Я сказал Трампу и европейским коллегам, что Путин блефует. Он пытается давить по всем направлениям фронта, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин блефует перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Об этом он сказал на совместном брифинге с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине, 13 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я сказал президенту Соединенных Штатов Америки и всем нашим европейским коллегам: "Путин блефует". Он старается надавить перед встречей на Аляске на всех направлениях украинского фронта. Россия пытается изобразить, что способна оккупировать всю Украину. Безусловно, это их желание", - рассказал глава государства.

Зеленский также отметил, что Путин "блефует" относительно того, что "санкции не действуют и не влияют на российскую экономику".

"Путин блефует, будто санкции для него не важны и что они не работают. На самом деле санкции очень помогают и бьют по российской военной экономике. Это правда, у России в несколько раз больше оружия, в частности артиллерии - в три раза - и подобного, но также у России в три раза больше потерь. И это факт", - отметил президент.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о согласовании пяти общих принципов с лидерами Европы по завершению войны в Украине.

