просто з головою в контрах??

Українці ото не обирали..
показать весь комментарий
09.08.2025 16:57 Ответить
Не обирали, але обрали.
показать весь комментарий
09.08.2025 19:07 Ответить
це вже всі зрозуміли
показать весь комментарий
09.08.2025 16:54 Ответить
Закінчиться це все черговим пшиком й продовженням війни
показать весь комментарий
09.08.2025 16:55 Ответить
Трамп вже змінив історію - тепер США не має мораального права надавати гарантії будь якій державі. Крім того економічні проблеми які створив Трамп для самих США надовго, а може навіть назавжди!, підірвуть можливості цієї країни. Зараз Трамп каже що він не несе відповідальності за те що робив Байден і всі попередники. Наступники Трампа відмовляться від дій Трампа. То хто ж може бути "гарантом" від США взагалі як зараз так і в майбутньому? ***** здійснивши "обородку" піде на пенсію. Трамп теж швидко втратить владу і їх наступники від них "відхрестяться". Ми порвем Зєлєнского. І що далі? *****стан продовжить війну якщо зараз легітимізує хоть щось загарбане в результаті агресії.
показать весь комментарий
09.08.2025 16:55 Ответить
То й кажу..старперів неможна допускати до влади. Паркінсон, альцгеймер..друзі з Аспергера..якась реал дурка.

Світом керують неспоможні, хворі на весь медичний довідник.
показать весь комментарий
09.08.2025 17:00 Ответить
Зеля ще не старий, але нічим старому не поступається, навпаки..
показать весь комментарий
09.08.2025 17:21 Ответить
Та в ньго брак мізків..
показать весь комментарий
09.08.2025 17:24 Ответить
Світом завжди керували хворі і неспроможні. Але то були монархи які платили по боргам своїх батьків і передавали спадок своїм дітям. Зараз при владі тимчасові вилупки, які мають за період каденції розрахуватися з спонсорами виборчої кампанії, награбувати для себе, дітей та внуків і тихо "підти в ліс". Демократія це влада тимчасових і безвідповідальних - борг США 36 трильйонів баксів. І вони навіть не думають його віддавати боржникам! Це ж так зручно - 365 мільйонів споживають 65% від усього що виробляє людство "в борг", а після них "хоч потоп"... У нас он "молодий" прехіжент але ж він уже в маразмі і був в ньому на момент виборів... Схоже людство знову стрімко прямує до самознищення.
показать весь комментарий
09.08.2025 17:31 Ответить
Трамп это кукла в руках мирового олигархата сатанинского. Он не может по другому поступать.
показать весь комментарий
09.08.2025 18:06 Ответить
А давайте подаруємо трампу наш Петріот з нашим розрахунком на Аляску...
показать весь комментарий
09.08.2025 17:08 Ответить
Чому ніхто не хоче вірити, що путін не зупиниться в будь-якому випадку, при всіх гарантіях Україні, при будь-яких санкціях чи навпаки, обіцянках співпраці? В цієї війни буде тільки один кінець - колективна ліквідації росії. Рано чи пізно
показать весь комментарий
09.08.2025 17:09 Ответить
Хотіти то можна.
Та західні видання пишуть,що він готовий віддати захоплені,окрім Донбасу і Криму.
Буде видно,що Трамп і його адміністрація зможуть,та із зеленої дипломатії толку ноль.
показать весь комментарий
09.08.2025 17:14 Ответить
"Сильна боєздатна армія" з бусифікованих ? В мене складається враження ( чи це тільки в мене ),що поки Бутусов був журналістом, так писав адекватні правдиві дописи ,а тільки -но став контрактником, з нього поперла гівномарафонівська пропаганда і зєліні відосікі. Без західної допомоги ,ніякої "сильної боєздатної армії " немає і не може бути ,от уявимо ,Україна не погоджується на умови Трампа , все ,вважайте що більше американської допомоги не буде ( до речі Трамп сказав прямим текстом ,що ніхто через Україну не починатиме Третю Світову війну ) ,а слідом за нею і допомоги більшості європейських країн ,і довго після цього протримається Україна ?
показать весь комментарий
09.08.2025 17:28 Ответить
черги в тцк вже стоять? з-за кордону також повертаються ті, хто туди втік, щоб уникнути мобілізації ?треба йти глянути, може насправді вже від тцк усі не ховаються, а біжать радісно назустріч
показать весь комментарий
09.08.2025 17:28 Ответить
чого не проведуть референдум? треба якось виявляти вмотивованих - тих, хто реально хоче відстояти усі наші території, своїми руками, а не чужими
показать весь комментарий
09.08.2025 17:31 Ответить
А що там проводити, це ж і так ясно. Чужими руками можна всього хотіти.
показать весь комментарий
09.08.2025 18:17 Ответить
Ніяких угод з диктатором ***** немає і бути не буде, війна буде продовжена до повного знищення кацапів на територіїх УКраїни та звільнення усіх українських територій!
показать весь комментарий
09.08.2025 17:47 Ответить
От повертайся з Польщі ,мобілізуйся і воюй до "повного знищення кацапів на території України та звільнення усіх окупованих територій " ,а то щось розвелось вас багато, "диваних патріотів" охочих загрібати жар чужими руками.
показать весь комментарий
09.08.2025 18:05 Ответить
Якщо тобі щось не подобаєтсья то можеш іти *****!
показать весь комментарий
09.08.2025 18:23 Ответить
Ти дивись ,щоб новий Президент Польщі не послав усіх " біжнеців " і тебе разом зними ***** !
показать весь комментарий
09.08.2025 18:36 Ответить
Якщо тобі щось не подобаєтсья то можеш іти *****!
показать весь комментарий
09.08.2025 18:24 Ответить
Достатньо що ти на ньому)
показать весь комментарий
09.08.2025 18:35 Ответить
За Сирського суцільні поразки. За Залужного перемоги. Але проблема у Зеленському з рейтингом 1%. Тому треба вибори. Або втратимо всю Україну
показать весь комментарий
09.08.2025 17:49 Ответить
Щось подібне в історії вже було - предвісник WWII:

показать весь комментарий
09.08.2025 19:09 Ответить
 
 