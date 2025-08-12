Працівника німецької оборонної фірми, який сфотографувався із Z-прапором, відсторонили від роботи

Працівника німецької оборонної компанії Liebherr Aerospace Lindenberg GmbH, яка постачає авіаційні системи для Бундесверу, відсторонили за участь у зустрічі з російським послом у Берліні та фотографуванні у Росії з прапором із літерою Z.

Про це пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

У компанії з баварського міста Лінденберг-ім-Альгой зазначили, що ініціювали внутрішнє розслідування і на час його проведення усунули згаданого співробітника від роботи.

Там вперше дізналися про контакти працівника з близькими до РФ колами та його участь у русі "рейхсбюргерів" 6 серпня 2025 року від журналістів. До цього про його передбачувану діяльність Liebherr Aerospace Lindenberg нічого не було відомо.

Чоловік працює в компанії з 2011 року, спочатку - на посаді стратегічного закупника, а з 2021 року – у відділі аналізу витрат. На обох посадах він не мав доступу до стратегічно важливих даних чи інформації у сфері безпеки, зазначили у фірмі.

Компанія співпрацює з Бундесвером, проте не бере участі в секретних проєктах, тому не підпадає під дію законодавчих норм щодо необхідної перевірки працівників.

Під час взяття на роботу компанії перевіряє всіх потенційних співробітників за списками санкцій, а всі трудові договори включають угоду про конфіденційність.

