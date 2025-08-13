РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9775 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Латвии
100 0

Латвия присоединится к инициативе НАТО по поставкам Украине американского оружия: правительство страны выделит не менее 2 млн евро

петріот

Латвия намерена присоединиться к инициативе НАТО по поставке Украине оружия, закупленного у США. Для этого правительство страны планирует выделить не менее 2 миллионов евро.

Об этом журналистам рассказала премьер-министр Латвии Эвика Силиня, передает Delfi, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на закрытой встрече правительства Латвии "рассматривался вопрос вклада в инициативу НАТО по предоставлению крайне необходимой военной поддержки Украине".

"Объемы финансового взноса Латвии на эту инициативу будут уточнены, однако это будет не менее 2 миллионов евро", - сообщила Силиня.

Напомним, что 14 июля президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Читайте также: Украина будет получать оружие независимо от встречи Трампа и Путина, - Рютте

Автор: 

Латвия (1376) НАТО (10252) оружие (10394) помощь (8058)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 