Работника германской оборонной фирмы, сфотографировавшегося с Z-флагом, отстранили от работы

Работник оборонной компании ФРГ фотографировался с флагом Z

Работника германской оборонной компании Liebherr Aerospace Lindenberg GmbH, которая поставляет авиационные системы для Бундесвера, отстранили за участие во встрече с российским послом в Берлине и фотографировании в России с флагом с буквой Z.

Об этом пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

В компании из баварского города Линденберг-им-Альгой отметили, что инициировали внутреннее расследование и на время его проведения отстранили упомянутого сотрудника от работы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Солидер ультраправых ФРГ Хрупалла призвал отменить выплаты: Украинские беженцы "несправедливо" получают гражданскую помощь

Там впервые узнали о контактах работника с близкими к РФ кругами и его участии в движении "рейхсбюргеров" 6 августа 2025 года от журналистов. До этого о его предполагаемой деятельности Liebherr Aerospace Lindenberg ничего не было известно.

Мужчина работает в компании с 2011 года, сначала - в должности стратегического закупщика, а с 2021 года - в отделе анализа расходов. На обеих должностях он не имел доступа к стратегически важным данным или информации в сфере безопасности, отметили в фирме.

Читайте также: Украина и Германия обсудили поставки Patriot и производство боеприпасов, - Минобороны

Компания сотрудничает с Бундесвером, однако не участвует в секретных проектах, поэтому не подпадает под действие законодательных норм относительно необходимой проверки работников.

При приеме на работу компании проверяет всех потенциальных сотрудников по санкционным спискам, а все трудовые договоры включают соглашение о конфиденциальности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": До 15 августа европейские партнеры будут консультироваться в закрытом режиме, - правительство Германии

Германия (7212) рашизм (98)


Жесть. Фсб як грибок
12.08.2025 09:34 Ответить
а, є фоточка?
і, що це за прапор зет?
12.08.2025 09:36 Ответить
Ось воно
12.08.2025 10:05 Ответить
А потім дивуються чому у них на заводах диверсії.
12.08.2025 09:47 Ответить
Ну це занадто. От брали б приклад з України - чиновники, керівники державних оборонних підприємств і т.п., з родичами, котрі служать в ФСБ, ГРУ..... параші, ніхто не чіпає!
От які приклади гуманності. А не оце все.....
Якщо не фотографувався з Порошенком або не працюєш в НАБУ/САП, то все ОК. Відразу видно порядна людина! Так і потрібно німцям пояснити.
12.08.2025 09:48 Ответить
мало того!
вони всі носять вишиванки та щирі патріоти!
і обов'язкова фоточка у пікселі з нагородним пістолетом.
12.08.2025 09:55 Ответить
РАША СВОЇ МЕТАСТАЗИ УСЮДИ ВНЕДРЯЄ
12.08.2025 10:13 Ответить
12.08.2025 10:14 Ответить
 
 