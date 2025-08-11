Зеленский: Россия намерена обмануть США, но мы этого не допустим

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне намерены "обмануть Америку", но Украина этого не допустит.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что украинская сторона "ни дня не останавливает коммуникацию" с США относительно того, как обеспечить "настоящий мир".

"Мы понимаем намерение россиян попытаться обмануть Америку - мы не допустим этого. Я очень ценю ту решимость, с которой президент Трамп настроен остановить смерти в войне. Каждый день многие люди отдают свои жизни. Но единственной первопричиной этих убийств является желание Путина воевать и манипулировать всеми, с кем он контактирует. Мы в Украине хорошо знаем Россию, и именно поэтому в чрезвычайно сложных условиях украинцы выдержали уже более трех лет полномасштабной войны", - заявил президент.

Кроме этого, Зеленский рассказал, что 10 августа провел разговоры с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Также Зеленский говорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Четкая поддержка нашей независимости, нашего суверенитета, территориальной целостности Украины. Надо как можно быстрее завершить войну честным миром. Честный мир нужен. Четкая поддержка того, что все, что касается Украины, должно решаться с участием Украины. Так же, как это должно быть и в отношении каждого другого независимого государства. Всех надо уважать. Спасибо всем, кто именно на такой позиции вместе с Украиной", - заявил глава государства.

