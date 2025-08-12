Работника германской оборонной фирмы, сфотографировавшегося с Z-флагом, отстранили от работы

Работника германской оборонной компании Liebherr Aerospace Lindenberg GmbH, которая поставляет авиационные системы для Бундесвера, отстранили за участие во встрече с российским послом в Берлине и фотографировании в России с флагом с буквой Z.

В компании из баварского города Линденберг-им-Альгой отметили, что инициировали внутреннее расследование и на время его проведения отстранили упомянутого сотрудника от работы.

Там впервые узнали о контактах работника с близкими к РФ кругами и его участии в движении "рейхсбюргеров" 6 августа 2025 года от журналистов. До этого о его предполагаемой деятельности Liebherr Aerospace Lindenberg ничего не было известно.

Мужчина работает в компании с 2011 года, сначала - в должности стратегического закупщика, а с 2021 года - в отделе анализа расходов. На обеих должностях он не имел доступа к стратегически важным данным или информации в сфере безопасности, отметили в фирме.

Компания сотрудничает с Бундесвером, однако не участвует в секретных проектах, поэтому не подпадает под действие законодательных норм относительно необходимой проверки работников.

При приеме на работу компании проверяет всех потенциальных сотрудников по санкционным спискам, а все трудовые договоры включают соглашение о конфиденциальности.

