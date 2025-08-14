РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10709 посетителей онлайн
Новости Войска КНДР Сотрудничество КНДР и РФ
1 266 6

В ближайшее время КНДР перебросит в РФ около 6 тыс. военнослужащих и технику, - Буданов

Северная Корея может отправить новых военных в Россию до лета

Сейчас в мире есть только три страны, которые имеют опыт ведения современной войны на широкой линии фронта.

Об этом начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов рассказал изданию The Japan Times, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, Буданов очертил масштабы и последствия военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

По его словам, Россия щедро финансирует участие северокорейских войск в войне против Украины.

"Кремль платит за все военное оборудование и войска. Речь идет о десятках миллиардов долларов, и для экономики Северной Кореи, одной из самых изолированных в мире, это очень серьезные деньги", - отметил глава украинской разведки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России находятся 11 тыс. военных КНДР, еще 6 тыс. планируются к отправке, - ГУР

Он также рассказал, что это партнерство не ограничивается войной в Украине и имеет значительно более широкое геополитическое измерение.

"Мы постоянно подчеркиваем, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном представляет угрозу не только для Украины", - отметил Буданов.

Северная Корея получает уникальный боевой опыт, ведь в мире лишь несколько стран имели возможность вести войну такого масштаба.

"Сейчас в мире есть только три страны, которые имеют опыт ведения современной войны на очень широкой линии фронта с использованием почти всех имеющихся средств - это Украина, Россия и Северная Корея", - подчеркнул Буданов.

Также отмечается, что в ближайшее время КНДР планирует перебросить в Россию дополнительные войска: около 6000 военнослужащих, а также от 50 до 100 единиц северокорейской техники, включая основные боевые танки M2010 (Cheonma-D) и бронетранспортеры БТР-80 якобы для проведения инженерных работ.

Также читайте: КНДР может отправить до 30 тысяч солдат на войну против Украины, - CNN. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

"Некоторые из них действительно могут быть привлечены к разминированию и строительству укреплений, но все ли они будут заниматься этим?" - резюмирует он.

Автор: 

Буданов Кирилл (483) КНДР (1262) боевые действия (4702) война в Украине (5677)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
софіти, інтерв'ю, аплодисменти, слава!
буданов любить популярність!
навалюй і далі, головний розвідник 95 кварталу.
показать весь комментарий
14.08.2025 10:40 Ответить
потрібно збирати нову коаліцію дуже охочих
показать весь комментарий
14.08.2025 10:41 Ответить
Потрібно розблокувати вітчизняну ракетну програму заблоковану клованами в серпні 2019.
показать весь комментарий
14.08.2025 11:49 Ответить
хто йому сказав ? чи сам на гугл картах побачив ?
показать весь комментарий
14.08.2025 11:13 Ответить
Бутанга вирішила сернути щось і полякати українців, бо так ***** вимагає?
показать весь комментарий
14.08.2025 11:45 Ответить
Буданга все бачить. Навіть атомні підлодки Кацапії в Північно-льодовитому. Але не бачить побудову кацапами на території Донецького аеродрому центру для запуску шахедів. Короткий час підльоту до цілей сильно ускладнює роботу ППО. Хоча навіть ISW попереджає.
показать весь комментарий
14.08.2025 12:10 Ответить
 
 