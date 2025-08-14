УКР
Війська КНДР Співпраця КНДР та РФ
1 447 8

Найближчим часом КНДР перекине до РФ близько 6 тис. військовослужбовців та техніку, - Буданов

Північна Корея може відправити нових військових до Росії до літа

Наразі у світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни на широкій лінії фронту. 

Про це начальник ГУР МО України Кирило Буданов розповів виданню The Japan Times, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, Буданов окреслив масштаби та наслідки військової співпраці між москвою та Пхеньяном.

За його словами, Росія щедро фінансує участь північнокорейських військ у війні проти України.

"Кремль платить за все військове обладнання та війська. Йдеться про десятки мільярдів доларів, і для економіки Північної Кореї, однієї з найбільш ізольованих у світі, це дуже серйозні гроші", - зазначив очільник української розвідки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Росії перебувають 11 тис. військових КНДР, ще 6 тис. плануються до відправки, - ГУР

Він також розповів, що це партнерство не обмежується війною в Україні та має значно ширший геополітичний вимір.

"Ми постійно наголошуємо, що співробітництво між Москвою та Пхеньяном становить загрозу не тільки для України", - зауважив Буданов.

Північна Корея отримує унікальний бойовий досвід, адже у світі лише декілька країн мали змогу вести війну такого масштабу.

"Наразі у світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни на дуже широкій лінії фронту з використанням майже всіх наявних засобів - це Україна, Росія та Північна Корея", - підкреслив Буданов.

Також зазначається, що найближчим часом КНДР планує перекинути до Росії додаткові війська: близько 6000 військовослужбовців, а також від 50 до 100 одиниць північнокорейської техніки, включно з основними бойовими танками M2010 (Cheonma-D) та бронетранспортерами БТР-80 нібито для проведення інженерних робіт.

Також читайте: КНДР може відправити до 30 тисяч солдатів на війну проти України, - CNN. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

"Дехто з них дійсно може бути залучений до розмінування та будівництва укріплень, але чи всі вони займатимуться цим?" - резюмує він.

 

Буданов Кирило (520) КНДР (1300) бойові дії (4457) війна в Україні (5716)
софіти, інтерв'ю, аплодисменти, слава!
буданов любить популярність!
навалюй і далі, головний розвідник 95 кварталу.
показати весь коментар
14.08.2025 10:40 Відповісти
потрібно збирати нову коаліцію дуже охочих
показати весь коментар
14.08.2025 10:41 Відповісти
Потрібно розблокувати вітчизняну ракетну програму заблоковану клованами в серпні 2019.
показати весь коментар
14.08.2025 11:49 Відповісти
хто йому сказав ? чи сам на гугл картах побачив ?
показати весь коментар
14.08.2025 11:13 Відповісти
Бутанга вирішила сернути щось і полякати українців, бо так ***** вимагає?
показати весь коментар
14.08.2025 11:45 Відповісти
Буданга все бачить. Навіть атомні підлодки Кацапії в Північно-льодовитому. Але не бачить побудову кацапами на території Донецького аеродрому центру для запуску шахедів. Короткий час підльоту до цілей сильно ускладнює роботу ППО. Хоча навіть ISW попереджає.
показати весь коментар
14.08.2025 12:10 Відповісти
Нам би таких партнерів! На жаль, маємо.... те що маємо.... курой.....ів!
показати весь коментар
14.08.2025 12:31 Відповісти
Нам би замість буданових справжніх розвідників, які незрозуміло для чого матляють язиками!
показати весь коментар
14.08.2025 12:44 Відповісти
 
 