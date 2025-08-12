РУС
Удар РФ по Запорожью: количество пострадавших возросло до 24

Разрушенный автовокзал в Запорожье

17-летний парень обратился к врачам после вражеского удара по Запорожью 10 августа. Количество пострадавших возросло до 24.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

"Уже третьи сутки в больницы города обращаются жители, пострадавшие во время этого обстрела.

Сегодня помощь медиков понадобилась 17-летнему парню", - говорится в сообщении

Напомним, 10 августа российские войска нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры Запорожья.

На месте уничтоженного автовокзала в Запорожье обустроят мобильный пункт для обслуживания пассажиров. Будет развернута мобильная касса, мобильная администрация и мобильные укрытия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Запорожью: четыре человека находятся в больницах, один человек - тяжелый, - ОВА

