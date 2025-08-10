РУС
В Петербурге затонул российский буксир
4 568 37

Новейший буксир российского флота "Капитан Ушаков" затонул в Санкт-Петербурге

буксир

В Санкт-Петербурге у причала Балтийского завода во время достройки и дооснащения затонул российский новейший буксир "Капитан Ушаков".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на Следственный комитет РФ.

По информации, вечером 8 августа достраиваемое судно, стоявшее у причала, который арендует Балтийский завод, начало крениться на правый борт. Несмотря на попытки стабилизировать ситуацию, буксир в итоге лег на грунт. По официальным данным, никто не пострадал.

Как пишет "Фонтанка", на месте происшествия всю ночь работали городские спецслужбы, дежурные бригады Балтийского завода и сотрудники Ярославского судостроительного завода.

Следственный комитет начал проверку. Сейчас следователи также устанавливают сумму ущерба.

"Капитан Ушаков" - современный буксир водоизмещением около 3200 тонн, длиной почти 70 метров и шириной 15 метров. Он был спущен на воду в Ярославле в 2022 году, после чего его достройка и дооснащение велись на Балтийском заводе в Петербурге, входящем в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Автор: 

ВМФ РФ (182) Санкт-Петербург (491)


+15
іспитанія кінгстонав прашлі успєшна.
10.08.2025 11:12 Ответить
+11
Капитан, капитан улыбнитесь 🤭
Навіть такі буденні події на роssії, можуть трішки покращити настрій у звичайних українців.
10.08.2025 11:03 Ответить
+10
10.08.2025 10:58 Ответить
10.08.2025 10:58 Ответить
Поплив буксувати крейсер мацква.
10.08.2025 11:33 Ответить
Она отссосвла
10.08.2025 12:23 Ответить
яка вартість буксира?
10.08.2025 10:58 Ответить
дохєра. Це відносно новий проект, і наплаву зараз є три буксира - один входить у состав ТОФ, а два у черноморську флотилію ("Капітан Найден" і "Капітан Сєргєєв"). Буксир дофіга дорогий, бо довжиною 70 метрів і виконаний з льодовим посиленням конструкції Arc4.
10.08.2025 11:31 Ответить
Апаратура піде по пелотке,решта відновлюється,як авто-потопельник..
10.08.2025 11:52 Ответить
ну так, до льоду піднімуть, а до 2030-го відновлять те, що було зроблено. Вони "Капітана Сєргєєва" цього ж проекту, який був спущений на воду ще у 21-у році, до цих пір не можуть передати ВМФ, бо судно знаходиться у перманентних доробляннях, бо нормальні гвинто-рульові колонки та інше обладнання не можна купити через санкції, а те що вистругуть самі, тут же ламається.
Так що "Ушакова" ЯСЗ здасть десь на початку 30-х. Але це не точно. Можуть недороблений продати китайцям. Їм для Арктики теж потрібні буксири.
10.08.2025 12:09 Ответить
Піднімуть його швидко,а доводити до "розуму"будуть пару років-це правда..
10.08.2025 12:21 Ответить
ага, такі ж пару років, як і "Капітана Сєргєєва", якого вже пять років у Владівостоці намагаються довести до "розуму". А він же при цьому не тонув.
10.08.2025 12:25 Ответить
Може грошенят бракує? Мені довелося працювати на плавбазі-потопельнику.Ії так само в порту перевернули і притопили,а через три роки я на ній працював..
10.08.2025 12:40 Ответить
ну звісно ж бракує. Саме через нестачу фінансування кацапи ще без санкцій будували буксир цього ж проекта 23470 "Сєргєй Балк" шість років. Його почали будувати на ЯСЗ у жовтні 2014 року, спустили на воду у грудні 2016 року, але тільки у лютому 2020 він увійшов у склад ЧФ. І це без санкцій і війни. Так що у наступному році ********* надрукує ******** рублів, і кацапи будуть добудовувати того "ушакова" ще років десять. Головне - встигати витрачати виділене фінансування, бо інфляція щотижня буде 0,4 або навіть 0,5.
10.08.2025 12:58 Ответить
10.08.2025 11:03 Ответить
Ахахахах. Он утанул.
10.08.2025 11:05 Ответить
вмєстє с мужєм! а-ха-ха! на моря снова паєдєм!
10.08.2025 11:48 Ответить
Льог на грунт. Будували буксир, а вийшов підводний човен.
10.08.2025 11:06 Ответить
Та й х@й на нього.
10.08.2025 11:07 Ответить
іспитанія кінгстонав прашлі успєшна.
10.08.2025 11:12 Ответить
Испугался двух атомных субмарин которые вызвал по пьяни Димон Медведев,кстати тоже с перепугу исчез с радаров..
10.08.2025 11:13 Ответить
Гарна новина ,
10.08.2025 11:15 Ответить
Новішого не може бути - ше муха не їбалась
10.08.2025 11:25 Ответить
Бальшому караблю - бальшоє плаваніє
10.08.2025 11:27 Ответить
10.08.2025 11:29 Ответить
Мультик Український !
10.08.2025 11:46 Ответить
...по вертикалі
10.08.2025 12:22 Ответить
Дебіли криворукі!!!!
10.08.2025 11:28 Ответить
Сперли забортную арматуру и вот результат, добре.
10.08.2025 11:31 Ответить
Піднімуть. Електроніку під заміну. Електродвигуни знімуть, промиють, просушать. Всі ДВС продують від води, змінять мастило. Дуже страшного нічого не сталося. На превеликий жаль. Пожежа ефективніше руйнує майно.
10.08.2025 11:54 Ответить
Морська вода теж не подарунок, це далеко не дощик.
Головне, щоб не поспішали підіймати цю лоханку.
10.08.2025 12:24 Ответить
Гойда, *****.
10.08.2025 12:02 Ответить
А кажуть лайно не тоне....Але коли прикласти зусиль....Дуже цікаво
10.08.2025 12:07 Ответить
Він був важчий за воду
10.08.2025 12:13 Ответить
"Капітан мудаков"
Затонуло корито та й йух з ним.
10.08.2025 12:20 Ответить
10.08.2025 12:41 Ответить
Рукожопі кацапи-а шо можна сказати більше.
10.08.2025 12:48 Ответить
Це просто диво якесь..мо мав тільки згоріти
10.08.2025 12:59 Ответить
-" исконно рукоже́пые"...😁
Так символічно- Санкт- Петербург..😁
10.08.2025 13:04 Ответить
 
 