1 744 28

Зеленський: Росія має намір обманути США, але ми цього не допустимо

Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни мають намір "обманути Америку", але Україна цього не допустить.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів, що українська сторона "жодного дня не зупиняє комунікацію" із США щодо того, як забезпечити "справжній мир".

"Ми розуміємо намір росіян спробувати обманути Америку – ми не допустимо цього. Я дуже ціную ту рішучість, із якою президент Трамп налаштований зупинити смерті у війні. Щодня багато людей віддають свої життя. Але єдиною першопричиною цих убивств є бажання Путіна воювати та маніпулювати всіма, з ким він контактує. Ми в Україні добре знаємо Росію, і саме тому в надзвичайно складних умовах українці витримали вже понад три роки повномасштабної війни", - заявив президент.

Читайте також: Зеленський дякує європейським лідерам за спільну заяву: Закінчення війни має бути чесним

Окрім цього, Зеленський розповів, що 10 серпня провів розмови з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим і президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Також Зеленський говорив з президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Чітка підтримка нашої незалежності, нашого суверенітету, територіальної цілісності України. Треба якнайшвидше завершити війну чесним миром. Чесний мир потрібен. Чітка підтримка того, що все, що стосується України, має вирішуватись за участю України. Так само, як це має бути й щодо кожної іншої незалежної держави. Усіх треба поважати. Дякую всім, хто саме на такій позиції разом з Україною", - заявив глава держави.

Дивіться також: Жодні дедлайни та очікування від росіян не працюють – вони не хочуть зупиняти вбивства, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир росія США


Топ коментарі
+6
Той що розгледів "мир" в очах х***а, той що розповідав, що "росіяне" не підуть війною.... Тепер розповідає, про обман...
показати весь коментар
10.08.2025 23:24 Відповісти
+4
Україну майже просрав, а Америку врятує. Ага.
показати весь коментар
10.08.2025 23:19 Відповісти
+3
Тампону пофиг на Украину, ему не дают любить расю и *****
показати весь коментар
10.08.2025 23:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тампону пофиг на Украину, ему не дают любить расю и *****
показати весь коментар
10.08.2025 23:09 Відповісти
Зеленому теж пофігу..цікаво, коли звалить
показати весь коментар
10.08.2025 23:11 Відповісти
Не хотіла рижа блєядь сто баксів заробити. Рижому пі.арові на людську мораль наср.ти.
показати весь коментар
10.08.2025 23:22 Відповісти
Що таке "чесний мир", вова?
показати весь коментар
10.08.2025 23:14 Відповісти
Ми - це хто? Безтолковий ішак з агентом дєрмаком?
показати весь коментар
10.08.2025 23:15 Відповісти
Зеленський врятує Америку!
показати весь коментар
10.08.2025 23:16 Відповісти
Україну майже просрав, а Америку врятує. Ага.
показати весь коментар
10.08.2025 23:19 Відповісти
Зегевара уже много чего не допустил, мощно и согласовывая позиции. No pasaran, как говорил Мао Цзэдун.
показати весь коментар
10.08.2025 23:18 Відповісти
"Трампона абмануть нє трудна, он сам абманиваться рад"
показати весь коментар
10.08.2025 23:19 Відповісти
Наркомани на дорозі..є.є.є
показати весь коментар
10.08.2025 23:20 Відповісти
Наркомани на городі ріжуть маковиння. 😁
Яке ж маковиння на дорозі?
показати весь коментар
10.08.2025 23:45 Відповісти
Обмануть…, якщо хтось хоче бути обманутим, той ним й буде…
показати весь коментар
10.08.2025 23:20 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2025 23:20 Відповісти
Той що розгледів "мир" в очах х***а, той що розповідав, що "росіяне" не підуть війною.... Тепер розповідає, про обман...
показати весь коментар
10.08.2025 23:24 Відповісти
Свідомо знищити Україну зсередини міг тільки агент пуйла.
Свідомо -
- саботував підготувку країни до війни, хоча заздалегідь знав про неї
- провалив мобілізацію
- заохочує мародерство (корупцію) під час війни
- завдав шкоду армії, звільнивши патріотичних генералів і поставивши на їх місце зрадників
- підірвав боєздатність країни, не перевівши економіку на військові рейки
- діє всупереч територіальної цілісності та незалежності України
показати весь коментар
10.08.2025 23:28 Відповісти
так як на Чонрагі не допустив?
чи може так як 4 рази до лав ЗСУ став?
верховний ротом...
показати весь коментар
10.08.2025 23:31 Відповісти
Одною з першопречин вбивства Українців є ти вова зі своєю ригозеленою шоблою мородерів,брехунів,зрадників,жадібними мразотами.
показати весь коментар
10.08.2025 23:38 Відповісти
Найвеличніший Переможець в своєму мозоку - Я спасу США! Не дам обдурити!
показати весь коментар
10.08.2025 23:39 Відповісти
Готуємо деякі зустрічі на континенті, щоб позиції Європи були захищені, - Зеленський.
Європу "захистить", США врятує від обману! Лише на Україну, не має часу чи бажання, у цього "лідера ***********"...
показати весь коментар
10.08.2025 23:50 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2025 23:41 Відповісти
ЗАПІЗНІЛЕ КАЯТТЯ

Американський архів національної безпеки розсекретив 11 документів, пов'язаних з візитом 42-го президента США Білла Клінтона в москву та його зустрічами з президентом росії Борисом Єльциним (зокрема, віч-на-віч у резиденції в Ново-Огарьово) у січні 1994 року.

Після тих зустрічей москва, Вашингтон і Київ оголосили про виведення ядерного арсеналу з території України.

Через 30 років Клінтон зізнається, що шкодує про те, що сталося, і почувається «жахливо» через те, що вмовив (а фактично - змусив) Київ відмовитися від ядерної зброї і залишив Україну беззахисною.
показати весь коментар
10.08.2025 23:50 Відповісти
У ході роззброєння наша держава передала росії (начебто також у рахунок оплати боргів за різні надані послуги та газ) 386 ракет Х-22 з ядерними боєголовками до них. Ще 423 ракети цього типу були знищені на полігоні в Житомирській області.

За «успіх справи» і за мирну Україну 27 січня 2006 року на військовому аеродромі в Полтаві пили шампанське тодішній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон Гербст зі своєю дружиною, перший заступник командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Онищенко, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ контрадмірал Ігор Тенюх, українські та американські військові. А полтавські пілоти й командири при цьому ховали сльози, що підступно виступали на очах.
показати весь коментар
10.08.2025 23:51 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2025 23:52 Відповісти
курва ЗЕлена, нащо цей твій беззмістовний пустопорожній інфо-спам ? Що ти недопустиш? На що ти, курва злодійкувата, продажна, можеш повпливати? Ти все просрав та все злив в золотий унітаз Міндіча, в тому числі злив всі досягнення української дипломатії 2014-2019 і робило все це ти свідомо. Бо завдяки тобі Україна перестала бути суб"єктом міжнародної політики і зараз все за нас вирішує хтось без нас. За це ти маєш сидіти довічно. Ти краще розкажи що там з твоїм кумом-мародером Чернишовим? Що там з твоїм друганом, співвласником вашого 95 кварталу, Міндічєм? Що там з мародером на дронах, Гайдаєм? Всі ці твої куми-другани вже сидять? НІ! Бо ти, курва брехлива, лукавий гандон, всю цю твою мішпуху покриваєш, бо вся ця твоя ****** тобі дорожче, ніж вся Україна.
показати весь коментар
10.08.2025 23:52 Відповісти
На зустрічі на Алясці ніхто нікого обманювати не збирається. Це зустріч однодумців та колег. Добровільних чи вимушених це вже інша справа. Можливо, просто зустріч агента з куратором. Тому переконати когось з них, розумію мався на увазі Трамп, неможливо.
показати весь коментар
11.08.2025 00:04 Відповісти
Я навіть не хдивований, що лідор категорично не хоче закінчувати війну за будь-яких умов, бо тоді зникне можливість безкарно красти і прийдеться багато за що відповідати. Він особисто готовий до війни до останнього українця.
показати весь коментар
11.08.2025 00:09 Відповісти
А по факту:

 трумпєль порадиться з прутіним, прийме якесь рішення, Бубосіка поставлять перед фактом, мовляв необхідно підписати зі строками виконання по пунктам... а що Народу "пояснювати" з екрану то твої менеджери, які Потужні, нехай начірікають в темниках
показати весь коментар
11.08.2025 00:24 Відповісти
 
 