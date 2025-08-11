Зеленский: Россия намерена обмануть США, но мы этого не допустим
Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне намерены "обмануть Америку", но Украина этого не допустит.
Об этом он сказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава государства рассказал, что украинская сторона "ни дня не останавливает коммуникацию" с США относительно того, как обеспечить "настоящий мир".
"Мы понимаем намерение россиян попытаться обмануть Америку - мы не допустим этого. Я очень ценю ту решимость, с которой президент Трамп настроен остановить смерти в войне. Каждый день многие люди отдают свои жизни. Но единственной первопричиной этих убийств является желание Путина воевать и манипулировать всеми, с кем он контактирует. Мы в Украине хорошо знаем Россию, и именно поэтому в чрезвычайно сложных условиях украинцы выдержали уже более трех лет полномасштабной войны", - заявил президент.
Кроме этого, Зеленский рассказал, что 10 августа провел разговоры с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Также Зеленский говорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
"Четкая поддержка нашей независимости, нашего суверенитета, территориальной целостности Украины. Надо как можно быстрее завершить войну честным миром. Честный мир нужен. Четкая поддержка того, что все, что касается Украины, должно решаться с участием Украины. Так же, как это должно быть и в отношении каждого другого независимого государства. Всех надо уважать. Спасибо всем, кто именно на такой позиции вместе с Украиной", - заявил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ми - це хто? Безтолковий ішак з агентом дєрмаком?
Яке ж маковиння на дорозі?
Свідомо -
- саботував підготувку країни до війни, хоча заздалегідь знав про неї
- провалив мобілізацію
- заохочує мародерство (корупцію) під час війни
- завдав шкоду армії, звільнивши патріотичних генералів і поставивши на їх місце зрадників
- підірвав боєздатність країни, не перевівши економіку на військові рейки
- діє всупереч територіальної цілісності та незалежності України
чи може так як 4 рази до лав ЗСУ став?
верховний ротом...
Джерело: https://censor.net/ua/v3567568
Європу "захистить", США врятує від обману! Лише на Україну, не має часу чи бажання, у цього "лідера ***********"...
Американський архів національної безпеки розсекретив 11 документів, пов'язаних з візитом 42-го президента США Білла Клінтона в москву та його зустрічами з президентом росії Борисом Єльциним (зокрема, віч-на-віч у резиденції в Ново-Огарьово) у січні 1994 року.
Після тих зустрічей москва, Вашингтон і Київ оголосили про виведення ядерного арсеналу з території України.
Через 30 років Клінтон зізнається, що шкодує про те, що сталося, і почувається «жахливо» через те, що вмовив (а фактично - змусив) Київ відмовитися від ядерної зброї і залишив Україну беззахисною.
За «успіх справи» і за мирну Україну 27 січня 2006 року на військовому аеродромі в Полтаві пили шампанське тодішній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон Гербст зі своєю дружиною, перший заступник командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Онищенко, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ контрадмірал Ігор Тенюх, українські та американські військові. А полтавські пілоти й командири при цьому ховали сльози, що підступно виступали на очах.
І він спокійно може будувать «Україну своєї мрії»…
/5 квітня 2019/
трумпєль порадиться з прутіним, прийме якесь рішення, Бубосіка поставлять перед фактом, мовляв необхідно підписати зі строками виконання по пунктам... а що Народу "пояснювати" з екрану то твої менеджери, які Потужні, нехай начірікають в темниках
Байден навіть по телефону ніколи не розмовляв з путіном,міжнародним злочинцем, а Трамп дуже рискує своєю репутацією, бо Україна не відмовиться від своєї території окупованій росією, не піде на капітуляцію,і ця зустріч ні до чого не приведе, хіба що для путіна вона важлива, бо його,як злочинця,під ордером на арешт від МКС приймає президент США.
А для Америки це ПОЗОР!
Всі претензії до дімилітвіна,який мабуть накурився,створюючи подібні тексти для свого шефа.
Володя буде діяти на випередження і першим на#бе США!?
😂
в мене інших слів нема...