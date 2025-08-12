Удар РФ по Запорожью: количество пострадавших возросло до 24
17-летний парень обратился к врачам после вражеского удара по Запорожью 10 августа. Количество пострадавших возросло до 24.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
"Уже третьи сутки в больницы города обращаются жители, пострадавшие во время этого обстрела.
Сегодня помощь медиков понадобилась 17-летнему парню", - говорится в сообщении
Напомним, 10 августа российские войска нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры Запорожья.
На месте уничтоженного автовокзала в Запорожье обустроят мобильный пункт для обслуживания пассажиров. Будет развернута мобильная касса, мобильная администрация и мобильные укрытия.
