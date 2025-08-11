До 15 серпня європейські партнери консультуватимуться в закритому режимі, - уряд Німеччини

До 15 серпня, коли заплановано зустріч Дональда Трампа та диктатора Путіна, європейські союзники консультуватимуться у закритому режимі.

Про це заявив заступник речника федерального уряду Німеччини Штеффен Маєр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, переговори між європейськими союзниками, "безумовно, триватимуть упродовж тижня", до п’ятниці, але додав, що "зараз не варто говорити про конкретні формати".

За словами Маєра, попри відпустку канцлер Мерц продовжує перебувати у постійному контакті з колегами з інших держав, що є дуже важливим для консолідованої позиції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мирні переговори щодо України не можна проводити без участі Києва, - Туск

"Якщо ви хочете впливати як Європа, то треба мати узгоджену та спільну позицію", - додав він.

У Департаменті інформації федерального уряду також не коментують деталі вчорашньої телефонної розмови канцлера з президентом США.

"Конфіденційність була узгоджена в розмові на всю тему України та поточних подій. Це може бути дуже важливим моментом для подальшого перебігу цієї війни. Тому ще важливішим є, щоб люди, які діють, особливо глави держави та уряду, насправді спілкувалися на конфіденційній основі про це, кожна публічна заява … загрожує цьому процесу", - зауважив Маєр.

Читайте: Україну має бути залучено до всіх переговорів щодо її територій та майбутнього, - глава МЗС Іспанії Альбарес

Він заявив, що переговори між європейськими партнерами також будуть проходити в режимі конфіденційності, адже відбувається процес, "де кожне речення, кожне сказане відкрито слово може змінити справи в негативному напрямку або поставити все під загрозу".

Також Маєр запевнив, що позиція Німеччини залишається незмінною - кордони не можуть бути змінені силою, "а всі подальші рішення, які можуть виникнути, насамперед у руках України, оскільки вона повинна мати можливість вирішувати свою власну долю".

Читайте також: Туск: Переговори між Путіним і Трампом не мають завершитися перемогою Росії

"Росія намагається силою змістити кордони. І саме тому ми … підтримуємо цю боротьбу постачанням зброї, а також іншим тиском, який чинимо на Росію, явного агресора в цьому конфлікті, наприклад, через санкції. І ми знову наголосили, що дипломатичні переговори та дипломатичний прогрес найбільш ймовірні, якщо ми продовжуватимемо тиснути на Росію", - сказав він.

Заступник речника також наголосив: якщо мета в тому, щоб дійсно досягти стійкого і справедливого миру, до якого ще неблизько, це можливо лише з Україною. Досягнути цієї мети через голови українців "абсолютно неможливо".

Читайте: Україна та Німеччина обговорили поставки Patriot та виробництво боєприпасів, - Міноборони