Зеленський: Росія має намір обманути США, але ми цього не допустимо
Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни мають намір "обманути Америку", але Україна цього не допустить.
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Глава держави розповів, що українська сторона "жодного дня не зупиняє комунікацію" із США щодо того, як забезпечити "справжній мир".
"Ми розуміємо намір росіян спробувати обманути Америку – ми не допустимо цього. Я дуже ціную ту рішучість, із якою президент Трамп налаштований зупинити смерті у війні. Щодня багато людей віддають свої життя. Але єдиною першопричиною цих убивств є бажання Путіна воювати та маніпулювати всіма, з ким він контактує. Ми в Україні добре знаємо Росію, і саме тому в надзвичайно складних умовах українці витримали вже понад три роки повномасштабної війни", - заявив президент.
Окрім цього, Зеленський розповів, що 10 серпня провів розмови з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим і президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Також Зеленський говорив з президентом Франції Емманюелем Макроном.
"Чітка підтримка нашої незалежності, нашого суверенітету, територіальної цілісності України. Треба якнайшвидше завершити війну чесним миром. Чесний мир потрібен. Чітка підтримка того, що все, що стосується України, має вирішуватись за участю України. Так само, як це має бути й щодо кожної іншої незалежної держави. Усіх треба поважати. Дякую всім, хто саме на такій позиції разом з Україною", - заявив глава держави.
Ми - це хто? Безтолковий ішак з агентом дєрмаком?
Яке ж маковиння на дорозі?
Свідомо -
- саботував підготувку країни до війни, хоча заздалегідь знав про неї
- провалив мобілізацію
- заохочує мародерство (корупцію) під час війни
- завдав шкоду армії, звільнивши патріотичних генералів і поставивши на їх місце зрадників
- підірвав боєздатність країни, не перевівши економіку на військові рейки
- діє всупереч територіальної цілісності та незалежності України
чи може так як 4 рази до лав ЗСУ став?
верховний ротом...
Європу "захистить", США врятує від обману! Лише на Україну, не має часу чи бажання, у цього "лідера ***********"...
Американський архів національної безпеки розсекретив 11 документів, пов'язаних з візитом 42-го президента США Білла Клінтона в москву та його зустрічами з президентом росії Борисом Єльциним (зокрема, віч-на-віч у резиденції в Ново-Огарьово) у січні 1994 року.
Після тих зустрічей москва, Вашингтон і Київ оголосили про виведення ядерного арсеналу з території України.
Через 30 років Клінтон зізнається, що шкодує про те, що сталося, і почувається «жахливо» через те, що вмовив (а фактично - змусив) Київ відмовитися від ядерної зброї і залишив Україну беззахисною.
За «успіх справи» і за мирну Україну 27 січня 2006 року на військовому аеродромі в Полтаві пили шампанське тодішній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон Гербст зі своєю дружиною, перший заступник командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Онищенко, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ контрадмірал Ігор Тенюх, українські та американські військові. А полтавські пілоти й командири при цьому ховали сльози, що підступно виступали на очах.
трумпєль порадиться з прутіним, прийме якесь рішення, Бубосіка поставлять перед фактом, мовляв необхідно підписати зі строками виконання по пунктам... а що Народу "пояснювати" з екрану то твої менеджери, які Потужні, нехай начірікають в темниках