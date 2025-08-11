РУС
Туск: Переговоры между Путиным и Трампом не должны завершиться победой России

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что границы независимых государств нельзя менять силой, и Россия не может считать себя победителем по результатам переговоров президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске.

Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Для Польши, наших европейских партнеров и НАТО должно быть очевидным, что государственные границы нельзя менять силой. Война не может принести России пользу только потому, что она является агрессором", - подчеркнул премьер.

Он отметил, что Кремль должен осознать: Запад не согласится на признание Россией захваченных территорий. Туск добавил, что поддержка Украины - это вопрос безопасности Польши, поскольку Россия в ближайшие годы будет оставаться вызовом для региона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча Трампа и Путина не должна решать будущее Украины, - Еврокомиссия

"Мы не можем позволить России выйти из конфликта укрепленной и уверенной, что нарушение границ и захват территорий останутся безнаказанными", - заявил глава правительства Польши.

Он также подчеркнул, что решение об обмене территориями и другие условия мира должны приниматься только при участии Украины. По его словам, Польша по-прежнему не допустит принятия решений в отношении себя без своего суверенного волеизъявления.

Туск отметил, что несмотря на результаты переговоров на Аляске, ЕС, Польша и НАТО должны быть готовы к потенциальной агрессии с востока, в частности в ближайшие несколько лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча Трампа и Путина не должна решать будущее Украины, - Европарламент

"Переговоры должны завершиться так, чтобы Путин не смог объявить о своей победе", - подытожил он.

Польский премьер подчеркнул, что территориальная целостность Украины - это не только вопрос солидарности, но и безопасности для Польши и всей Европы. Он выразил сомнения относительно перспектив предложения обмена территориями как ключа к длительному миру.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к этой встрече.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна быть привлечена ко всем переговорам по ее территориям и будущему, - глава МИД Испании Альбарес

+3
Так, як це відбулося, у Хельсінкі, свого часу! Трамп, тоді вийшов на люди з прутнем, як після зґвалтування, у неприродній спосіб з особливим цинізмом!!!
11.08.2025 14:52 Ответить
+2
НБ, здається я знаю ім'я цього господаря,вірніше господарки: шизофренія...
11.08.2025 15:09 Ответить
+2
Головне, що трумп зруйнує недоторканність *****. Це сунути руку у циберко з лайном.
11.08.2025 15:17 Ответить
А шо рашці протиставить Трамп? - це проти України він герой
11.08.2025 14:47 Ответить
Тускк пішов проти волі рижого п.дора?
11.08.2025 14:49 Ответить
Так, як це відбулося, у Хельсінкі, свого часу! Трамп, тоді вийшов на люди з прутнем, як після зґвалтування, у неприродній спосіб з особливим цинізмом!!!
11.08.2025 14:52 Ответить
Польща розколота, Туск підтримує Україну, Навроцький і його прибічники - Трампа.
11.08.2025 14:55 Ответить
Вести перемовини на Алясці про "обмін українських територій на українські території"і запрошувати на них військового злочинця це планетарна ганьба. Тільки виживший з розуму маразматик Трумп міг на це зголоситися. Він спільник *****. Це ж два "гаранти" територіальної цілоісності України" які насправді хочуть її розділити і пограбувати зневаживши міжнародне право...

Схоже що Трумп з ****** оголосили планеті війну - ***** це військова загроза, а Трумп економічна. Так враження що ***** і Трумп віддано служать якомусь прихованому господарю...
11.08.2025 15:01 Ответить
НБ, здається я знаю ім'я цього господаря,вірніше господарки: шизофренія...
11.08.2025 15:09 Ответить
Якби я не був атеїстом то в мене б не виникало сумнівів як звуть їх господаря...
11.08.2025 15:25 Ответить
Головне, що трумп зруйнує недоторканність *****. Це сунути руку у циберко з лайном.
11.08.2025 15:17 Ответить
Які такі переговори?? Треба з Волинською трагедією розібратися!! Бо нічого важнішого для Польщі зараз немає,як кості викопувати та експертизи робити...
11.08.2025 16:12 Ответить
 
 