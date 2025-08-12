УКР
Атака РФ на Запоріжжя
Удар РФ по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 24

Зруйнований автовокзал у Запоріжжі

17-річний хлопець звернувся  до лікарів після ворожого удару по Запоріжжю 10 серпня. Кількість постраждалих зросла до 24.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров

"Вже третю добу до лікарень міста звертаються мешканці, що постраждали під час цього обстрілу.

Сьогодні допомога медиків знадобилася 17- річному хлопцю", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо 10 серпня російські війська завдали удару по обʼєкту транспортної інфраструктури Запоріжжя.

На місці знищеного автовокзалу в Запоріжжі облаштують мобільний пункт для обслуговування пасажирів. Буде розгорнуто мобільну касу, мобільну адміністрацію та мобільні укриття.

