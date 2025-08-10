УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8803 відвідувача онлайн
Новини У Петербурзі затонув буксир
3 740 31

Найновіший буксир російського флоту "Капітан Ушаков" затонув у Санкт-Петербурзі

буксир

У Санкт-Петербурзі біля причалу Балтійського заводу під час добудови та дооснащення затонув російський найновіший буксир "Капітан Ушаков".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на Слідчий комітет РФ.

За інформацією, ввечері 8 серпня судно, що добудовується, яке стояло біля причалу, який орендує Балтійський завод, почало кренитися на правий борт. Попри спроби стабілізувати ситуацію, буксир у результаті ліг на ґрунт. За офіційними даними, ніхто не постраждав.

Як пише "Фонтанка", на місці події всю ніч працювали міські спецслужби, чергові бригади Балтійського заводу та співробітники Ярославського суднобудівного заводу. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головний військово-морський парад РФ у Санкт-Петербурзі скасували без пояснень

Слідчий комітет розпочав перевірку. Наразі слідчі також встановлюють суму збитків.

"Капітан Ушаков" - сучасний буксир водотоннажністю близько 3200 тонн, довжиною майже 70 метрів і шириною 15 метрів. Він був спущений на воду в Ярославлі у 2022 році, після чого його добудова та дооснащення велися на Балтійському заводі в Петербурзі, що входить до складу Об'єднаної суднобудівної корпорації (ОСК).

Також дивіться: Знищення катера російського чорноморського флоту з десантом біля західного узбережжя Херсонщини. ВIДЕО

Автор: 

ВМС рф (143) Санкт-Петербург (281)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
іспитанія кінгстонав прашлі успєшна.
показати весь коментар
10.08.2025 11:12 Відповісти
+7
показати весь коментар
10.08.2025 10:58 Відповісти
+7
Капитан, капитан улыбнитесь 🤭
Навіть такі буденні події на роssії, можуть трішки покращити настрій у звичайних українців.
показати весь коментар
10.08.2025 11:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
10.08.2025 10:58 Відповісти
Поплив буксувати крейсер мацква.
показати весь коментар
10.08.2025 11:33 Відповісти
Она отссосвла
показати весь коментар
10.08.2025 12:23 Відповісти
яка вартість буксира?
показати весь коментар
10.08.2025 10:58 Відповісти
дохєра. Це відносно новий проект, і наплаву зараз є три буксира - один входить у состав ТОФ, а два у черноморську флотилію ("Капітан Найден" і "Капітан Сєргєєв"). Буксир дофіга дорогий, бо довжиною 70 метрів і виконаний з льодовим посиленням конструкції Arc4.
показати весь коментар
10.08.2025 11:31 Відповісти
Апаратура піде по пелотке,решта відновлюється,як авто-потопельник..
показати весь коментар
10.08.2025 11:52 Відповісти
ну так, до льоду піднімуть, а до 2030-го відновлять те, що було зроблено. Вони "Капітана Сєргєєва" цього ж проекту, який був спущений на воду ще у 21-у році, до цих пір не можуть передати ВМФ, бо судно знаходиться у перманентних доробляннях, бо нормальні гвинто-рульові колонки та інше обладнання не можна купити через санкції, а те що вистругуть самі, тут же ламається.
Так що "Ушакова" ЯСЗ здасть десь на початку 30-х. Але це не точно. Можуть недороблений продати китайцям. Їм для Арктики теж потрібні буксири.
показати весь коментар
10.08.2025 12:09 Відповісти
Піднімуть його швидко,а доводити до "розуму"будуть пару років-це правда..
показати весь коментар
10.08.2025 12:21 Відповісти
ага, такі ж пару років, як і "Капітана Сєргєєва", якого вже пять років у Владівостоці намагаються довести до "розуму". А він же при цьому не тонув.
показати весь коментар
10.08.2025 12:25 Відповісти
Капитан, капитан улыбнитесь 🤭
Навіть такі буденні події на роssії, можуть трішки покращити настрій у звичайних українців.
показати весь коментар
10.08.2025 11:03 Відповісти
Ахахахах. Он утанул.
показати весь коментар
10.08.2025 11:05 Відповісти
вмєстє с мужєм! а-ха-ха! на моря снова паєдєм!
показати весь коментар
10.08.2025 11:48 Відповісти
Льог на грунт. Будували буксир, а вийшов підводний човен.
показати весь коментар
10.08.2025 11:06 Відповісти
Та й х@й на нього.
показати весь коментар
10.08.2025 11:07 Відповісти
іспитанія кінгстонав прашлі успєшна.
показати весь коментар
10.08.2025 11:12 Відповісти
Испугался двух атомных субмарин которые вызвал по пьяни Димон Медведев,кстати тоже с перепугу исчез с радаров..
показати весь коментар
10.08.2025 11:13 Відповісти
Скажена новина. Другий день мусолять.
Ну затонув і чорт з ним. Буксир не крейсер.
показати весь коментар
10.08.2025 11:13 Відповісти
Гарна новина ,
показати весь коментар
10.08.2025 11:15 Відповісти
Новішого не може бути - ше муха не їбалась
показати весь коментар
10.08.2025 11:25 Відповісти
Бальшому караблю - бальшоє плаваніє
показати весь коментар
10.08.2025 11:27 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2025 11:29 Відповісти
Мультик Український !
показати весь коментар
10.08.2025 11:46 Відповісти
...по вертикалі
показати весь коментар
10.08.2025 12:22 Відповісти
Дебіли криворукі!!!!
показати весь коментар
10.08.2025 11:28 Відповісти
Сперли забортную арматуру и вот результат, добре.
показати весь коментар
10.08.2025 11:31 Відповісти
Піднімуть. Електроніку під заміну. Електродвигуни знімуть, промиють, просушать. Всі ДВС продують від води, змінять мастило. Дуже страшного нічого не сталося. На превеликий жаль. Пожежа ефективніше руйнує майно.
показати весь коментар
10.08.2025 11:54 Відповісти
Морська вода теж не подарунок, це далеко не дощик.
Головне, щоб не поспішали підіймати цю лоханку.
показати весь коментар
10.08.2025 12:24 Відповісти
Гойда, *****.
показати весь коментар
10.08.2025 12:02 Відповісти
А кажуть лайно не тоне....Але коли прикласти зусиль....Дуже цікаво
показати весь коментар
10.08.2025 12:07 Відповісти
Він був важчий за воду
показати весь коментар
10.08.2025 12:13 Відповісти
"Капітан мудаков"
Затонуло корито та й йух з ним.
показати весь коментар
10.08.2025 12:20 Відповісти
 
 