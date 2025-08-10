Зеленський: Росія має намір обманути США, але ми цього не допустимо

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни мають намір "обманути Америку", але Україна цього не допустить.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів, що українська сторона "жодного дня не зупиняє комунікацію" із США щодо того, як забезпечити "справжній мир".

"Ми розуміємо намір росіян спробувати обманути Америку – ми не допустимо цього. Я дуже ціную ту рішучість, із якою президент Трамп налаштований зупинити смерті у війні. Щодня багато людей віддають свої життя. Але єдиною першопричиною цих убивств є бажання Путіна воювати та маніпулювати всіма, з ким він контактує. Ми в Україні добре знаємо Росію, і саме тому в надзвичайно складних умовах українці витримали вже понад три роки повномасштабної війни", - заявив президент.

Окрім цього, Зеленський розповів, що 10 серпня провів розмови з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим і президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Також Зеленський говорив з президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Чітка підтримка нашої незалежності, нашого суверенітету, територіальної цілісності України. Треба якнайшвидше завершити війну чесним миром. Чесний мир потрібен. Чітка підтримка того, що все, що стосується України, має вирішуватись за участю України. Так само, як це має бути й щодо кожної іншої незалежної держави. Усіх треба поважати. Дякую всім, хто саме на такій позиції разом з Україною", - заявив глава держави.

