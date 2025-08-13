РУС
Я сказал Трампу и европейским коллегам, что Путин блефует. Он пытается давить по всем направлениям фронта, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин блефует перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Об этом он сказал на совместном брифинге с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине, 13 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я сказал президенту Соединенных Штатов Америки и всем нашим европейским коллегам: "Путин блефует". Он старается надавить перед встречей на Аляске на всех направлениях украинского фронта. Россия пытается изобразить, что способна оккупировать всю Украину. Безусловно, это их желание", - рассказал глава государства.

Зеленский также отметил, что Путин "блефует" относительно того, что "санкции не действуют и не влияют на российскую экономику".

"Путин блефует, будто санкции для него не важны и что они не работают. На самом деле санкции очень помогают и бьют по российской военной экономике. Это правда, у России в несколько раз больше оружия, в частности артиллерии - в три раза - и подобного, но также у России в три раза больше потерь. И это факт", - отметил президент.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о согласовании пяти общих принципов с лидерами Европы по завершению войны в Украине.

Читайте также: Надеемся, что центральной темой на встрече Трампа и Путина на Аляске будет немедленное прекращение огня в Украине, - Зеленский

Зеленский Владимир путин владимир
намагається тиснути на всіх напрямках фронту

зелене брехливе гундосе зе!чмо, сирський тобі не доповів, що покровськ майже в оточенні?
орки лізуть лізуть і лізуть!
13.08.2025 20:12 Ответить
У нас тут зе тисне по всіх фронтах марахфону, трампону і не снилося
13.08.2025 20:23 Ответить
А ти зебло можеш тиснути тільки собі на яйця
13.08.2025 20:26 Ответить
Надо еще раз согласовать позиции, верное дело при давлении(как говорят).
13.08.2025 20:29 Ответить
Зеля вискакує як Пилип з конопель - він і верхівка не знали шо перед зустрічю путлєр піде Ва - банк
13.08.2025 20:34 Ответить
13.08.2025 20:41 Ответить
13.08.2025 20:44 Ответить
Йдинах, падло.
13.08.2025 21:10 Ответить
 
 