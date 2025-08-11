До 15 августа европейские партнеры будут консультироваться в закрытом режиме, - правительство Германии
До 15 августа, когда запланирована встреча Дональда Трампа и диктатора Путина, европейские союзники будут консультироваться в закрытом режиме.
Об этом заявил заместитель спикера федерального правительства Германии Штеффен Майер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
По его словам, переговоры между европейскими союзниками, "безусловно, будут продолжаться в течение недели", до пятницы, но добавил, что "сейчас не стоит говорить о конкретных форматах".
По словам Майера, несмотря на отпуск канцлер Мерц продолжает находиться в постоянном контакте с коллегами из других государств, что очень важно для консолидированной позиции.
"Если вы хотите влиять как Европа, то надо иметь согласованную и общую позицию", - добавил он.
В Департаменте информации федерального правительства также не комментируют детали вчерашнего телефонного разговора канцлера с президентом США.
"Конфиденциальность была согласована в разговоре на всю тему Украины и текущих событий. Это может быть очень важным моментом для дальнейшего хода этой войны. Поэтому еще важнее, чтобы люди, которые действуют, особенно главы государства и правительства, на самом деле общались на конфиденциальной основе об этом, каждое публичное заявление ... угрожает этому процессу", - отметил Майер.
Он заявил, что переговоры между европейскими партнерами также будут проходить в режиме конфиденциальности, так как происходит процесс, "где каждое предложение, каждое сказанное открыто слово может изменить дела в негативном направлении или поставить все под угрозу".
Также Майер заверил, что позиция Германии остается неизменной - границы не могут быть изменены силой, "а все дальнейшие решения, которые могут возникнуть, прежде всего в руках Украины, поскольку она должна иметь возможность решать свою собственную судьбу".
"Россия пытается силой сместить границы. И именно поэтому мы ... поддерживаем эту борьбу поставками оружия, а также другим давлением, которое оказываем на Россию, явного агрессора в этом конфликте, например, через санкции. И мы снова подчеркнули, что дипломатические переговоры и дипломатический прогресс наиболее вероятны, если мы будем продолжать давить на Россию", - сказал он.
Заместитель спикера также отметил: если цель в том, чтобы действительно достичь устойчивого и справедливого мира, к которому еще неблизко, это возможно только с Украиной. Достичь этой цели через головы украинцев "абсолютно невозможно".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
раша починала війну задля того (по доворняку з зеленню, звичайно), щоб віджати коридор з раші до Криму і ЗАЕС для постачання ененргії Криму.
Все інше - то "прілагатльноє". Для того зелень і оголила захист Києва, Гомельський аеропорт.
думаю, що раша вийде з Сумської і Харківської областей. Це буде її "найбільша" поступка.
Ні на які відшкодування збитків від рахи розраховувати не доводиться.
Наші вийдуть, звичайно, з Курщини.
раха не поверне на півдні того, що захопила. Того вони й дупи рвуть зараз, щоб захопити по максимуму.
ЗАЕС раха не віддасть.
Україна відмовиться від вступу до НАТО (та на хера воно й потрібне, якщо по правді).
раха поверне полонених, але більшість дітей не поверне.
Боюсь, що деяких полонених не поверне теж.
На жаль...............................................................................
Потім варто не прогавити, коли зелень тікатиме з України через якусь дирку на кордоні.
звичайно, зі згоди таможні та поліції.
- Ребе! И оно поможет?
- Во всяком случае, не повредит! (с)