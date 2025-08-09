УКР
Новини Зустріч Трампа та Путіна
6 146 76

Путін не озвучив ніяких нових умов, він вимагає капітуляції України. Трамп пропонує угоду, але сам не хоче ставати її гарантом, - Бутусов

Бутусов про зустріч Трампа та путіна

Ніяких нових умов перед перемовинами з Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін не озвучив.

Про це пише у фейсбуку командир взводу 13-ї бригади "Хартія" по боротьбі з операторами БПЛА противника Юрій Бутусов.

"Умови фактично означають капітуляцію України і добровільну відмову від 25% своєї території. Росія це вже неодноразово пропонувала", - наголошує він.

Також Бутусов зазначає, що ніяких нових умов гарантій виконання цієї угоди і гарантій безпеки для України США не озвучили.

"Адже Україна вже укладала угоду з Путіним щодо миру у 2014-15 роках, і ці угоди Путін вже порушив, не зважаючи на те, що Франція та Німеччина були гарантами. Трамп пропонує угоду, але сам не хоче ставати її гарантом. Тобто, мир зараз знову призведе за порушення його Росією та війни за кілька років та тим самим сценарієм", - переконаний він..

Також Бутусов зауважив, що Путін охоче веде перемовини з США та Євросоюзом про мир вже 11 років. Він знає, що західні лідери міняються, разом з ними зникають особисті гарантії, особисті забов'язання. А перемовини Росії з країнами Заходу мають одну мету - розкол єдиної позиції НАТО щодо РФ, щоб не допустити подальшого посилення санкцій та обмежень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відмова Зеленського від пропозиції про "обмін територіями" може розлютити Трампа, - NYT

"Російські війська продовжують інтенсивні атаки по усьому фронту, ворог намагається під прикриттям перемовин про мир повністю захопити український Донбас. Щоб таким чином предметом перемовин став не відхід України з Донбасу, а визнання окупації.

Далі Бутусов робить такі висновки:

1. Перемовини з Трампом Путін буде затягувати, швидкого рішення не буде.

2. Військова операція РФ з метою повного захоплення Донбасу буде посилюватись, Донбас був та залишається ключовим театром бойових дій. Україна має докласти усіх зусиль, щоб нарешті побудувати на Донбасі сучасну лінію оборони Слов'янська та Краматорська, негайно потрібно посилити оборону Покровська та Мирнограда.

3. Україна буде мати сильні позиції на перемовинах, тільки якщо зможе на кілька місяців зупинити російський наступ. І сили для такої ефективної оборони і знищення штурмових загонів ворога у нас цілком достатні.

"Це не тільки моя думка та висновок, а думка десятків командирів, з ким я спілкуюсь. Розгортання боєздатних корпусів потрібне саме тут. Єдиною гарантією безпеки України на перемовинах є боєздатна армія, яка силою зброю зупинить ворога", - резюмує Бутусов.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.

Автор: 

Бутусов Юрій (3636) Трамп Дональд (6696)


Топ коментарі
+18
Трамп хоче бути бенефіціаром оборудки без будь яких зобов'язань.
09.08.2025 16:33 Відповісти
09.08.2025 16:33 Відповісти
+12
Яку угоду пропонує Трамп? - поки він на підтанцовках у путлєра
09.08.2025 16:34 Відповісти
09.08.2025 16:34 Відповісти
+11
Треба частіше повторювати у змі- трамп - гитлер - хутин
09.08.2025 16:35 Відповісти
09.08.2025 16:35 Відповісти
Трамп хоче бути бенефіціаром оборудки без будь яких зобов'язань.
09.08.2025 16:33 Відповісти
09.08.2025 16:33 Відповісти
І голубом миру, рятівником світу..
09.08.2025 16:50 Відповісти
09.08.2025 16:50 Відповісти
Світ він вже врятував, однією своєю появою (як Месія).
09.08.2025 16:58 Відповісти
09.08.2025 16:58 Відповісти
🐿👏
09.08.2025 17:20 Відповісти
09.08.2025 17:20 Відповісти
Цей "миротворець" вже примазався до мирного врегулювання двох конфліктів, хоча є нюанси...
"Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив президенту США Дональду Трампу, що угоду про припинення вогню з Пакистаном було досягнуто виключно шляхом переговорів між військовими обох країн - без американського посередництва".
Щодо вирішення азербайджано-вірменського конфлікту, то тут участь Трампа теж притягнута за вуха.
09.08.2025 16:59 Відповісти
09.08.2025 16:59 Відповісти
Написано ж у статті "забов'язань". Навіщо Ви перекручуєте?))))
09.08.2025 17:07 Відповісти
09.08.2025 17:07 Відповісти
Пуйло блефує, бо ситуація в нього хренова в усьому і стрімко погіршується. Для України важливо витримати доти, коли весь світ побачить блеф Пуйла і те, що король лаптєстану голий.
09.08.2025 17:35 Відповісти
09.08.2025 17:35 Відповісти
Пан робить помилку, яка є властивою для так званого "цивілізованого світу". А саме - вимірює спроможності пуйла за критеріями, які прийняті в цьому (цивілізованому) світі. Головним з цих критеріїв для військових дій є "прийнятні втрати" (як і торгівельних оборудок, до речі). Для диктатур такого поняття просто не існує.
09.08.2025 18:41 Відповісти
09.08.2025 18:41 Відповісти
Так , імʼя гитлера разом з Трампом псує їмидж
09.08.2025 16:33 Відповісти
09.08.2025 16:33 Відповісти
Треба частіше повторювати у змі- трамп - гитлер - хутин
09.08.2025 16:35 Відповісти
09.08.2025 16:35 Відповісти
Погано що в нас немає на Заході своєї преси. Давно потрібно вголос порівнювати Трампа з Гітлером і ****** і приводити їхні цитати які всі один в один збігаються. Нажаль, Трамп, ***** і Китай заволоділи всіма інформаційними ресурсами Заходу і диктують всьому світу свою думку. Даже Ізраїль не може пробитися в ефір зі своєю точкою зору що робиться насправді в Газі. А правда така що терористи Гази бісяться з жиру, висипають мішки з продуктами в море і на землю, а в цей час через свої пропагандистські брехливі канали типу Аль Джазіра, розказують що Ізраїль устроїв в Газі настоящий голодомор
09.08.2025 16:56 Відповісти
09.08.2025 16:56 Відповісти
Як діє пропаганда. Сидимо ввечері на площі Султанахмет коло Ай Софії , підходить родина турків і просить поговорити з їх молодшим (10 років) на английський мові. Потренуватися . Розмовляємо , йому все цікаво . І потім він починає говорити про ай яй Яй Ізраїль бяка. Мов як ви відноситесь . Показуємо відео з зруйнованого будинку у Києві. УСІ ЗАМОЛКАЮТЬ . Далі їх пропаганда не має сенсу для них.
09.08.2025 17:08 Відповісти
09.08.2025 17:08 Відповісти
лідор якбутто коксом поперхнувся.
09.08.2025 16:36 Відповісти
09.08.2025 16:36 Відповісти
Ога. Для тих, хто живе в ілюзії, що наступ ворога завершено і у нас все добре:
За останні 4 місяці ворог окупував 1 746 км² території.
Це приблизно як два Києва.
При цьому динаміка збільшується.
Дані з DeepState:
Квітень - 177 км²
Травень - 449 км²
Червень - 556 км²
Липень - 564 км²
09.08.2025 16:44 Відповісти
09.08.2025 16:44 Відповісти
Такий буде результат якщо говорити з ворогом постійно про перемовини.
09.08.2025 16:50 Відповісти
09.08.2025 16:50 Відповісти
В любому випадку на ставках у Зеленського виникає питання до Сирського
- чому ми постійно відступаємо?
- бо солдат не вистачає на фронті
- скільки рашистів, задіяно в Україні?
- 600-700 тисяч
- Скільки налічують Сили Оборони України?
- 1,3 млн. бійців
- Скільки воює на фронті на першій лінії?
- 250 тисяч
- де решта?
- ну логістика - 300 тисяч, на відпочинку (ротації) 250 тисяч.
- де ще півмільйона військових?
- охороняють кордон з Білоруссю, Придністров'ям, західний кордон, в тилу охорона полігонів, складів, інфраструктури, трохи в ТЦК, ітд.
- серед них є військові , які не були на фронті ніколи по ротації?
- є
- Скільки?
- всі ці півмільона
- Чому?
- тиша у відповідь (бо корупція в армії, бо відкупилися від фронту)

Всі цифри з офіційних джерел від офіційних осіб Міноборони, ГУР, Генштабу.
09.08.2025 16:59 Відповісти
09.08.2025 16:59 Відповісти
- Скільки воює на фронті на першій лінії?
- до 100 тисяч.
Це проблема тупої влади в Україні.
Скільки зелених бібізян від СН воює або загинуло на фронті? НУЛЬ! *****!
09.08.2025 17:04 Відповісти
09.08.2025 17:04 Відповісти
всех жидов забрать от кормушки- и на фронт, это будет десятки бригад
09.08.2025 17:27 Відповісти
09.08.2025 17:27 Відповісти
Яку угоду пропонує Трамп? - поки він на підтанцовках у путлєра
09.08.2025 16:34 Відповісти
09.08.2025 16:34 Відповісти
Трамп пропонує те за що в 2019 році проголосували 73%-перестать стрелять і сойтісь по срєдінє.
09.08.2025 16:41 Відповісти
09.08.2025 16:41 Відповісти
Він мабуть не був пацаном - мене вчили шо коли якийсь кіпіш - ти повинен захистити слабшого а не добивати його хором
09.08.2025 16:45 Відповісти
09.08.2025 16:45 Відповісти
Знову Трамп винен!
А Зєля маладєц:
- рідкоземельні метали - США
- кацапам - Крим, лднр, південь
- собі і своїм пейсатим друзям - млрд.
- українцям - відосікі, хромакей, сцянина, смерть і жебрацтво по світу.
Премію нобеля буратіні!
А нарід, виходить, дійсно мудрий...
09.08.2025 16:52 Відповісти
09.08.2025 16:52 Відповісти
Я не сказав шо Зеля не винен - коли так Склалося то шо - Україну під ніж? - і Європі це нагуя?
09.08.2025 16:55 Відповісти
09.08.2025 16:55 Відповісти
із Зеленським і Ко жодні хороші варіанти Україні взагалі не світять.
Відрефлексуйте ситуацію з 2019, а потім з 2022.
Тому потрібно погоджуватись на зупинку війни, щоб змінити Зеленського на адекватного політика.
09.08.2025 16:57 Відповісти
09.08.2025 16:57 Відповісти
Все зайшло дуже далеко - путлєр ніяк не може напитися кров"ю українців - хер він спустить все на тормозах - шей Трамп фактично з ним - буде руки викручувати
09.08.2025 17:04 Відповісти
09.08.2025 17:04 Відповісти
Режим зеленського сам спонсорує ***** - гривні не пахнуть за транзіт нафти лукойла який під санкціями в Угорщину... на 7 млрд дол на рік (20 млн. дол на день. - 200 шахедів) отриммує путін на війну від України проти України.
Чому Земленський нічього не робить, щоб зупинити транзіт російської нафти?
09.08.2025 17:12 Відповісти
09.08.2025 17:12 Відповісти
Тому шо поц - але ж ті транзити - нафту газ - ніхто не зупиняв
09.08.2025 17:15 Відповісти
09.08.2025 17:15 Відповісти
Щоб закінчилася війна - треба зовсім небагато знищити фізично Пуйла смердячого болотного. Стерти з лиця Землі. А це можливе тільки, якщо поміняти Вову ********** на когось адекватного, який в свою чергу поміняє ВасюДвамагазина на когось розумнішого і поряднішого.
09.08.2025 17:44 Відповісти
09.08.2025 17:44 Відповісти
Тю, у 80х і дівчата слабших захищали)))
09.08.2025 16:52 Відповісти
09.08.2025 16:52 Відповісти
Дебіл і *****, два лайна на Землі
09.08.2025 16:35 Відповісти
09.08.2025 16:35 Відповісти
Трамп теж не далеко пішов !
09.08.2025 16:52 Відповісти
09.08.2025 16:52 Відповісти
Раніше було - два дебіла, то є сила тепер три..
09.08.2025 17:23 Відповісти
09.08.2025 17:23 Відповісти
Зєля не дебіл. Він ************
09.08.2025 17:58 Відповісти
09.08.2025 17:58 Відповісти
Трампаксу треба піар і нобелька, та ще засоси с "харошім парнєм". І по нобельці час підпирає, і пуйло підганяє, бо в параші фінансова криза таки наближається, як би вони не хорохорилися.
09.08.2025 16:38 Відповісти
09.08.2025 16:38 Відповісти
тампакс ще може отримати від своїх нелегалів, переселенців, мексиканців і т.і.
09.08.2025 16:54 Відповісти
09.08.2025 16:54 Відповісти
Да яка там оборона... Які будівництво украплень. Зараз на всіх українських ресурсах вже всі радіють що Тампон не сьогодні-завтра принесе мир. Це пздц а не народ. ***** не потрібно було йти на Україну війною. Дав би по 100 грн кожному і по пляшці горілки і здали б Україну без пилі у шуму
09.08.2025 16:39 Відповісти
09.08.2025 16:39 Відповісти
Зачекайте, ще все попереду!
09.08.2025 16:51 Відповісти
09.08.2025 16:51 Відповісти
Україна буде мати сильні позиції на перемовинах, тільки якщо зможе на кілька місяців зупинити російський наступ. І сили для такої ефективної оборони і знищення штурмових загонів ворога у нас цілком достатні.
Це не тільки моя думка та висновок, а думка десятків командирів, з ким я спілкуюсь, - Бутусов.

Значить, висновок такий, що сили для стримування рашистів є, але вищє керівництво арміі на чолі з Сирським не може або не хоче зупиняти рашистів на фронті, бо не вміє добре керувати ЗСУ.
09.08.2025 16:42 Відповісти
09.08.2025 16:42 Відповісти
Україна буде мати сильні позиції коли вибере нового президента
09.08.2025 16:55 Відповісти
09.08.2025 16:55 Відповісти
Чим зупини - голою дупою ?
09.08.2025 18:00 Відповісти
09.08.2025 18:00 Відповісти
Сили Оборони України налічують 1,3 млн. військових, - начальник ГУР Міноборони України.
09.08.2025 18:03 Відповісти
09.08.2025 18:03 Відповісти
Юра,це не нам треба розповідати. Це треба розповідати там десь в сраному Держдепі. А там одні довбой@би,яким тільки з кубиками гратися. Я розумію коли кияни два рази вибрали Черновецького мером....Вибрали квартального блазня президентом....Але така могутня, розпіарена,потужна країна з багаторічною системою стримувань та противаг вибирає другий раз президентом ще дебільнішого?!...Ну це пи₴дець.
09.08.2025 16:43 Відповісти
09.08.2025 16:43 Відповісти
09.08.2025 16:45 Відповісти
09.08.2025 16:45 Відповісти
******-Трамп-ухилянт, на зустрічі, це як у фільмі, трус-бивалий-балбес!!
Це, вам, не як тандем, Єрдоган + Алієв!!!
09.08.2025 16:45 Відповісти
09.08.2025 16:45 Відповісти
4 роки в Україні немає призовної армії! Як тільки при зупиниться бойові дії, пройде процес демобілізації, велика частина підготовлених бійців роз'їдуться і велика частина з них залишиться за кордоном з хорошою роботою і з видом на житло! І от тоді Путін нападе знову...
09.08.2025 16:46 Відповісти
09.08.2025 16:46 Відповісти
Бутусов реально каже те.що на сьогодні...
09.08.2025 16:50 Відповісти
09.08.2025 16:50 Відповісти
Незрозуміло що невлаштовує Українців,чому таке незадоволення та агресія ? Українці самі у 2019 році голосували за того хто обіцяв їм " сойтись гдета по середине" с путіним,ось вам тримайте,що ще ви хочете?
09.08.2025 16:50 Відповісти
09.08.2025 16:50 Відповісти
От нерозумвю..ти кацап, чи просто з головою в контрах??

Українці ото не обирали..
09.08.2025 16:57 Відповісти
09.08.2025 16:57 Відповісти
це вже всі зрозуміли
09.08.2025 16:54 Відповісти
09.08.2025 16:54 Відповісти
Закінчиться це все черговим пшиком й продовженням війни
09.08.2025 16:55 Відповісти
09.08.2025 16:55 Відповісти
Трамп вже змінив історію - тепер США не має мораального права надавати гарантії будь якій державі. Крім того економічні проблеми які створив Трамп для самих США надовго, а може навіть назавжди!, підірвуть можливості цієї країни. Зараз Трамп каже що він не несе відповідальності за те що робив Байден і всі попередники. Наступники Трампа відмовляться від дій Трампа. То хто ж може бути "гарантом" від США взагалі як зараз так і в майбутньому? ***** здійснивши "обородку" піде на пенсію. Трамп теж швидко втратить владу і їх наступники від них "відхрестяться". Ми порвем Зєлєнского. І що далі? *****стан продовжить війну якщо зараз легітимізує хоть щось загарбане в результаті агресії.
09.08.2025 16:55 Відповісти
09.08.2025 16:55 Відповісти
То й кажу..старперів неможна допускати до влади. Паркінсон, альцгеймер..друзі з Аспергера..якась реал дурка.

Світом керують неспоможні, хворі на весь медичний довідник.
09.08.2025 17:00 Відповісти
09.08.2025 17:00 Відповісти
Зеля ще не старий, але нічим старому не поступається, навпаки..
09.08.2025 17:21 Відповісти
09.08.2025 17:21 Відповісти
Та в ньго брак мізків..
09.08.2025 17:24 Відповісти
09.08.2025 17:24 Відповісти
Світом завжди керували хворі і неспроможні. Але то були монархи які платили по боргам своїх батьків і передавали спадок своїм дітям. Зараз при владі тимчасові вилупки, які мають за період каденції розрахуватися з спонсорами виборчої кампанії, награбувати для себе, дітей та внуків і тихо "підти в ліс". Демократія це влада тимчасових і безвідповідальних - борг США 36 трильйонів баксів. І вони навіть не думають його віддавати боржникам! Це ж так зручно - 365 мільйонів споживають 65% від усього що виробляє людство "в борг", а після них "хоч потоп"... У нас он "молодий" прехіжент але ж він уже в маразмі і був в ньому на момент виборів... Схоже людство знову стрімко прямує до самознищення.
09.08.2025 17:31 Відповісти
09.08.2025 17:31 Відповісти
Трамп это кукла в руках мирового олигархата сатанинского. Он не может по другому поступать.
09.08.2025 18:06 Відповісти
09.08.2025 18:06 Відповісти
А давайте подаруємо трампу наш Петріот з нашим розрахунком на Аляску...
09.08.2025 17:08 Відповісти
09.08.2025 17:08 Відповісти
Чому ніхто не хоче вірити, що путін не зупиниться в будь-якому випадку, при всіх гарантіях Україні, при будь-яких санкціях чи навпаки, обіцянках співпраці? В цієї війни буде тільки один кінець - колективна ліквідації росії. Рано чи пізно
09.08.2025 17:09 Відповісти
09.08.2025 17:09 Відповісти
Європі вигідно щоб ця війна не закінчувалася, це ж зрозуміло всім притомним.
09.08.2025 18:19 Відповісти
09.08.2025 18:19 Відповісти
Хотіти то можна.
Та західні видання пишуть,що він готовий віддати захоплені,окрім Донбасу і Криму.
Буде видно,що Трамп і його адміністрація зможуть,та із зеленої дипломатії толку ноль.
09.08.2025 17:14 Відповісти
09.08.2025 17:14 Відповісти
"Сильна боєздатна армія" з бусифікованих ? В мене складається враження ( чи це тільки в мене ),що поки Бутусов був журналістом, так писав адекватні правдиві дописи ,а тільки -но став контрактником, з нього поперла гівномарафонівська пропаганда і зєліні відосікі. Без західної допомоги ,ніякої "сильної боєздатної армії " немає і не може бути ,от уявимо ,Україна не погоджується на умови Трампа , все ,вважайте що більше американської допомоги не буде ( до речі Трамп сказав прямим текстом ,що ніхто через Україну не починатиме Третю Світову війну ) ,а слідом за нею і допомоги більшості європейських країн ,і довго після цього протримається Україна ?
09.08.2025 17:28 Відповісти
09.08.2025 17:28 Відповісти
черги в тцк вже стоять? з-за кордону також повертаються ті, хто туди втік, щоб уникнути мобілізації ?треба йти глянути, може насправді вже від тцк усі не ховаються, а біжать радісно назустріч
09.08.2025 17:28 Відповісти
09.08.2025 17:28 Відповісти
чого не проведуть референдум? треба якось виявляти вмотивованих - тих, хто реально хоче відстояти усі наші території, своїми руками, а не чужими
09.08.2025 17:31 Відповісти
09.08.2025 17:31 Відповісти
А що там проводити, це ж і так ясно. Чужими руками можна всього хотіти.
09.08.2025 18:17 Відповісти
09.08.2025 18:17 Відповісти
Ніяких угод з диктатором ***** немає і бути не буде, війна буде продовжена до повного знищення кацапів на територіїх УКраїни та звільнення усіх українських територій!
09.08.2025 17:47 Відповісти
09.08.2025 17:47 Відповісти
От повертайся з Польщі ,мобілізуйся і воюй до "повного знищення кацапів на території України та звільнення усіх окупованих територій " ,а то щось розвелось вас багато, "диваних патріотів" охочих загрібати жар чужими руками.
09.08.2025 18:05 Відповісти
09.08.2025 18:05 Відповісти
Якщо тобі щось не подобаєтсья то можеш іти *****!
09.08.2025 18:23 Відповісти
09.08.2025 18:23 Відповісти
Ти дивись ,щоб новий Президент Польщі не послав усіх " біжнеців " і тебе разом зними ***** !
09.08.2025 18:36 Відповісти
09.08.2025 18:36 Відповісти
Боїшся щоб до тебе в Польщу не прийшла війна? Українці хай гинуть,щоб тебе це не зачепило? Дохерра вас таких хитрожопих закордонних вояк.
09.08.2025 18:13 Відповісти
09.08.2025 18:13 Відповісти
Якщо тобі щось не подобаєтсья то можеш іти *****!
09.08.2025 18:24 Відповісти
09.08.2025 18:24 Відповісти
Достатньо що ти на ньому)
09.08.2025 18:35 Відповісти
09.08.2025 18:35 Відповісти
За Сирського суцільні поразки. За Залужного перемоги. Але проблема у Зеленському з рейтингом 1%. Тому треба вибори. Або втратимо всю Україну
09.08.2025 17:49 Відповісти
09.08.2025 17:49 Відповісти
 
 