УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11184 відвідувача онлайн
Новини
1 930 8

Працівника німецької оборонної фірми, який сфотографувався із Z-прапором, відсторонили від роботи

Працівник оборонної компанії ФРН фотогравувався із Z прапором

Працівника німецької оборонної компанії Liebherr Aerospace Lindenberg GmbH, яка постачає авіаційні системи для Бундесверу, відсторонили за участь у зустрічі з російським послом у Берліні та фотографуванні у Росії з прапором із літерою Z.

Про це пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

У компанії з баварського міста Лінденберг-ім-Альгой зазначили, що ініціювали внутрішнє розслідування і на час його проведення усунули згаданого співробітника від роботи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співлідер ультраправих ФРН Хрупалла закликав скасувати виплати: Українські біженці "несправедливо" отримують цивільну допомогу

Там вперше дізналися про контакти працівника з близькими до РФ колами та його участь у русі "рейхсбюргерів" 6 серпня 2025 року від журналістів. До цього про його передбачувану діяльність Liebherr Aerospace Lindenberg нічого не було відомо.

Чоловік працює в компанії з 2011 року, спочатку - на посаді стратегічного закупника, а з 2021 року – у відділі аналізу витрат. На обох посадах він не мав доступу до стратегічно важливих даних чи інформації у сфері безпеки, зазначили у фірмі.

Читайте також: Україна та Німеччина обговорили поставки Patriot та виробництво боєприпасів, - Міноборони

Компанія співпрацює з Бундесвером, проте не бере участі в секретних проєктах, тому не підпадає під дію законодавчих норм щодо необхідної перевірки працівників.

Під час взяття на роботу компанії перевіряє всіх потенційних співробітників за списками санкцій, а всі трудові договори включають угоду про конфіденційність.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До 15 серпня європейські партнери консультуватимуться в закритому режимі, - уряд Німеччини

Автор: 

Німеччина (7653) рашизм (58)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жесть. Фсб як грибок
показати весь коментар
12.08.2025 09:34 Відповісти
а, є фоточка?
і, що це за прапор зет?
показати весь коментар
12.08.2025 09:36 Відповісти
Ось воно
показати весь коментар
12.08.2025 10:05 Відповісти
А потім дивуються чому у них на заводах диверсії.
показати весь коментар
12.08.2025 09:47 Відповісти
Ну це занадто. От брали б приклад з України - чиновники, керівники державних оборонних підприємств і т.п., з родичами, котрі служать в ФСБ, ГРУ..... параші, ніхто не чіпає!
От які приклади гуманності. А не оце все.....
Якщо не фотографувався з Порошенком або не працюєш в НАБУ/САП, то все ОК. Відразу видно порядна людина! Так і потрібно німцям пояснити.
показати весь коментар
12.08.2025 09:48 Відповісти
мало того!
вони всі носять вишиванки та щирі патріоти!
і обов'язкова фоточка у пікселі з нагородним пістолетом.
показати весь коментар
12.08.2025 09:55 Відповісти
РАША СВОЇ МЕТАСТАЗИ УСЮДИ ВНЕДРЯЄ
показати весь коментар
12.08.2025 10:13 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2025 10:14 Відповісти
 
 