Латвія долучиться до ініціативи НАТО з постачання Україні американської зброї: уряд країни виділить щонайменше 2 млн євро
Латвія має намір долучитися до ініціативи НАТО з постачання Україні зброї, закупленої у США. Для цього уряд каїни планує виділити щонайменше 2 мільйони євро.
Про це журналістам розповіла прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, передає Delfi, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що на закритій зустрічі уряду Латвії "розглядалося питання внеску в ініціативу НАТО щодо надання вкрай необхідної військової підтримки Україні".
"Обсяги фінансового внеску Латвії на цю ініціативу будуть уточнені, проте це буде не менше 2 мільйонів євро", - повідомила Сіліня.
Нагадаємо, що 14 липня президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.
Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.
