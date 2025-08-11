УКР
Туск: Переговори між Путіним і Трампом не мають завершитися перемогою Росії

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Глава польського уряду Дональд Туск заявив, що кордони незалежних держав не можна змінювати силою, і Росія не може вважати себе переможцем за результатами переговорів президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна на Алясці.

Про це він сказав на пресконференції у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для Польщі, наших європейських партнерів і НАТО має бути очевидним, що державні кордони не можна змінювати силою. Війна не може принести Росії користь лише тому, що вона є агресором", - підкреслив прем’єр.

Він зауважив, що Кремль має усвідомити: Захід не погодиться на визнання Росією захоплених територій. Туск додав, що підтримка України - це питання безпеки Польщі, адже Росія у найближчі роки залишатиметься викликом для регіону.

"Ми не можемо дозволити Росії вийти з конфлікту зміцненою і впевненою, що порушення кордонів і захоплення територій залишаться безкарними", - заявив глава уряду Польщі.

Він також підкреслив, що рішення про обмін територіями та інші умови миру мають ухвалюватися лише за участі України. За його словами, Польща, як і раніше, не допустить прийняття рішень щодо себе без свого суверенного волевиявлення.

Туск зазначив, що попри результати переговорів на Алясці, ЄС, Польща та НАТО мають бути готові до потенційної агресії зі сходу, зокрема в найближчі кілька років.

"Переговори мають завершитися так, щоб Путін не зміг оголосити про свою перемогу", - підсумував він.

Польський прем’єр наголосив, що територіальна цілісність України - це не лише питання солідарності, а й безпеки для Польщі та всієї Європи. Він висловив сумніви щодо перспектив пропозиції обміну територіями як ключа до тривалого миру.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до цієї зустрічі.

А шо рашці протиставить Трамп? - це проти України він герой
Тускк пішов проти волі рижого п.дора?
Так, як це відбулося, у Хельсінкі, свого часу! Трамп, тоді вийшов на люди з прутнем, як після зґвалтування, у неприродній спосіб з особливим цинізмом!!!
это будет чёрная пятница, прогнозируется большое количество суицидов у патриотически настроенной части населения
Польща розколота, Туск підтримує Україну, Навроцький і його прибічники - Трампа.
Вести перемовини на Алясці про "обмін українських територій на українські території"і запрошувати на них військового злочинця це планетарна ганьба. Тільки виживший з розуму маразматик Трумп міг на це зголоситися. Він спільник *****. Це ж два "гаранти" територіальної цілоісності України" які насправді хочуть її розділити і пограбувати зневаживши міжнародне право...

Схоже що Трумп з ****** оголосили планеті війну - ***** це військова загроза, а Трумп економічна. Так враження що ***** і Трумп віддано служать якомусь прихованому господарю...
НБ, здається я знаю ім'я цього господаря,вірніше господарки: шизофренія...
Якби я не був атеїстом то в мене б не виникало сумнівів як звуть їх господаря...
Головне, що трумп зруйнує недоторканність *****. Це сунути руку у циберко з лайном.
