УКР
Зустріч Трампа та Путіна
Я сказав Трампу і європейським колегам, що Путін блефує. Він намагається тиснути на всіх напрямках фронту, - Зеленський

Зеленський, Трамп

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін блефує перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

Про це він сказав на спільному брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні, 13 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я сказав президенту Сполучених Штатів Америки і всім нашим європейським колегам: "Путін блефує". Він старається натиснути перед зустріччю на Алясці на всіх напрямках українського фронту. Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну. Безумовно, це їхнє бажання", - розповів глава держави.

Зеленський також зазначив, що Путін "блефує" щодо того, що "санкції не діють та не впливають на російську економіку".

"Путін блефує, начебто санкції для нього не важливі й що вони не працюють. Насправді санкції дуже допомагають і б’ють по російській воєнній економіці. Це правда, у Росії в кілька разів більше зброї, зокрема артилерії – у три рази – й подібного, але також у Росії в три рази більше втрат. І це факт", - зауважив президент.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський розповів про узгодження п’яти спільних принципів із лідерами Європи щодо завершення війни в Україні.

Читайте також: Сподіваємося, що центральною темою на зустрічі Трампа і Путіна на Алясці буде негайне припинення вогню в Україні, - Зеленський

+9
намагається тиснути на всіх напрямках фронту

зелене брехливе гундосе зе!чмо, сирський тобі не доповів, що покровськ майже в оточенні?
орки лізуть лізуть і лізуть!
13.08.2025 20:12 Відповісти
+5
У нас тут зе тисне по всіх фронтах марахфону, трампону і не снилося
13.08.2025 20:23 Відповісти
+2
А ти зебло можеш тиснути тільки собі на яйця
13.08.2025 20:26 Відповісти
