Новейший буксир российского флота "Капитан Ушаков" затонул в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге у причала Балтийского завода во время достройки и дооснащения затонул российский новейший буксир "Капитан Ушаков".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на Следственный комитет РФ.
По информации, вечером 8 августа достраиваемое судно, стоявшее у причала, который арендует Балтийский завод, начало крениться на правый борт. Несмотря на попытки стабилизировать ситуацию, буксир в итоге лег на грунт. По официальным данным, никто не пострадал.
Как пишет "Фонтанка", на месте происшествия всю ночь работали городские спецслужбы, дежурные бригады Балтийского завода и сотрудники Ярославского судостроительного завода.
Следственный комитет начал проверку. Сейчас следователи также устанавливают сумму ущерба.
"Капитан Ушаков" - современный буксир водоизмещением около 3200 тонн, длиной почти 70 метров и шириной 15 метров. Он был спущен на воду в Ярославле в 2022 году, после чего его достройка и дооснащение велись на Балтийском заводе в Петербурге, входящем в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Так що "Ушакова" ЯСЗ здасть десь на початку 30-х. Але це не точно. Можуть недороблений продати китайцям. Їм для Арктики теж потрібні буксири.
Навіть такі буденні події на роssії, можуть трішки покращити настрій у звичайних українців.
Головне, щоб не поспішали підіймати цю лоханку.
Затонуло корито та й йух з ним.
Так символічно- Санкт- Петербург..😁