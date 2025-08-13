Я сказав Трампу і європейським колегам, що Путін блефує. Він намагається тиснути на всіх напрямках фронту, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін блефує перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.
Про це він сказав на спільному брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні, 13 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я сказав президенту Сполучених Штатів Америки і всім нашим європейським колегам: "Путін блефує". Він старається натиснути перед зустріччю на Алясці на всіх напрямках українського фронту. Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну. Безумовно, це їхнє бажання", - розповів глава держави.
Зеленський також зазначив, що Путін "блефує" щодо того, що "санкції не діють та не впливають на російську економіку".
"Путін блефує, начебто санкції для нього не важливі й що вони не працюють. Насправді санкції дуже допомагають і б’ють по російській воєнній економіці. Це правда, у Росії в кілька разів більше зброї, зокрема артилерії – у три рази – й подібного, але також у Росії в три рази більше втрат. І це факт", - зауважив президент.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський розповів про узгодження п’яти спільних принципів із лідерами Європи щодо завершення війни в Україні.
зелене брехливе гундосе зе!чмо, сирський тобі не доповів, що покровськ майже в оточенні?
орки лізуть лізуть і лізуть!