Латвия присоединится к инициативе НАТО по поставкам Украине американского оружия: правительство страны выделит не менее 2 млн евро

Латвия намерена присоединиться к инициативе НАТО по поставке Украине оружия, закупленного у США. Для этого правительство страны планирует выделить не менее 2 миллионов евро.

Об этом журналистам рассказала премьер-министр Латвии Эвика Силиня, передает Delfi, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на закрытой встрече правительства Латвии "рассматривался вопрос вклада в инициативу НАТО по предоставлению крайне необходимой военной поддержки Украине".

"Объемы финансового взноса Латвии на эту инициативу будут уточнены, однако это будет не менее 2 миллионов евро", - сообщила Силиня.

Напомним, что 14 июля президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Читайте также: Украина будет получать оружие независимо от встречи Трампа и Путина, - Рютте