Санкции работают: крупнейший банк Индии прекратил обслуживать счета местной компании "Роснефти"

Крупнейший в стране Государственный банк Индии (SBI) прекратил обработку платежей для нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy, которой фактически управляет российская "Роснефть".

Банк принял это решение, чтобы избежать потенциальных ограничений со стороны США и Европейского Союза, сообщает индийское издание The Economic Times со ссылкой на источники.

"Это решение было принято банком совсем недавно после введения тарифов США для обеспечения соблюдения международных правил... Правительственных указаний не было, но каждый банк должен принять решение относительно того, как решать эти проблемы, и SBI это сделал", - пояснил собеседник издания.

Проблемы у Nayara Energy начались еще в июле, после того как компания попала в санкционный список ЕС.

"Эти европейские санкции, введенные 18 июля, стали последней каплей. Все банки с международными филиалами и операциями должны соблюдать правительственные законы, чтобы не попасть под контроль со стороны регуляторов... Последние европейские санкции вместе с тарифами США, введенными после этого, усложнили обработку транзакций для Nayara", - добавил собеседник издания.

Он предположил, что поскольку крупнейший индийский банк SBI ограничил сотрудничество с Nayara, то маловероятно, что другие кредиторы в стране согласятся с ней работать.

На прошлой неделе Bloomberg сообщило, что Nayara обратилась к индийским чиновникам с просьбой помочь в решении вопроса с обслуживанием расчетов, привлекая индийский банк, который использовал специально разработанную схему для расчетов за иранскую нефть несколько лет назад.

Nayara Energy была создана в 2017 году, когда консорциум во главе с российской госкорпорацией "Роснефть" приобрел компанию Essar Oil и ее НПЗ в Вадинаре мощностью переработки 20 млн тонн в год. Компания обеспечивает около 8% всей нефтепереработки в Индии и управляет одной из крупнейших розничных сетей АЗС в стране, поставляя топливо как на внутренний рынок, так и на экспорт. "Роснефть" напрямую контролирует 49,13% акций Nayara Energy, которая в последние годы покупала преимущественно российскую нефть. После попадания в санкционные списки ЕС гендиректором индийской компании стал россиянин Сергей Денисов.

Читайте также: Третий НПЗ "Роснефти" приостановил прием нефти после ударов украинских дронов, - Bloomberg

Как сообщалось, Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) на внеочередном заседании утром в пятницу, 18 июля, согласовал 18 пакет санкций Европейского Союза против России.

В одобренный странами ЕС пакет санкций против России вошли меры, которые должны нанести дополнительный удар по российской нефтяной промышленности, а также по финансовому сектору.