В ближайшее время КНДР перебросит в РФ около 6 тыс. военнослужащих и технику, - Буданов

Сейчас в мире есть только три страны, которые имеют опыт ведения современной войны на широкой линии фронта.

Об этом начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов рассказал изданию The Japan Times, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, Буданов очертил масштабы и последствия военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

По его словам, Россия щедро финансирует участие северокорейских войск в войне против Украины.

"Кремль платит за все военное оборудование и войска. Речь идет о десятках миллиардов долларов, и для экономики Северной Кореи, одной из самых изолированных в мире, это очень серьезные деньги", - отметил глава украинской разведки.

Он также рассказал, что это партнерство не ограничивается войной в Украине и имеет значительно более широкое геополитическое измерение.

"Мы постоянно подчеркиваем, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном представляет угрозу не только для Украины", - отметил Буданов.

Северная Корея получает уникальный боевой опыт, ведь в мире лишь несколько стран имели возможность вести войну такого масштаба.

"Сейчас в мире есть только три страны, которые имеют опыт ведения современной войны на очень широкой линии фронта с использованием почти всех имеющихся средств - это Украина, Россия и Северная Корея", - подчеркнул Буданов.

Также отмечается, что в ближайшее время КНДР планирует перебросить в Россию дополнительные войска: около 6000 военнослужащих, а также от 50 до 100 единиц северокорейской техники, включая основные боевые танки M2010 (Cheonma-D) и бронетранспортеры БТР-80 якобы для проведения инженерных работ.

"Некоторые из них действительно могут быть привлечены к разминированию и строительству укреплений, но все ли они будут заниматься этим?" - резюмирует он.