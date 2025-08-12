Работника германской оборонной фирмы, сфотографировавшегося с Z-флагом, отстранили от работы
Работника германской оборонной компании Liebherr Aerospace Lindenberg GmbH, которая поставляет авиационные системы для Бундесвера, отстранили за участие во встрече с российским послом в Берлине и фотографировании в России с флагом с буквой Z.
Об этом пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.
В компании из баварского города Линденберг-им-Альгой отметили, что инициировали внутреннее расследование и на время его проведения отстранили упомянутого сотрудника от работы.
Там впервые узнали о контактах работника с близкими к РФ кругами и его участии в движении "рейхсбюргеров" 6 августа 2025 года от журналистов. До этого о его предполагаемой деятельности Liebherr Aerospace Lindenberg ничего не было известно.
Мужчина работает в компании с 2011 года, сначала - в должности стратегического закупщика, а с 2021 года - в отделе анализа расходов. На обеих должностях он не имел доступа к стратегически важным данным или информации в сфере безопасности, отметили в фирме.
Компания сотрудничает с Бундесвером, однако не участвует в секретных проектах, поэтому не подпадает под действие законодательных норм относительно необходимой проверки работников.
При приеме на работу компании проверяет всех потенциальных сотрудников по санкционным спискам, а все трудовые договоры включают соглашение о конфиденциальности.
і, що це за прапор зет?
От які приклади гуманності. А не оце все.....
Якщо не фотографувався з Порошенком або не працюєш в НАБУ/САП, то все ОК. Відразу видно порядна людина! Так і потрібно німцям пояснити.
вони всі носять вишиванки та щирі патріоти!
і обов'язкова фоточка у пікселі з нагородним пістолетом.