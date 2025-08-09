Путін не озвучив ніяких нових умов, він вимагає капітуляції України. Трамп пропонує угоду, але сам не хоче ставати її гарантом, - Бутусов
Ніяких нових умов перед перемовинами з Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін не озвучив.
Про це пише у фейсбуку командир взводу 13-ї бригади "Хартія" по боротьбі з операторами БПЛА противника Юрій Бутусов.
"Умови фактично означають капітуляцію України і добровільну відмову від 25% своєї території. Росія це вже неодноразово пропонувала", - наголошує він.
Також Бутусов зазначає, що ніяких нових умов гарантій виконання цієї угоди і гарантій безпеки для України США не озвучили.
"Адже Україна вже укладала угоду з Путіним щодо миру у 2014-15 роках, і ці угоди Путін вже порушив, не зважаючи на те, що Франція та Німеччина були гарантами. Трамп пропонує угоду, але сам не хоче ставати її гарантом. Тобто, мир зараз знову призведе за порушення його Росією та війни за кілька років та тим самим сценарієм", - переконаний він..
Також Бутусов зауважив, що Путін охоче веде перемовини з США та Євросоюзом про мир вже 11 років. Він знає, що західні лідери міняються, разом з ними зникають особисті гарантії, особисті забов'язання. А перемовини Росії з країнами Заходу мають одну мету - розкол єдиної позиції НАТО щодо РФ, щоб не допустити подальшого посилення санкцій та обмежень.
"Російські війська продовжують інтенсивні атаки по усьому фронту, ворог намагається під прикриттям перемовин про мир повністю захопити український Донбас. Щоб таким чином предметом перемовин став не відхід України з Донбасу, а визнання окупації.
Далі Бутусов робить такі висновки:
1. Перемовини з Трампом Путін буде затягувати, швидкого рішення не буде.
2. Військова операція РФ з метою повного захоплення Донбасу буде посилюватись, Донбас був та залишається ключовим театром бойових дій. Україна має докласти усіх зусиль, щоб нарешті побудувати на Донбасі сучасну лінію оборони Слов'янська та Краматорська, негайно потрібно посилити оборону Покровська та Мирнограда.
3. Україна буде мати сильні позиції на перемовинах, тільки якщо зможе на кілька місяців зупинити російський наступ. І сили для такої ефективної оборони і знищення штурмових загонів ворога у нас цілком достатні.
"Це не тільки моя думка та висновок, а думка десятків командирів, з ким я спілкуюсь. Розгортання боєздатних корпусів потрібне саме тут. Єдиною гарантією безпеки України на перемовинах є боєздатна армія, яка силою зброю зупинить ворога", - резюмує Бутусов.
Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.
"Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив президенту США Дональду Трампу, що угоду про припинення вогню з Пакистаном було досягнуто виключно шляхом переговорів між військовими обох країн - без американського посередництва".
Щодо вирішення азербайджано-вірменського конфлікту, то тут участь Трампа теж притягнута за вуха.
За останні 4 місяці ворог окупував 1 746 км² території.
Це приблизно як два Києва.
При цьому динаміка збільшується.
Дані з DeepState:
Квітень - 177 км²
Травень - 449 км²
Червень - 556 км²
Липень - 564 км²
- чому ми постійно відступаємо?
- бо солдат не вистачає на фронті
- скільки рашистів, задіяно в Україні?
- 600-700 тисяч
- Скільки налічують Сили Оборони України?
- 1,3 млн. бійців
- Скільки воює на фронті на першій лінії?
- 250 тисяч
- де решта?
- ну логістика - 300 тисяч, на відпочинку (ротації) 250 тисяч.
- де ще півмільйона військових?
- охороняють кордон з Білоруссю, Придністров'ям, західний кордон, в тилу охорона полігонів, складів, інфраструктури, трохи в ТЦК, ітд.
- серед них є військові , які не були на фронті ніколи по ротації?
- є
- Скільки?
- всі ці півмільона
- Чому?
- тиша у відповідь (бо корупція в армії, бо відкупилися від фронту)
Всі цифри з офіційних джерел від офіційних осіб Міноборони, ГУР, Генштабу.
- до 100 тисяч.
Це проблема тупої влади в Україні.
Скільки зелених бібізян від СН воює або загинуло на фронті? НУЛЬ! *****!
А Зєля маладєц:
- рідкоземельні метали - США
- кацапам - Крим, лднр, південь
- собі і своїм пейсатим друзям - млрд.
- українцям - відосікі, хромакей, сцянина, смерть і жебрацтво по світу.
Премію нобеля буратіні!
А нарід, виходить, дійсно мудрий...
Відрефлексуйте ситуацію з 2019, а потім з 2022.
Тому потрібно погоджуватись на зупинку війни, щоб змінити Зеленського на адекватного політика.
Чому Земленський нічього не робить, щоб зупинити транзіт російської нафти?
Це не тільки моя думка та висновок, а думка десятків командирів, з ким я спілкуюсь, - Бутусов.
Значить, висновок такий, що сили для стримування рашистів є, але вищє керівництво арміі на чолі з Сирським не може або не хоче зупиняти рашистів на фронті, бо не вміє добре керувати ЗСУ.
Це, вам, не як тандем, Єрдоган + Алієв!!!
Українці ото не обирали..
Світом керують неспоможні, хворі на весь медичний довідник.
Та західні видання пишуть,що він готовий віддати захоплені,окрім Донбасу і Криму.
Буде видно,що Трамп і його адміністрація зможуть,та із зеленої дипломатії толку ноль.