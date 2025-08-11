РУС
4 107 43

Зеленский: Россия намерена обмануть США, но мы этого не допустим

Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне намерены "обмануть Америку", но Украина этого не допустит.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что украинская сторона "ни дня не останавливает коммуникацию" с США относительно того, как обеспечить "настоящий мир".

"Мы понимаем намерение россиян попытаться обмануть Америку - мы не допустим этого. Я очень ценю ту решимость, с которой президент Трамп настроен остановить смерти в войне. Каждый день многие люди отдают свои жизни. Но единственной первопричиной этих убийств является желание Путина воевать и манипулировать всеми, с кем он контактирует. Мы в Украине хорошо знаем Россию, и именно поэтому в чрезвычайно сложных условиях украинцы выдержали уже более трех лет полномасштабной войны", - заявил президент.

Читайте также: Зеленский благодарит европейских лидеров за совместное заявление: Окончание войны должно быть честным

Кроме этого, Зеленский рассказал, что 10 августа провел разговоры с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Также Зеленский говорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Четкая поддержка нашей независимости, нашего суверенитета, территориальной целостности Украины. Надо как можно быстрее завершить войну честным миром. Честный мир нужен. Четкая поддержка того, что все, что касается Украины, должно решаться с участием Украины. Так же, как это должно быть и в отношении каждого другого независимого государства. Всех надо уважать. Спасибо всем, кто именно на такой позиции вместе с Украиной", - заявил глава государства.

Смотрите также: Никакие дедлайны и ожидания от россиян не работают - они не хотят останавливать убийства, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (21514) россия (96846) США (27679)


+19
Ми - це хто? Безтолковий ішак з агентом дєрмаком?
показать весь комментарий
10.08.2025 23:15
+17
Той що розгледів "мир" в очах х***а, той що розповідав, що "росіяне" не підуть війною.... Тепер розповідає, про обман...
показать весь комментарий
10.08.2025 23:24
+12
Україну майже просрав, а Америку врятує. Ага.
показать весь комментарий
10.08.2025 23:19
Тампону пофиг на Украину, ему не дают любить расю и *****
показать весь комментарий
10.08.2025 23:09
Зеленому теж пофігу..цікаво, коли звалить
показать весь комментарий
10.08.2025 23:11
Не хотіла рижа блєядь сто баксів заробити. Рижому пі.арові на людську мораль наср.ти.
показать весь комментарий
10.08.2025 23:22
Що таке "чесний мир", вова?
показать весь комментарий
10.08.2025 23:14
Якої відповіді ви очікуєте від того, хто постійно бреше?
показать весь комментарий
11.08.2025 08:18
Ми - це хто? Безтолковий ішак з агентом дєрмаком?
показать весь комментарий
10.08.2025 23:15
Зеленський врятує Америку!
показать весь комментарий
10.08.2025 23:16
Україну майже просрав, а Америку врятує. Ага.
показать весь комментарий
10.08.2025 23:19
Зегевара уже много чего не допустил, мощно и согласовывая позиции. No pasaran, как говорил Мао Цзэдун.
показать весь комментарий
10.08.2025 23:18
"Трампона абмануть нє трудна, он сам абманиваться рад"
показать весь комментарий
10.08.2025 23:19
Наркомани на дорозі..є.є.є
показать весь комментарий
10.08.2025 23:20
Наркомани на городі ріжуть маковиння. 😁
Яке ж маковиння на дорозі?
показать весь комментарий
10.08.2025 23:45
Вони ж наркомани, живуть в іншій реальності
показать весь комментарий
11.08.2025 08:20
Обмануть…, якщо хтось хоче бути обманутим, той ним й буде…
показать весь комментарий
10.08.2025 23:20
показать весь комментарий
10.08.2025 23:20
Той що розгледів "мир" в очах х***а, той що розповідав, що "росіяне" не підуть війною.... Тепер розповідає, про обман...
показать весь комментарий
10.08.2025 23:24
Свідомо знищити Україну зсередини міг тільки агент пуйла.
Свідомо -
- саботував підготувку країни до війни, хоча заздалегідь знав про неї
- провалив мобілізацію
- заохочує мародерство (корупцію) під час війни
- завдав шкоду армії, звільнивши патріотичних генералів і поставивши на їх місце зрадників
- підірвав боєздатність країни, не перевівши економіку на військові рейки
- діє всупереч територіальної цілісності та незалежності України
показать весь комментарий
10.08.2025 23:28
так як на Чонрагі не допустив?
чи може так як 4 рази до лав ЗСУ став?
верховний ротом...
показать весь комментарий
10.08.2025 23:31
Одною з першопречин вбивства Українців є ти вова зі своєю ригозеленою шоблою мародерів,брехунів,зрадників,жадібними мразотами.
показать весь комментарий
10.08.2025 23:38
Найвеличніший Переможець в своєму мозоку - Я спасу США! Не дам обдурити!
показать весь комментарий
10.08.2025 23:39
Готуємо деякі зустрічі на континенті, щоб позиції Європи були захищені, - Зеленський.
Джерело: https://censor.net/ua/v3567568

Європу "захистить", США врятує від обману! Лише на Україну, не має часу чи бажання, у цього "лідера ***********"...
показать весь комментарий
10.08.2025 23:50
показать весь комментарий
10.08.2025 23:41
ЗАПІЗНІЛЕ КАЯТТЯ

Американський архів національної безпеки розсекретив 11 документів, пов'язаних з візитом 42-го президента США Білла Клінтона в москву та його зустрічами з президентом росії Борисом Єльциним (зокрема, віч-на-віч у резиденції в Ново-Огарьово) у січні 1994 року.

Після тих зустрічей москва, Вашингтон і Київ оголосили про виведення ядерного арсеналу з території України.

Через 30 років Клінтон зізнається, що шкодує про те, що сталося, і почувається «жахливо» через те, що вмовив (а фактично - змусив) Київ відмовитися від ядерної зброї і залишив Україну беззахисною.
показать весь комментарий
10.08.2025 23:50
У ході роззброєння наша держава передала росії (начебто також у рахунок оплати боргів за різні надані послуги та газ) 386 ракет Х-22 з ядерними боєголовками до них. Ще 423 ракети цього типу були знищені на полігоні в Житомирській області.

За «успіх справи» і за мирну Україну 27 січня 2006 року на військовому аеродромі в Полтаві пили шампанське тодішній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон Гербст зі своєю дружиною, перший заступник командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Онищенко, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ контрадмірал Ігор Тенюх, українські та американські військові. А полтавські пілоти й командири при цьому ховали сльози, що підступно виступали на очах.
показать весь комментарий
10.08.2025 23:51
показать весь комментарий
10.08.2025 23:52
Всі проблеми в Україні Зеленському можна вирішить «одним махом» - замість порушення купи кримінальних справ, стосовно Порошенка, які неможливо довести до кінця, варто прийнять один закон: «Про недопущення Порошенка до політичної діяльності…»

І він спокійно може будувать «Україну своєї мрії»…

І він спокійно може будувать «Україну своєї мрії»…

показать весь комментарий
11.08.2025 04:28
Знищення літаків відбувалося на підставі контракту, підписаного у липні 2002 року, і було спрямоване на ліквідацію стратегічних засобів доставки ядерної зброї.
показать весь комментарий
11.08.2025 09:47
курва ЗЕлена, нащо цей твій беззмістовний пустопорожній інфо-спам ? Що ти недопустиш? На що ти, курва злодійкувата, продажна, можеш повпливати? Ти все просрав та все злив в золотий унітаз Міндіча, в тому числі злив всі досягнення української дипломатії 2014-2019 і робило все це ти свідомо. Бо завдяки тобі Україна перестала бути суб"єктом міжнародної політики і зараз все за нас вирішує хтось без нас. За це ти маєш сидіти довічно. Ти краще розкажи що там з твоїм кумом-мародером Чернишовим? Що там з твоїм друганом, співвласником вашого 95 кварталу, Міндічєм? Що там з мародером на дронах, Гайдаєм? Всі ці твої куми-другани вже сидять? НІ! Бо ти, курва брехлива, лукавий гандон, всю цю твою мішпуху покриваєш, бо вся ця твоя ****** тобі дорожче, ніж вся Україна.
показать весь комментарий
10.08.2025 23:52
"«Не переймайтеся. Кумівства у нас не буде», - наголосив Зеленський у відповідь на запитання, між ким він в разі перемоги на виборах розподілить державні посади, що знаходяться у сфері впливу президента."
/5 квітня 2019/
/5 квітня 2019/
показать весь комментарий
11.08.2025 08:27
На зустрічі на Алясці ніхто нікого обманювати не збирається. Це зустріч однодумців та колег. Добровільних чи вимушених це вже інша справа. Можливо, просто зустріч агента з куратором. Тому переконати когось з них, розумію мався на увазі Трамп, неможливо.
показать весь комментарий
11.08.2025 00:04
Я навіть не хдивований, що лідор категорично не хоче закінчувати війну за будь-яких умов, бо тоді зникне можливість безкарно красти і прийдеться багато за що відповідати. Він особисто готовий до війни до останнього українця.
показать весь комментарий
11.08.2025 00:09
А по факту:

 трумпєль порадиться з прутіним, прийме якесь рішення, Бубосіка поставлять перед фактом, мовляв необхідно підписати зі строками виконання по пунктам... а що Народу "пояснювати" з екрану то твої менеджери, які Потужні, нехай начірікають в темниках
показать весь комментарий
11.08.2025 00:24
https://www.youtube.com/@%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%94%D0%B2-%D0%B66%D0%B3 @ВолодимирКошелєв-ж6г https://www.youtube.com/watch?v=oRYDD3p9n_g&lc=UgyHaYEIyMH1S9X9AH54AaABAg 3

Байден навіть по телефону ніколи не розмовляв з путіном,міжнародним злочинцем, а Трамп дуже рискує своєю репутацією, бо Україна не відмовиться від своєї території окупованій росією, не піде на капітуляцію,і ця зустріч ні до чого не приведе, хіба що для путіна вона важлива, бо його,як злочинця,під ордером на арешт від МКС приймає президент США.

А для Америки це ПОЗОР!
показать весь комментарий
11.08.2025 00:56 Ответить
Відмовиться і піде, щойно литвин проспиться і напише новий спіч
показать весь комментарий
11.08.2025 07:15 Ответить
Вова віддасть пуйлу ТОТ на 99 років в аренду.
показать весь комментарий
11.08.2025 02:01 Ответить
та ми вже бачили фофа твій ..дипломатичний.. хист в оральному кабінеті . як ти там на сцені варнякав ..приймав в усіх позах і кількостях.. що маркарова за голову хваталася от головокруженія а потім після твого ..блискучого.. візиту тампон перекрив постачання зброї і розвідданих
показать весь комментарий
11.08.2025 06:23 Ответить
Потужно! Оце справжній Лідор!
показать весь комментарий
11.08.2025 07:45 Ответить
Що з нього взяти,що дали-прочитав.
Всі претензії до дімилітвіна,який мабуть накурився,створюючи подібні тексти для свого шефа.
показать весь комментарий
11.08.2025 07:56 Ответить
Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни мають намір "обманути Америку", але Україна цього не допустить.

Володя буде діяти на випередження і першим на#бе США!?
😂
показать весь комментарий
11.08.2025 08:46 Ответить
Московити відкривають рота тільки, щоб збрехати. Тому, тільки дохлі з них не брешуть!
показать весь комментарий
11.08.2025 08:55 Ответить
Якось так плавно і непомітно штати від санкцій перейшли до розподілу чужих територій...
показать весь комментарий
11.08.2025 09:11 Ответить
соромно.
в мене інших слів нема...
показать весь комментарий
11.08.2025 09:28 Ответить
 
 