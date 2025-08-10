Новейший буксир российского флота "Капитан Ушаков" затонул в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге у причала Балтийского завода во время достройки и дооснащения затонул российский новейший буксир "Капитан Ушаков".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на Следственный комитет РФ.

По информации, вечером 8 августа достраиваемое судно, стоявшее у причала, который арендует Балтийский завод, начало крениться на правый борт. Несмотря на попытки стабилизировать ситуацию, буксир в итоге лег на грунт. По официальным данным, никто не пострадал.

Как пишет "Фонтанка", на месте происшествия всю ночь работали городские спецслужбы, дежурные бригады Балтийского завода и сотрудники Ярославского судостроительного завода.

Следственный комитет начал проверку. Сейчас следователи также устанавливают сумму ущерба.

"Капитан Ушаков" - современный буксир водоизмещением около 3200 тонн, длиной почти 70 метров и шириной 15 метров. Он был спущен на воду в Ярославле в 2022 году, после чего его достройка и дооснащение велись на Балтийском заводе в Петербурге, входящем в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

