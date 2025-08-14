Найближчим часом КНДР перекине до РФ близько 6 тис. військовослужбовців та техніку, - Буданов

Наразі у світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни на широкій лінії фронту.

Про це начальник ГУР МО України Кирило Буданов розповів виданню The Japan Times, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, Буданов окреслив масштаби та наслідки військової співпраці між москвою та Пхеньяном.

За його словами, Росія щедро фінансує участь північнокорейських військ у війні проти України.

"Кремль платить за все військове обладнання та війська. Йдеться про десятки мільярдів доларів, і для економіки Північної Кореї, однієї з найбільш ізольованих у світі, це дуже серйозні гроші", - зазначив очільник української розвідки.

Він також розповів, що це партнерство не обмежується війною в Україні та має значно ширший геополітичний вимір.

"Ми постійно наголошуємо, що співробітництво між Москвою та Пхеньяном становить загрозу не тільки для України", - зауважив Буданов.

Північна Корея отримує унікальний бойовий досвід, адже у світі лише декілька країн мали змогу вести війну такого масштабу.

"Наразі у світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни на дуже широкій лінії фронту з використанням майже всіх наявних засобів - це Україна, Росія та Північна Корея", - підкреслив Буданов.

Також зазначається, що найближчим часом КНДР планує перекинути до Росії додаткові війська: близько 6000 військовослужбовців, а також від 50 до 100 одиниць північнокорейської техніки, включно з основними бойовими танками M2010 (Cheonma-D) та бронетранспортерами БТР-80 нібито для проведення інженерних робіт.

"Дехто з них дійсно може бути залучений до розмінування та будівництва укріплень, але чи всі вони займатимуться цим?" - резюмує він.