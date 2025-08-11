До 15 августа европейские партнеры будут консультироваться в закрытом режиме, - правительство Германии

До 15 августа, когда запланирована встреча Дональда Трампа и диктатора Путина, европейские союзники будут консультироваться в закрытом режиме.

Об этом заявил заместитель спикера федерального правительства Германии Штеффен Майер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, переговоры между европейскими союзниками, "безусловно, будут продолжаться в течение недели", до пятницы, но добавил, что "сейчас не стоит говорить о конкретных форматах".

По словам Майера, несмотря на отпуск канцлер Мерц продолжает находиться в постоянном контакте с коллегами из других государств, что очень важно для консолидированной позиции.

"Если вы хотите влиять как Европа, то надо иметь согласованную и общую позицию", - добавил он.

В Департаменте информации федерального правительства также не комментируют детали вчерашнего телефонного разговора канцлера с президентом США.

"Конфиденциальность была согласована в разговоре на всю тему Украины и текущих событий. Это может быть очень важным моментом для дальнейшего хода этой войны. Поэтому еще важнее, чтобы люди, которые действуют, особенно главы государства и правительства, на самом деле общались на конфиденциальной основе об этом, каждое публичное заявление ... угрожает этому процессу", - отметил Майер.

Он заявил, что переговоры между европейскими партнерами также будут проходить в режиме конфиденциальности, так как происходит процесс, "где каждое предложение, каждое сказанное открыто слово может изменить дела в негативном направлении или поставить все под угрозу".

Также Майер заверил, что позиция Германии остается неизменной - границы не могут быть изменены силой, "а все дальнейшие решения, которые могут возникнуть, прежде всего в руках Украины, поскольку она должна иметь возможность решать свою собственную судьбу".

"Россия пытается силой сместить границы. И именно поэтому мы ... поддерживаем эту борьбу поставками оружия, а также другим давлением, которое оказываем на Россию, явного агрессора в этом конфликте, например, через санкции. И мы снова подчеркнули, что дипломатические переговоры и дипломатический прогресс наиболее вероятны, если мы будем продолжать давить на Россию", - сказал он.

Заместитель спикера также отметил: если цель в том, чтобы действительно достичь устойчивого и справедливого мира, к которому еще неблизко, это возможно только с Украиной. Достичь этой цели через головы украинцев "абсолютно невозможно".

