Путін не озвучив ніяких нових умов, він вимагає капітуляції України. Трамп пропонує угоду, але сам не хоче ставати її гарантом, - Бутусов

Ніяких нових умов перед перемовинами з Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін не озвучив.

Про це пише у фейсбуку командир взводу 13-ї бригади "Хартія" по боротьбі з операторами БПЛА противника Юрій Бутусов.

"Умови фактично означають капітуляцію України і добровільну відмову від 25% своєї території. Росія це вже неодноразово пропонувала", - наголошує він.

Також Бутусов зазначає, що ніяких нових умов гарантій виконання цієї угоди і гарантій безпеки для України США не озвучили.

"Адже Україна вже укладала угоду з Путіним щодо миру у 2014-15 роках, і ці угоди Путін вже порушив, не зважаючи на те, що Франція та Німеччина були гарантами. Трамп пропонує угоду, але сам не хоче ставати її гарантом. Тобто, мир зараз знову призведе за порушення його Росією та війни за кілька років та тим самим сценарієм", - переконаний він..

Також Бутусов зауважив, що Путін охоче веде перемовини з США та Євросоюзом про мир вже 11 років. Він знає, що західні лідери міняються, разом з ними зникають особисті гарантії, особисті забов'язання. А перемовини Росії з країнами Заходу мають одну мету - розкол єдиної позиції НАТО щодо РФ, щоб не допустити подальшого посилення санкцій та обмежень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відмова Зеленського від пропозиції про "обмін територіями" може розлютити Трампа, - NYT

"Російські війська продовжують інтенсивні атаки по усьому фронту, ворог намагається під прикриттям перемовин про мир повністю захопити український Донбас. Щоб таким чином предметом перемовин став не відхід України з Донбасу, а визнання окупації.

Далі Бутусов робить такі висновки:

1. Перемовини з Трампом Путін буде затягувати, швидкого рішення не буде.

2. Військова операція РФ з метою повного захоплення Донбасу буде посилюватись, Донбас був та залишається ключовим театром бойових дій. Україна має докласти усіх зусиль, щоб нарешті побудувати на Донбасі сучасну лінію оборони Слов'янська та Краматорська, негайно потрібно посилити оборону Покровська та Мирнограда.

3. Україна буде мати сильні позиції на перемовинах, тільки якщо зможе на кілька місяців зупинити російський наступ. І сили для такої ефективної оборони і знищення штурмових загонів ворога у нас цілком достатні.

"Це не тільки моя думка та висновок, а думка десятків командирів, з ким я спілкуюсь. Розгортання боєздатних корпусів потрібне саме тут. Єдиною гарантією безпеки України на перемовинах є боєздатна армія, яка силою зброю зупинить ворога", - резюмує Бутусов.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.