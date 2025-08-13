Латвія долучиться до ініціативи НАТО з постачання Україні американської зброї: уряд країни виділить щонайменше 2 млн євро

Латвія має намір долучитися до ініціативи НАТО з постачання Україні зброї, закупленої у США. Для цього уряд каїни планує виділити щонайменше 2 мільйони євро.

Про це журналістам розповіла прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, передає Delfi, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на закритій зустрічі уряду Латвії "розглядалося питання внеску в ініціативу НАТО щодо надання вкрай необхідної військової підтримки Україні".

"Обсяги фінансового внеску Латвії на цю ініціативу будуть уточнені, проте це буде не менше 2 мільйонів євро", - повідомила Сіліня.

Нагадаємо, що 14 липня президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

