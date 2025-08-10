Найновіший буксир російського флоту "Капітан Ушаков" затонув у Санкт-Петербурзі

У Санкт-Петербурзі біля причалу Балтійського заводу під час добудови та дооснащення затонув російський найновіший буксир "Капітан Ушаков".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на Слідчий комітет РФ.

За інформацією, ввечері 8 серпня судно, що добудовується, яке стояло біля причалу, який орендує Балтійський завод, почало кренитися на правий борт. Попри спроби стабілізувати ситуацію, буксир у результаті ліг на ґрунт. За офіційними даними, ніхто не постраждав.

Як пише "Фонтанка", на місці події всю ніч працювали міські спецслужби, чергові бригади Балтійського заводу та співробітники Ярославського суднобудівного заводу.

Слідчий комітет розпочав перевірку. Наразі слідчі також встановлюють суму збитків.

"Капітан Ушаков" - сучасний буксир водотоннажністю близько 3200 тонн, довжиною майже 70 метрів і шириною 15 метрів. Він був спущений на воду в Ярославлі у 2022 році, після чого його добудова та дооснащення велися на Балтійському заводі в Петербурзі, що входить до складу Об'єднаної суднобудівної корпорації (ОСК).

