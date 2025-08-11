Туск: Переговоры между Путиным и Трампом не должны завершиться победой России

Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что границы независимых государств нельзя менять силой, и Россия не может считать себя победителем по результатам переговоров президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске.

Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Для Польши, наших европейских партнеров и НАТО должно быть очевидным, что государственные границы нельзя менять силой. Война не может принести России пользу только потому, что она является агрессором", - подчеркнул премьер.

Он отметил, что Кремль должен осознать: Запад не согласится на признание Россией захваченных территорий. Туск добавил, что поддержка Украины - это вопрос безопасности Польши, поскольку Россия в ближайшие годы будет оставаться вызовом для региона.

"Мы не можем позволить России выйти из конфликта укрепленной и уверенной, что нарушение границ и захват территорий останутся безнаказанными", - заявил глава правительства Польши.

Он также подчеркнул, что решение об обмене территориями и другие условия мира должны приниматься только при участии Украины. По его словам, Польша по-прежнему не допустит принятия решений в отношении себя без своего суверенного волеизъявления.

Туск отметил, что несмотря на результаты переговоров на Аляске, ЕС, Польша и НАТО должны быть готовы к потенциальной агрессии с востока, в частности в ближайшие несколько лет.

"Переговоры должны завершиться так, чтобы Путин не смог объявить о своей победе", - подытожил он.

Польский премьер подчеркнул, что территориальная целостность Украины - это не только вопрос солидарности, но и безопасности для Польши и всей Европы. Он выразил сомнения относительно перспектив предложения обмена территориями как ключа к длительному миру.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к этой встрече.

